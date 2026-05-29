STARTRADER、SPCXUSDを追加。SpaceXのIPO期待を背景に、新たな取引機会を提供

新たな銘柄の追加により、市場史上でも特に注目度の高い上場候補のひとつに、24時間365日取引でアクセスできるようになりました

アラブ首長国連邦、ドバイ, 2026年5月28日 /PRNewswire/ -- STARTRADERは 商品ラインアップにSPCXUSD（Space Exploration Technologies） を新たに追加しました。これにより、航空宇宙および宇宙インフラ分野を牽引する存在として広く認識されているSpaceXへのエクスポージャーを、トレーダーに提供します。

本銘柄は、2026年5月28日よりMT5で取引可能となり、STARTRADER Appでは2026年6月1日より取引開始となります。

STARTRADER Launches SPCXUSD, Offering Exposure to SpaceX Ahead of Expected IPO

SpaceXは、IPOの可能性をめぐる思惑が高まる中、市場で大きな注目を集めています。現在の想定企業価値は1.75兆米ドル〜2兆米ドルとされており、実現すれば非上場企業から上場企業への移行としては史上有数の大型案件となる可能性があります。さらに、5月22日に行われたStarship V3の試験飛行成功も追い風となり、次世代コネクティビティおよびより広い宇宙経済における同社の長期的な役割への期待を一段と高めています。

トレーダーにとって重要なのは、そのタイミングです。

SPCXUSDは、正式上場前の段階で宇宙インフラという成長テーマにポジションを持つための手段を提供します。

銘柄概要

銘柄： SPCXUSD

SPCXUSD 商品説明： Space Exploration Technologies

Space Exploration Technologies レバレッジ： 20倍

20倍 取引時間： 月曜日〜日曜日 00:00〜24:00

STARTRADERについて

STARTRADERは、MetaTrader、STAR-APP、STAR-COPYを含む複数のプラットフォームを通じて、個人投資家および機関投資家向けパートナーにグローバル市場へのアクセスを提供する、グローバルなマルチアセットブローカーです。

CMA、ASIC、FSCA、FSA、FSCの5つの法域で規制を受けるSTARTRADERは、強固なガバナンスと顧客第一の姿勢を兼ね備え、透明性、信頼性、そして長期的な成長へのコミットメントのもと、個人顧客およびパートナーの双方にサービスを提供しています

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SOURCE STARTRADER