STARTRADER تطلق SPCXUSD، مما يتيح الاستثمار في أسهم SpaceX قبيل الطرح العام الأولي

تمنح الأداة الجديدة المتداولين إمكانية التداول على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، قبل الطرح العام الرسمي لـ SpaceX، أحد أبرز الطروحات في تاريخ الأسواق المالية.

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 11 يونيو / حزيران 2026 /PRNewswire/ --

أضافت STARTRADER أداة SPCXUSD، المرتبطة بشركة Space Exploration Technologies، إلى قائمة منتجاتها، لتمنح المتداولين فرصة الوصول إلى أسهم SpaceX، إحدى أبرز الشركات المؤثرة في قطاع الفضاء والبنية التحتية الفضائية.

STARTRADER Launches SPCXUSD, Offering Exposure to SpaceX Ahead of Expected IPO

أصبحت الأداة متوفرة على منصة MT5 اعتبارًا من 28 مايو 2026، كما أصبح التداول بها عبر تطبيق STARTRADER متاحًا ابتداءً من 1 يونيو 2026.

وتواصل SpaceX جذب اهتمام الأسواق مع اقتراب الطرح العام الأولي. وتشير التقديرات الحالية إلى أن تقييم الشركة قد يتراوح بين 1.75 و2 تريليون دولار أمريكي، ما قد يجعل انتقالها من شركة خاصة إلى شركة مدرجة في البورصة واحدًا من أكبر الطروحات في التاريخ.

وقد ساهم اختبار الطيران الناجح لـ Starship V3 في 22 مايو في تعزيز الزخم حول الشركة، ودعم التوقعات المرتبطة بدورها المستقبلي في تطوير الاتصال من الجيل التالي والاقتصاد الفضائي الأوسع.

بالنسبة للمتداولين، قد يكون التوقيت عاملًا مهمًا. إذ تتيح أداة SPCXUSD فرصة الاستثمار في قطاع البنية التحتية الفضائية قبل الإدراج الرسمي المحتمل لـ SpaceX في البورصة.

بالنسبة للمتداولين، يلعب التوقيت دورًا مهمًا؛ إذ تتيح أداة SPCXUSD فرصة التعرّض لقطاع البنية التحتية الفضائية قبل أي إدراج رسمي.

تفاصيل الأداة

الرمز: SPCXUSD

الوصف: Space Exploration Technologies

الرافعة المالية: 20x

ساعات التداول: من الاثنين إلى الأحد، 24 ساعة يوميًا

نبذة عن STARTRADER

STARTRADER هي وسيط عالمي متعدد الأصول، يتيح للعملاء الأفراد والشركاء المؤسسيين الوصول إلى الأسواق العالمية عبر مجموعة من المنصات، بما في ذلك MetaTrader، وتطبيق STAR-APP، ومنصة STAR-COPY.

تخضع STARTRADER للتنظيم في خمس ولايات قضائية، وهي CMA وASIC وFSCA وFSA وFSC، وتجمع بين الحوكمة القوية والنهج الذي يضع العميل في المقام الأول، لتخدم العملاء الأفراد والشركاء من خلال التزامها بالشفافية والموثوقية والنمو طويل الأمد.

صورة: https://mma.prnewswire.com/media/2989740/STARTRADER_Launches_SPCXUSDO_SpaceX_IPO.jpg

شعار: https://mma.prnewswire.com/media/2862508/STARTRADER_Logo.jpg