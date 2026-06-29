STARTRADER, 도시의 야망을 성취로 바꾸는 동사 "두바이-잇(Dubai-it)"에 경의를 표하는 "STARTRADER-잇(STARTRADER-it)" 출시

STARTRADER는 두바이의 행동 중심 정신을 자사의 기준으로 삼습니다.

두바이, 아랍에미리트, 2026년 6월 26일 /PRNewswire/ -- 두바이는 언제나 무역의 도시였습니다. 수 세기 전, 상인들은 크리크(Creek) 강변에 줄지어 진주, 금, 향신료를 거래하며 오직 명성과 신뢰만을 대가로 삼았습니다. 거래되는 상품은 바뀌었지만, 그 원칙은 변하지 않았습니다. 오늘날 트레이더들은 밀리초 단위로 포지션을 실행하고, 하나의 앱으로 1,000개 이상의 글로벌 금융 상품에 접근합니다.

STARTRADER-잇이란, 두바이의 트레이딩 본능을 세계에서 가장 정교한 금융 환경 중 하나로 구현하는 것입니다. 스타트레이더는 5개 관할권에 걸친 규제, 완전 자동화된 계좌 개설, 그리고 2026년 1분기 신규 계좌 개설 건수의 전년 대비 280% 증가를 통해 이를 증명합니다.

STARTRADER Launches STARTRADER-it, Its Tribute to Dubai-it, the City's Verb for Turning Ambition into Achievement

2019년 설립된 스타트레이더는 글로벌 멀티에셋 브로커로 꾸준히 성장해 왔습니다. 5개 규제 기관(CMA, ASIC, FSCA, FSA, FSC)으로부터 라이선스를 취득하고, 약 1,000명 규모의 글로벌 팀의 지원을 받으며, 30개 이상의 업계 상을 수상한 기업입니다.

트레이더들에게 이러한 성과는 더 나은 경험으로 이어집니다. 자동화된 온보딩은 계좌 개설 시의 번거로움을 없애고, 규제, 기술, 업계 인정은 트레이더들이 브로커를 선택할 때 찾는 신뢰를 제공합니다. 이는 회사의 포지셔닝을 반영합니다: 신뢰 위에 세워지고, 성장에 의해 이끌립니다.

두바이가 글로벌 금융 중심지로서의 역할을 강화함에 따라, 브로커 간 경쟁은 더 이상 시장 접근성만으로 결정되지 않습니다. 신뢰, 실행력, 그리고 일관성이 트레이더들이 계좌를 개설하고 장기적인 관계를 구축할 브로커를 선택하는 데 있어 점점 더 중요한 요소가 되고 있습니다.

"새로운 동사는 말하기는 쉽고 얻기는 어렵습니다. 5개 규제 기관, 완전 자동화된 온보딩, 그리고 한 분기에 280% 더 많은 고객—이것이 STARTRADER-잇의 의미입니다. 두바이에서 야망은 당신이 이루어낸 것으로 측정됩니다. 그것이 우리가 스스로에게 부과하는 기준입니다."

피터 카르스텐(Peter Karsten), STARTRADER 최고경영자(CEO)

스타트레이더의 다음 단계는 이 기반 위에 구축되어, 모든 새로운 시장과 모든 새로운 고객에게 동일한 수준의 실행력, 신뢰, 혁신을 제공할 것입니다.

STARTRADER 소개

STARTRADER는 MetaTrader, STAR-APP, STAR-COPY 등 다양한 플랫폼을 통해 소매 및 기관 파트너들이 글로벌 시장에 접근할 수 있도록 지원하는 글로벌 멀티에셋 브로커입니다.

5개 관할권(CMA, ASIC, FSCA, FSA, FSC)에서 규제를 받는 STARTRADER는 강력한 거버넌스와 고객 우선 접근 방식을 결합하여, 투명성, 신뢰성, 장기적 성장에 대한 헌신을 바탕으로 소매 고객과 파트너 모두를 지원합니다.

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/3001007/STARTRADER_Launches_STARTRADER_it.jpg

SOURCE STARTRADER