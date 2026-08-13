STARTRADER fornece atualização sobre os perfis de avaliações do Trustpilot

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 13 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- A STARTRADER está em negociações contínuas com o Trustpilot sobre uma proposta de consolidação de seus perfis de avaliações existentes em uma única página. O assunto ainda está em discussão e nenhum prazo para a conclusão foi confirmado. A STARTRADER confirma que, até o momento, a questão não teve impacto sobre suas operações ou nos serviços oferecidos aos clientes.

STARTRADER Provides Update on Trustpilot Review Profiles

Com a expansão da STARTRADER para diversas regiões, perfis separados no Trustpilot foram criados para diferentes entidades e mercados ao longo do tempo. Um perfil único e consolidado proporcionaria aos clientes uma visão geral mais clara das avaliações dos clientes da STARTRADER em todas as regiões.

Alguns clientes podem ter notado mudanças na presença da STARTRADER no Trustpilot, incluindo na classificação exibida, na quantidade de avaliações ou no histórico de avaliações. Essas alterações não estão relacionadas ao exercício de consolidação proposto descrito acima, nem às plataformas de trading, produtos ou suporte ao cliente da STARTRADER, que continuam operando normalmente.

A STARTRADER fornecerá mais atualizações à medida que as discussões com a Trustpilot avançarem. Os clientes que tiverem dúvidas sobre este assunto podem entrar em contato através dos canais de suporte ao cliente da STARTRADER.

Sobre a STARTRADER

A STARTRADER é uma corretora global de múltiplos ativos que permite a clientes de varejo e parceiros institucionais acessar os mercados globais por meio de diversas plataformas, incluindo MetaTrader, STARTRADER APP e STAR Copy. A STARTRADER opera por meio de entidades licenciadas e regulamentadas por autoridades como a CMA, a ASIC, a FSCA, a FSA e a FSC. A empresa combina uma governança sólida com uma abordagem que prioriza o cliente, atendendo tanto clientes de varejo quanto parceiros, com um compromisso com a transparência, a confiabilidade e o crescimento em longo prazo.

FONTE STARTRADER