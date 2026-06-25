STARTRADER niêm yết CFD SpaceX (SPCX) sau màn ra mắt lịch sử trên Nasdaq

Việc nhanh chóng bổ sung mã IPO lớn nhất lịch sử thị trường cho thấy cam kết mạnh mẽ của broker trong việc đáp ứng nhu cầu của trader theo thời gian thực.

DUBAI, UAE, ngày 25 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- STARTRADER đã bổ sung CFD SPCX (Space Exploration Technologies Corp.) vào nền tảng giao dịch của mình, chính thức khả dụng trên MT5 từ ngày 15/06/2026 và trên ứng dụng STARTRADER từ ngày 18/06/2026. Việc niêm yết diễn ra chỉ ba ngày sau khi SpaceX ra mắt trên Nasdaq vào ngày 12/06.

STARTRADER Lists SpaceX (SPCX) CFD Days After Historic Nasdaq Debut

Đợt IPO của SpaceX là thương vụ lớn nhất trong lịch sử thị trường Mỹ, huy động 85 tỷ USD thông qua việc bán hơn 555 triệu cổ phiếu với mức giá 135 USD/cổ phiếu. Cổ phiếu kết phiên giao dịch đầu tiên ở mức 160,95 USD, tăng 19%, với khối lượng giao dịch vượt 500 triệu cổ phiếu.

Đối với STARTRADER, việc niêm yết CFD SPCX chỉ vài ngày sau khi cổ phiếu chính thức lên sàn phản ánh một nguyên tắc cốt lõi: khi trader cần tiếp cận thị trường, nền tảng sẽ sẵn sàng đáp ứng.

Việc niêm yết một cổ phiếu vừa IPO ở quy mô này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa compliance, tích hợp nền tảng và quản trị rủi ro. Với đòn bẩy lên đến 5x cùng khung giờ giao dịch mở rộng (Thứ Hai–Thứ Sáu, 16:30–23:00), tùy theo điều kiện áp dụng của từng pháp nhân, tốc độ triển khai nhanh chóng này cho thấy năng lực vận hành vững chắc của STARTRADER.

"Khi thương vụ IPO lớn nhất lịch sử chính thức bước vào thị trường đại chúng, nhu cầu tiếp cận kịp thời có thể tăng mạnh. Việc niêm yết CFD SPCX chỉ vài ngày sau khi ra mắt trên Nasdaq phản ánh cam kết của chúng tôi trong việc mang đến khả năng tiếp cận nhanh chóng với các sản phẩm mới trên thị trường." — Peter Karsten, Tổng Giám đốc Điều hành STARTRADER

CFD SPCX gia nhập danh mục tài sản ngày càng mở rộng của STARTRADER, phản ánh nhu cầu mạnh mẽ từ khách hàng. Hạ tầng được sử dụng cho lần ra mắt này được xây dựng nhằm hỗ trợ các đợt niêm yết công nghệ nổi bật trong tương lai ngay khi những sản phẩm này chính thức xuất hiện trên thị trường.

Về STARTRADER

STARTRADER là broker đa tài sản toàn cầu, giúp khách hàng cá nhân và đối tác tổ chức tiếp cận các thị trường tài chính quốc tế thông qua nhiều nền tảng giao dịch, bao gồm MetaTrader, STAR-APP và STAR-COPY. Được quản lý và cấp phép thông qua các pháp nhân tại 5 khu vực pháp lý (CMA, ASIC, FSCA, FSA và FSC), STARTRADER hoạt động theo phạm vi cấp phép của từng pháp nhân, kết hợp quản trị chặt chẽ với triết lý lấy khách hàng làm trung tâm, phục vụ cả khách hàng cá nhân lẫn đối tác với cam kết về minh bạch, độ tin cậy và tăng trưởng bền vững.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Nội dung này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và giáo dục, không cấu thành lời khuyên tài chính, đề nghị hoặc lời mời chào mua hoặc bán bất kỳ công cụ tài chính nào. Dịch vụ có thể không khả dụng tại tất cả các khu vực pháp lý và chịu sự giới hạn bởi các quy định pháp lý tại địa phương. Giao dịch các công cụ tài chính, bao gồm CFD, tiềm ẩn rủi ro và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Bạn có thể chịu khoản lỗ lớn hơn số vốn đầu tư ban đầu.

Ảnh- https://mma.prnewswire.com/media/2999468/STARTRADER_SpaceX.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2862508/6009315/STARTRADER_Logo.jpg

SOURCE STARTRADER