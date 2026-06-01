यह नया इंस्ट्रूमेंट बाजार के इतिहास में सबसे बहुप्रतीक्षित लिस्टिंग में से एक के लिए 24/7 ट्रेडिंग की सुविधा प्रदान करता है।

दुबई, UAE, 29 मई, 2026 /PRNewswire/ -- STARTRADER ने अपने उत्पाद लाइनअप में SPCXUSD (Space Exploration Technologies) को जोड़ा है, जिससे ट्रेडरों को व्यापक रुप से एयरोस्पेस और अंतरिक्ष इंफ्रास्ट्रक्चर में अग्रणी शक्ति माने जाने वाले SpaceX में डायरेक्ट एक्सपोज़र मिलता है।

यह इंस्ट्रूमेंट 28 मई, 2026, से MT5 पर उपलब्ध होगा, और STARTRADER ऐप पर 1 जून, 2026, से ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी।

SpaceX के संभावित IPO से पहले एक्सपोज़र प्रदान करते हुए, STARTRADER ने SPCXUSD लॉन्च किया

SpaceX ने संभावित IPO को लेकर बढ़ती अटकलों के बीच बाजार का काफी ध्यान आकर्षित किया है। मौजूदा अनुमानों के अनुसार, कंपनी का मूल्यांकन USD 1.75 ट्रिलियन और USD 2 ट्रिलियन के बीच है, जो इसे अब तक दर्ज किए गए सबसे मूल्यवान निजी से सार्वजनिक लिस्टिंग परिवर्तनों में से एक बना देगा। 22 मई को सफल Starship V3 परीक्षण उड़ान ने इस गति को और भी बढ़ा दिया है, जिससे अगली पीढ़ी की कनेक्टिविटी और व्यापक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में कंपनी की दीर्घकालिक भूमिका में विश्वास मजबूत हुआ है।

ट्रेडरों के लिए समय बहुत मायने रखता है। SPCXUSD औपचारिक लिस्टिंग से पहले अंतरिक्ष इंफ्रास्ट्रक्चर विषय में एक्सपोज़र बनाने का एक तरीका प्रदान करता है।

इंस्ट्रूमेंट का विवरण

सिम्बल: SPCXUSD

SPCXUSD विवरण: अंतरिक्ष अन्वेषण टेक्नोलॉजियाँ

अंतरिक्ष अन्वेषण टेक्नोलॉजियाँ उपयोग: 20x

20x ट्रेडिंग का समय: सोमवार से रविवार, 00:00-24:00

STARTRADER का परिचय

रिटेल और संस्थागत भागीदारों को मेटाट्रेडर, स्टार-ऐप और स्टार-कॉपी सहित कई प्लेटफार्मों के माध्यम से वैश्विक बाजारों तक पहुंच प्रदान करने वाला, STARTRADER एक वैश्विक मल्टी-एसेट ब्रोकर है।

पारदर्शिता, विश्वसनीयता और दीर्घकालिक विकास के प्रति प्रतिबद्धता के साथ रिटेल ग्राहकों और भागीदारों दोनों को सर्विस प्रदान करते हुए, पांच अधिकारक्षेत्रों (CMA, ASIC, FSCA, FSA, और FSC) के तहत विनियमित, STARTRADER मजबूत संचालन को ग्राहक-प्रथम दृष्टिकोण के साथ जोड़ता है।

फ़ोटो - https://mma.prnewswire.com/media/2989740/STARTRADER_Launches_SPCXUSDO_SpaceX_IPO.jpg

लोगो - https://mma.prnewswire.com/media/2862508/STARTRADER_Logo.jpg