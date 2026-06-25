스타트레이더, 나스닥 역사적 데뷔 이후 며칠 만에 스페이스X(SPCX) CFD 상장

역사상 최대 IPO의 신속한 추가는 실시간으로 트레이더의 수요를 충족하겠다는 브로커의 의지를 보여줍니다

두바이, UAE, 2026년 6월 25일 /PRNewswire/ -- 스타트레이더가 SPCX CFD(Space Exploration Technologies Corp.)를 트레이딩 플랫폼에 추가했으며, MT5에서는 2026년 6월 15일부터, STARTRADER 앱에서는 2026년 6월 18일부터 이용 가능합니다. 이번 상장은 스페이스X의 6월 12일 나스닥 데뷔 불과 사흘 만에 이루어졌습니다.

스페이스X의 IPO는 미국 시장 역사상 최대 규모로, 주당 $135에 5억 5,500만 주 이상을 매도하여 총 850억 달러를 조달했습니다. 주가는 첫 거래일에 19% 상승한 $160.95로 마감되었으며, 거래량은 5억 주를 초과했습니다.

STARTRADER Lists SpaceX (SPCX) CFD Days After Historic Nasdaq Debut

STARTRADER가 공개 데뷔 며칠 만에 SPCX CFD를 상장한 것은 핵심 원칙을 반영합니다: 트레이더가 접근을 원할 때, 플랫폼이 이를 제공한다는 것입니다.

이 규모의 신규 공개 주식을 상장하려면 컴플라이언스, 플랫폼 통합, 리스크 관리 전반에 걸친 조율이 필요합니다. 5배 레버리지와 연장 거래 시간(월요일~금요일, 16:30~23:00, 해당 법인 조건에 따름)으로 제공되는 이번 신속한 출시는 STARTRADER의 운영 준비성을 입증합니다.

"역사상 최대 IPO가 공개 시장에 진입할 때 시의적절한 접근에 대한 수요는 상당할 수 있습니다. 나스닥 데뷔 며칠 만에 SPCX CFD를 상장한 것은 새롭게 이용 가능한 상품에 대한 적시 접근을 제공하는 데 집중하고 있음을 반영합니다." — Peter Karsten, STARTRADER 최고경영자

SPCX CFD는 강력한 고객 수요를 반영하여 스타트레이더의 성장하는 자산 목록에 합류했습니다. 이번 출시에 사용된 인프라는 시장에 출시되는 향후 주목할 만한 테크 상장 종목들을 지원하도록 구축되었습니다.

STARTRADER 소개

STARTRADER는 MetaTrader, STAR-APP, STAR-COPY 등 다양한 플랫폼을 통해 소매 및 기관 파트너가 글로벌 시장에 접근할 수 있도록 지원하는 글로벌 멀티에셋 브로커입니다. 5개 관할권(CMA, ASIC, FSCA, FSA, FSC)에서 규제 및 라이선스를 보유한 STARTRADER는 각 법인에 부여된 권한에 따라 운영되며, 강력한 거버넌스와 고객 우선 접근 방식을 결합하여 소매 고객과 파트너 모두에게 투명성, 신뢰성, 장기적 성장을 약속합니다.

면책조항: 본 내용은 정보 및 교육 목적으로만 제공되며, 금융 자문, 청약 또는 금융 상품 매매 권유를 구성하지 않습니다. 서비스는 모든 관할권에서 제공되지 않을 수 있으며 현지 규제 제한을 받습니다. CFD를 포함한 금융 상품 거래는 위험을 수반하며 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다. 초기 투자금 이상의 손실이 발생할 수 있습니다.

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SOURCE STARTRADER