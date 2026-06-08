STARTRADER lanza SPCXUSD, que ofrece exposición a SpaceX antes de su esperada salida a bolsa

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STARTRADER

08 jun, 2026, 03:10 GMT

El nuevo instrumento ofrece acceso a las operaciones las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a una de las cotizaciones más esperadas en la historia del mercado.

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos, 7 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- STARTRADER ha añadido SPCXUSD (Tecnologías de exploración espacial) a su cartera de productos, lo que ofrece a los inversionistas una exposición directa a SpaceX, considerada por muchos como la empresa líder en los sectores aeroespacial e infraestructural.

El instrumento estará disponible en MT5 a partir del 28 de mayo de 2026, y las operaciones comenzarán el 1 de junio de 2026 a través de la aplicación STARTRADER.

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STARTRADER lanza SPCXUSD, que ofrece exposición a SpaceX antes de su esperada salida a bolsa
STARTRADER lanza SPCXUSD, que ofrece exposición a SpaceX antes de su esperada salida a bolsa

SpaceX ha atraído una atención significativa del mercado a medida que continúa la especulación sobre una posible salida a bolsa. Las proyecciones actuales sitúan la valoración de la empresa entre 1,75 billones y 2 billones de dólares, lo que la convertiría en una de las transiciones de anuncios privados a públicos más valiosas jamás registradas. El exitoso vuelo de prueba de Starship V3 el 22 de mayo solo ha aumentado el impulso, y ha reforzado la confianza en el papel a largo plazo de la empresa en la conectividad de próxima generación y en la economía espacial en general.

Para los operadores, el momento es clave. SPCXUSD ofrece una forma de aumentar la exposición al tema de la infraestructura espacial antes de un anuncio formal.

Detalles del instrumento

  • Símbolo: SPCXUSD
  • Descripción: Tecnologías de exploración espacial
  • Apalancamiento: 20x
  • Horario de operación: de lunes a domingo, 00:00 - 24:00

Acerca de STARTRADER
STARTRADER es un bróker global de activos múltiples que permite a los socios minoristas e institucionales acceder a los mercados globales a través de diversas plataformas, entre las que se incluyen MetaTrader, STAR-APP y STAR-COPY.

Regulado en cinco jurisdicciones (CMA, ASIC, FSCA, FSA y FSC), STARTRADER combina una gobernanza sólida con un enfoque centrado en el cliente, y presta servicios tanto a clientes minoristas como a socios con un compromiso con la transparencia, la confiabilidad y el crecimiento a largo plazo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2989740/STARTRADER_Launches_SPCXUSDO_SpaceX_IPO.jpg
Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2862508/STARTRADER_Logo.jpg 

FUENTE STARTRADER

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