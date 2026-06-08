O novo instrumento dá acesso 24 horas por dia, sete dias por semana, a uma das aberturas de capital mais aguardadas da história do mercado.

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 7 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A STARTRADER adicionou o SPCXUSD (Space Exploration Technologies em tradução livre) ao seu portfólio de produtos, oferecendo aos investidores exposição direta à SpaceX, considerada uma das principais forças dos setores aeroespacial e de infraestrutura espacial.

O instrumento estará disponível na MT5 a partir de 28 de maio de 2026, sendo que as negociações pelo aplicativo STARTRADER terão início em 1º de junho de 2026.

STARTRADER lança SPCXUSD, com exposição à SpaceX antes do aguardado IPO

A SpaceX tem atraído forte atenção do mercado em meio ao aumento das especulações sobre uma possível oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês). As projeções atuais colocam a avaliação da empresa entre US$ 1,75 trilhão e US$ 2 trilhões, o que faria dela uma das maiores transições de empresa privada para companhia aberta já registradas. O voo de teste bem-sucedido da Starship V3, realizado em 22 de maio, reforçou esse movimento, ampliando a confiança no papel de longo prazo da companhia na conectividade de nova geração e na economia espacial em geral.

Para os traders, o timing é importante. O SPCXUSD oferece uma forma de construir exposição ao setor de infraestrutura espacial antes da abertura de capital formal.

Detalhes do instrumento

Símbolo: SPCXUSD

Descrição: Space Exploration Technologies (tecnologias de exploração espacial)

Alavancagem: 20x

Horário de negociação: de segunda a domingo, das 00h às 24h

Sobre a STARTRADER

A STARTRADER é uma corretora global multiativos que permite a clientes de varejo e parceiros institucionais acessar mercados globais por meio de diferentes plataformas, incluindo MetaTrader, STAR-APP e STAR-COPY.

Regulamentada por cinco órgãos reguladores (CMA, ASIC, FSCA, FSA e FSC), a STARTRADER combina uma sólida governança com uma abordagem centrada no cliente, atendendo tanto a clientes de varejo quanto a parceiros com um compromisso com a transparência, a confiabilidade e o crescimento a longo prazo.

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FONTE STARTRADER