STARTRADER تدرج عقود فروقات SpaceX (SPCX) بعد أيام من الطرح التاريخي في ناسداك

الإضافة السريعة لأكبر طرح عام أولي في تاريخ الأسواق تعكس التزام الوسيط بتلبية طلبات المتداولين في الوقت المناسب

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 26 يونيو / حزيران 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت STARTRADER عن إضافة عقود فروقات SPCX لشركة Space Exploration Technologies Corp. إلى منصاتها للتداول، حيث أصبحت متاحة على منصة MT5 اعتبارًا من 15 يونيو 2026، وعلى تطبيق STARTRADER اعتبارًا من 18 يونيو 2026. وتأتي هذه الخطوة بعد ثلاثة أيام فقط من طرح SpaceX في بورصة ناسداك بتاريخ 12 يونيو.

STARTRADER Lists SpaceX (SPCX) CFD Days After Historic Nasdaq Debut

ويُعد الطرح العام الأولي لشركة SpaceX الأكبر في تاريخ الأسواق الأمريكية، إذ جمعت الشركة 85 مليار دولار أمريكي من خلال بيع أكثر من 555 مليون سهم بسعر 135 دولارًا أمريكيًا للسهم. وأغلق السهم أول جلسة تداول عند 160.95 دولارًا أمريكيًا، مرتفعًا بنسبة 19%، مع تجاوز حجم التداول 500 مليون سهم.

يعكس إدراج عقود فروقات SPCX خلال أيام من الطرح العام نهج STARTRADER في مواكبة اهتمام المتداولين بسرعة، وتوفير الوصول إلى الأدوات المالية الجديدة في الوقت المناسب. ويؤكّد إطلاق أداة بهذا الحجم خلال فترة قصيرة على مستوى الجاهزية التشغيلية لدى STARTRADER، بما يشمل التنسيق بين فرق الامتثال، وفرق المنصات، وإدارة المخاطر. وتتوفر عقود فروقات SPCX برافعة مالية 1:5، مع ساعات تداول ممتدة من الاثنين إلى الجمعة، من الساعة 16:30 حتى 23:00، وذلك وفقًا للشروط المطبقة على كل كيان.

وقال بيتر كارستن، الرئيس التنفيذي لشركة STARTRADER:

"عندما يشهد السوق طرحًا عامًا بهذا الحجم، يتوقع المتداولون الوصول إلى الأداة الجديدة بسرعة. وإدراج عقود فروقات SPCX خلال أيام من طرح SpaceX في ناسداك يثبت التزامنا بتوفير هذا الوصول في الوقت المناسب."

وتواصل STARTRADER توسيع مجموعة الأصول المتاحة على منصاتها مع إدراج عقود فروقات SPCX، بما يواكب اهتمام العملاء بالأدوات الجديدة في السوق. وتم تنفيذ هذا الإطلاق من خلال بنية تشغيلية مهيأة لدعم إدراجات تقنية بارزة أخرى فور بدء تداولها في الأسواق العامة.

نبذة عن STARTRADER

تُعد STARTRADER وسيطًا عالميًا متعدد الأصول، يتيح للأفراد والشركاء المؤسسيين الوصول إلى الأسواق العالمية عبر مجموعة من المنصات المتطورة، بما في ذلك MetaTrader وSTAR-APP وSTAR-COPY.

وتخضع الشركة لإشراف خمس جهات تنظيمية تشمل CMA وASIC وFSCA وFSA وFSC، وتستند في أعمالها إلى مبدأ «بُنيت على الثقة، وتقود مسار النمو»، من خلال الجمع بين الحوكمة الرشيدة، والشفافية، والموثوقية، والالتزام بدعم النمو المستدام لعملائها وشركائها حول العالم.

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