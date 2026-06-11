STARTRADER تطلق SPCXUSD، مما يتيح الاستثمار في أسهم SpaceX قبيل الطرح العام الأولي

صدر عن

STARTRADER

11 يونيو, 2026, 17:26 AST

تمنح الأداة الجديدة المتداولين إمكانية التداول على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، قبل الطرح العام الرسمي لـ SpaceX، أحد أبرز الطروحات في تاريخ الأسواق المالية.

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 11 يونيو / حزيران 2026 /PRNewswire/ --

أضافت STARTRADER أداة SPCXUSD، المرتبطة بشركة Space Exploration Technologies، إلى قائمة منتجاتها، لتمنح المتداولين فرصة الوصول إلى أسهم SpaceX، إحدى أبرز الشركات المؤثرة في قطاع الفضاء والبنية التحتية الفضائية.

Continue Reading
STARTRADER Launches SPCXUSD, Offering Exposure to SpaceX Ahead of Expected IPO
STARTRADER Launches SPCXUSD, Offering Exposure to SpaceX Ahead of Expected IPO

 

 

أصبحت الأداة متوفرة على منصة MT5 اعتبارًا من 28 مايو 2026، كما أصبح التداول بها عبر تطبيق STARTRADER متاحًا ابتداءً من 1 يونيو 2026.

وتواصل SpaceX جذب اهتمام الأسواق مع اقتراب الطرح العام الأولي. وتشير التقديرات الحالية إلى أن تقييم الشركة قد يتراوح بين 1.75 و2 تريليون دولار أمريكي، ما قد يجعل انتقالها من شركة خاصة إلى شركة مدرجة في البورصة واحدًا من أكبر الطروحات في التاريخ.

وقد ساهم اختبار الطيران الناجح لـ Starship V3 في 22 مايو في تعزيز الزخم حول الشركة، ودعم التوقعات المرتبطة بدورها المستقبلي في تطوير الاتصال من الجيل التالي والاقتصاد الفضائي الأوسع.

بالنسبة للمتداولين، قد يكون التوقيت عاملًا مهمًا. إذ تتيح أداة SPCXUSD فرصة الاستثمار في قطاع البنية التحتية الفضائية قبل الإدراج الرسمي المحتمل لـ SpaceX في البورصة.

بالنسبة للمتداولين، يلعب التوقيت دورًا مهمًا؛ إذ تتيح أداة SPCXUSD فرصة التعرّض لقطاع البنية التحتية الفضائية قبل أي إدراج رسمي.

تفاصيل الأداة

الرمز: SPCXUSD
الوصف: Space Exploration Technologies
الرافعة المالية: 20x
ساعات التداول: من الاثنين إلى الأحد، 24 ساعة يوميًا

نبذة عن STARTRADER

STARTRADER هي وسيط عالمي متعدد الأصول، يتيح للعملاء الأفراد والشركاء المؤسسيين الوصول إلى الأسواق العالمية عبر مجموعة من المنصات، بما في ذلك MetaTrader، وتطبيق STAR-APP، ومنصة STAR-COPY.

تخضع STARTRADER للتنظيم في خمس ولايات قضائية، وهي CMA وASIC وFSCA وFSA وFSC، وتجمع بين الحوكمة القوية والنهج الذي يضع العميل في المقام الأول، لتخدم العملاء الأفراد والشركاء من خلال التزامها بالشفافية والموثوقية والنمو طويل الأمد.

صورة: https://mma.prnewswire.com/media/2989740/STARTRADER_Launches_SPCXUSDO_SpaceX_IPO.jpg
شعار: https://mma.prnewswire.com/media/2862508/STARTRADER_Logo.jpg

 

 

من نفس المصدر

الرئيس التنفيذي لـ STARTRADER، بيتر كارستن، يقدّم ثلاث جلسات حول البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وعمليات الأعمال، ومخاطر الأسواق

الرئيس التنفيذي لـ STARTRADER، بيتر كارستن، يقدّم ثلاث جلسات حول البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وعمليات الأعمال، ومخاطر الأسواق

شارك بيتر كارستن، الرئيس التنفيذي لشركة STARTRADER، في سلسلة من ثلاث جلسات استضافتها جامعة أوروبا للعلوم التطبيقية في ون سنترال، دبي، خلال هذا الربيع....
شركة STARTRADER توسّع منتجاتها بإضافة 39 سهمًا وصندوق ETF أمريكيًا ضمن القطاعات الأسرع نموًا عالميًا

شركة STARTRADER توسّع منتجاتها بإضافة 39 سهمًا وصندوق ETF أمريكيًا ضمن القطاعات الأسرع نموًا عالميًا

أعلنت STARTRADER عن إضافة 39 سهمًا أمريكيًا وصندوق ETF جديدًا إلى منصتها للتداول، وذلك اعتبارًا من 25 مايو 2026، ضمن خطوة استراتيجية تهدف إلى توسيع...
المزيد من الإصدارات من هذا المصدر

استكشف

الخدمات المصرفية / المالية

الخدمات المصرفية / المالية

الترفيه على الأجهزة المحمولة

الترفيه على الأجهزة المحمولة

الترفيه على الأجهزة المحمولة

الترفيه على الأجهزة المحمولة

صناعة الاتصالات

صناعة الاتصالات

المزيد من البيانات الصحفية في مواضيع ذات صلة