STARTRADER enumera los CFD de SpaceX (SPCX) días después del histórico debut en Nasdaq

La rápida incorporación de la OPI más grande en la historia del mercado destaca el compromiso del bróker de satisfacer la demanda de los traders en tiempo real

DUBAI, EAU, 25 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- STARTRADER ha agregado SPCX CFD (Space Exploration Technologies Corp.) a su plataforma de operaciones, disponible en MT5 desde el 15 de junio de 2026 y en la aplicación STARTRADER desde el 18 de junio de 2026. El anuncio se produce solo tres días después del debut de SpaceX en Nasdaq, el 12 de junio.

STARTRADER Lists SpaceX (SPCX) CFD Days After Historic Nasdaq Debut

La OPI de SpaceX fue la más grande en la historia del mercado estadounidense, recaudando $ 85 mil millones mediante la venta de más de 555 millones de acciones a $ 135 por acción. La acción cerró su primera sesión en $ 160.95, un aumento del 19 %, con un volumen de negociación superior a 500 millones de acciones.

Para STARTRADER, cotizar CFD de SPCX a los pocos días de su debut público refleja un principio básico: cuando los operadores desean acceder, la plataforma cumple.

La cotización de una acción recién salida a bolsaa esta escala requiere coordinación en el cumplimiento, la integración de la plataforma y la gestión de riesgos. Disponible con un apalancamiento de 5x y un horario de negociación extendido (de lunes a viernes, de 16:30 a 23:00), sujeto a las condiciones aplicables de la entidad, el lanzamiento rápido demuestra la disponibilidad operativa de STARTRADER.

"Cuando la OPI más grande de la historia entra en el mercado público, la demanda de acceso oportuno puede ser significativa. La inclusión de CFD de SPCX a los pocos días de su debut en el Nasdaq refleja nuestro enfoque en proporcionar acceso oportuno a los nuevos instrumentos disponibles ". – Peter Karsten, director ejecutivo de STARTRADER

Los CFD de SPCX se unen a la creciente lista de activos de STARTRADER, lo que refleja la fuerte demanda de los clientes. La infraestructura utilizada para este lanzamiento está diseñada para apoyar los próximos listados de tecnología de alto perfil a medida que lleguen al mercado.

Acerca de STARTRADER

STARTRADER es un bróker mundial de activos múltiples que permite a los socios minoristas e institucionales acceder a los mercados globales a través de una variedad de plataformas, como MetaTrader, STAR-APP y STAR-COPY. Regulado y con licencia a través de entidades en cinco jurisdicciones (CMA, ASIC, FSCA, FSA y FSC), STARTRADER opera de acuerdo con los permisos otorgados a cada entidad respectiva y combina un gobierno sólido con un enfoque de cliente primero, sirviendo tanto a clientes minoristas como a socios con un compromiso con la transparencia, la confiabilidad y el crecimiento a largo plazo.

Descargo de responsabilidad: el contenido tiene fines únicamente informativos y educativos y no constituye asesoramiento financiero, oferta ni solicitud para comprar ni vender ningún instrumento financiero. Los servicios pueden no estar disponibles en todas las jurisdicciones y están sujetos a restricciones normativas locales. Operar con instrumentos financieros, incluidos los CFD, implica un riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores. Podría perder mucho más que su inversión inicial.

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FUENTE STARTRADER