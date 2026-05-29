스타트레이더, 예상 IPO 앞두고 SPCXUSD 출시… SpaceX 투자 기회 선제 제공 시장

역사상 가장 주목받는 상장 중 하나에 24시간 거래 접근이 가능해졌다.

아랍에미리트 두바이, 2026년 5월 29일 /PRNewswire/ -- 글로벌 멀티 에셋 브로커 스타트레이더가 SPCXUSD(Space Exploration Technologies)를 신규 상품으로 추가하며 항공우주 및 우주 인프라 분야의 선두 기업으로 평가받는 SpaceX에 대한 직접적인 투자 기회를 트레이더들에게 제공한다.

해당 상품은 2026년 5월 28일부터 MT5를 통해 거래 가능하며, STARTRADER 앱에서는 2026년 6월 1일부터 서비스가 시작된다.

STARTRADER Launches SPCXUSD, Offering Exposure to SpaceX Ahead of Expected IPO

잠재적 IPO를 둘러싼 기대감이 높아지면서 SpaceX는 글로벌 시장의 뜨거운 관심을 받고 있다. 현재 기업 가치는 1조 7,500억~2조 달러로 추정되며, 실현될 경우 역대 최대 규모의 비상장 기업 상장 사례로 기록될 전망이다. 지난 5월 22일 Starship V3 시험 비행이 성공적으로 마무리되며 시장 모멘텀은 한층 강화됐고, 차세대 통신 인프라와 우주 경제에서 SpaceX의 장기적 입지에 대한 신뢰도 더욱 높아졌다.

STARTRADER는 공식 상장 전 우주 인프라 테마에 선제적으로 포지션을 구축할 수 있는 수단으로 SPCXUSD를 제시한다.

스페이스엑스 (Space X) 종목 상세 정보:

심볼: SPCXUSD

설명: Space Exploration Technologies

레버리지: 20배

거래 시간: 월~일 00:00~24:00

STARTRADER 소개

STARTRADER는 MetaTrader, STAR-APP, STAR-COPY 등 다양한 플랫폼을 통해 개인 및 기관 투자자들의 글로벌 시장 접근을 지원하는 멀티에셋 브로커다. CMA, ASIC, FSCA, FSA, FSC 등 5개 국가 규제기관의 인가를 보유한 STARTRADER는 투명성과 신뢰를 기반으로 고객 중심의 서비스를 제공하며 장기적 성장을 추구한다.

사진 - https://mma.prnewswire.com/media/2989740/STARTRADER_Launches_SPCXUSDO_SpaceX_IPO.jpg

로고 - https://mma.prnewswire.com/media/2862508/STARTRADER_Logo.jpg

SOURCE STARTRADER