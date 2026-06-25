STARTRADER、SpaceX（SPCX）CFDを上場直後に取扱開始

ナスダック上場からわずか数日で提供開始 市場史上最大のIPO銘柄を迅速に追加し、トレーダーの需要に応える体制を示す

アラブ首長国連邦、ドバイ, 2026年6月25日 /PRNewswire/ -- STARTRADERは、SPCX CFD（スペース・エクスプロレーション・テクノロジーズ） を取引プラットフォームに追加しました。これにより、2026年6月15日からMT5、2026年6月18日からSTARTRADER App で取引可能となっています。今回の取扱開始は、SpaceXが6月12日にナスダックへ上場してからわずか3日後に実現したものです。

SpaceXのIPOは、米国市場史上最大規模となり、1株135ドルで5億5,500万株超を売り出し、850億ドルを調達しました。初日の終値は160.95ドルと、公開価格比で19％上昇し、出来高は5億株超に達しました。

STARTRADER Lists SpaceX (SPCX) CFD Days After Historic Nasdaq Debut

STARTRADERが上場後まもなくSPCX CFDの提供を開始した背景には、同社が大切にしてきた明確な考え方があります。トレーダーが求めるタイミングで、必要な銘柄へアクセスできる環境を整えることです。

この規模の新規上場銘柄を短期間で追加するには、コンプライアンス、プラットフォーム実装、リスク管理の各面で緊密な連携が欠かせません。最大5倍レバレッジ、延長取引時間（月曜日〜金曜日 16:30〜23:00）、および適用される法人条件のもとで迅速に提供を開始したことは、STARTRADERの運営体制と対応力を示すものです。

「史上最大のIPO銘柄が株式市場に登場すれば、タイムリーなアクセスへの需要が高まるのは当然です。ナスダック上場から数日でSPCX CFDを提供開始したことは、新たに取引可能となった銘柄を、適切なタイミングでお客様に提供するという当社の姿勢を示しています。」

ピーター・カーステン（STARTRADER CEO）

SPCX CFDは、顧客ニーズを反映したSTARTRADERの取扱商品の拡充の一環として追加されました。市場参加者が注目する大型テクノロジー企業が今後も控える中、今回の提供開始を支えたインフラは、今後の注目銘柄の追加にも対応できるよう整えられています。

STARTRADERについて

STARTRADERは、MetaTrader、STAR-APP、STAR-COPY を含む複数のプラットフォームを通じて、個人投資家および機関投資家向けパートナーにグローバル市場へのアクセスを提供するグローバル・マルチアセットブローカーです。

CMA、ASIC、FSCA、FSA、FSC の5つの法域における各事業体を通じて認可・規制を受けており、それぞれの事業体に認められた権限の範囲内で事業を展開しています。STARTRADERは、強固なガバナンスと顧客第一の姿勢を兼ね備え、透明性、信頼性、長期的な成長を重視しながら、個人顧客およびパートナー双方にサービスを提供しています。

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SOURCE STARTRADER