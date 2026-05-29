STARTRADER ra mắt SPCXUSD, mang đến cơ hội tiếp cận SpaceX trước thềm IPO được kỳ vọng.

Sản phẩm mới mang đến khả năng giao dịch 24/7 với một trong những cái tên được mong chờ IPO nhất trong lịch sử thị trường.

DUBAI, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, ngày 28 tháng 5 năm 2026 /PRNewswire/ -- STARTRADER đã bổ sung SPCXUSD (Space Exploration Technologies) vào danh mục sản phẩm của mình, mang đến cho trader cơ hội tiếp cận trực tiếp với SpaceX — công ty đang được xem là lực lượng dẫn đầu trong lĩnh vực hàng không vũ trụ và hạ tầng không gian.

Sản phẩm sẽ khả dụng trên nền tảng MT5 từ ngày 28 tháng 5 năm 2026, trong khi giao dịch trên STARTRADER App sẽ chính thức hoạt động từ ngày 1 tháng 6 năm 2026.

STARTRADER Launches SPCXUSD, Offering Exposure to SpaceX Ahead of Expected IPO

SpaceX đang thu hút sự chú ý rất lớn từ thị trường khi các đồn đoán xoay quanh khả năng IPO của công ty ngày càng gia tăng. Nhiều dự báo hiện định giá SpaceX trong khoảng từ 1.75 nghìn tỷ USD đến 2 nghìn tỷ USD — mức có thể đưa công ty trở thành một trong những thương vụ chuyển đổi từ công ty tư nhân sang niêm yết công khai có giá trị lớn nhất lịch sử.

Chuyến bay thử nghiệm thành công của Starship V3 vào ngày 22 tháng 5 vừa qua càng góp phần thúc đẩy kỳ vọng thị trường, củng cố niềm tin vào vai trò dài hạn của SpaceX trong lĩnh vực kết nối thế hệ mới và nền kinh tế không gian rộng lớn hơn.

Đối với trader, thời điểm hiện tại mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng. SPCXUSD mang đến cơ hội tiếp cận xu hướng hạ tầng không gian trước khi SpaceX chính thức niêm yết trên thị trường.

Thông tin sản phẩm:

Mã giao dịch: SPCXUSD

SPCXUSD Mô tả: Space Exploration Technologies

Space Exploration Technologies Đòn bẩy: 20x

20x Giờ giao dịch: Thứ Hai đến Chủ Nhật, 00:00–24:00

Về STARTRADER

STARTRADER là nhà môi giới đa tài sản toàn cầu, mang đến cho khách hàng cá nhân và đối tác tổ chức khả năng tiếp cận thị trường tài chính toàn cầu thông qua nhiều nền tảng giao dịch, bao gồm MetaTrader, STAR-APP và STAR-COPY.

Được cấp phép và quản lý tại năm khu vực pháp lý (CMA, ASIC, FSCA, FSA và FSC), STARTRADER kết hợp giữa tiêu chuẩn quản trị chặt chẽ và định hướng lấy khách hàng làm trọng tâm, phục vụ cả khách hàng cá nhân lẫn đối tác với cam kết về tính minh bạch, độ tin cậy và tăng trưởng bền vững dài hạn.

