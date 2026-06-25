ऐतिहासिक Nasdaq शुरुआत के कुछ दिनों बाद, STARTRADER ने SpaceX (SPCX) CFD Days को सूचीबद्ध किया

बाजार के इतिहास में तेजी से सबसे बड़े IPO को शामिल करना, वास्तविक समय में ट्रेडरों की मांग को पूरा करने के लिए ब्रोकर की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है

दुबई, UAE, 25 जून, 2026 /PRNewswire/ -- STARTRADER ने अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में 15 जून 2026 से MT5 पर और 18 जून 2026 से STARTRADER ऐप पर उपलब्ध हुए SPCX CFD (Space Exploration Technologies Corp.) को जोड़ा है। यह सूचीबद्धता SpaceX के 12 जून को Nasdaq में शुरुआत के ठीक तीन दिन बाद हुई है।

$135 प्रति शेयर की दर से 555 मिलियन से अधिक शेयरों की बिक्री के माध्यम से $85 बिलियन जुटाते हुए, SpaceX का IPO अमेरिकी बाजार के इतिहास में सबसे बड़ा था। ट्रेडिंग की 500 मिलियन शेयरों से अधिक शेयरों की मात्रा ने अपना पहला सत्र 19% की वृद्धि के साथ $160.95 पर बंद किया था।

STARTRADER Lists SpaceX (SPCX) CFD Days After Historic Nasdaq Debut

STARTRADER के लिए, SPCX CFD को सार्वजनिक रूप से लॉन्च करने के कुछ ही दिनों के भीतर ही सूचीबद्ध करना एक मूल सिद्धांत को दर्शाता है: जब ट्रेडरों को पहुंच की आवश्यकता होती है, तो यह प्लेटफॉर्म उन्हें सुविधा प्रदान करता है।

इतने बड़े पैमाने पर किसी नए सार्वजनिक स्टॉक को सूचीबद्ध करने के लिए अनुपालन, प्लेटफ़ॉर्म एकीकरण और जोखिम प्रबंधन में समन्वय की आवश्यकता होती है। 5x उपयोग और विस्तारित ट्रेडिंग घंटों (सोमवार से शुक्रवार, 16:30-23:00) के साथ उपलब्ध, लागू इकाई शर्तों के अधीन, त्वरित लॉन्च STARTRADER की परिचालन तत्परता को दर्शाता है।

"जब इतिहास का सबसे बड़ा IPO सार्वजनिक बाजार में प्रवेश करता है, तो समय पर पहुंच की मांग काफी अधिक हो सकती है। Nasdaq में शुरुआत के कुछ ही दिनों के भीतर ही SPCX CFD को सूचीबद्ध करना, नए उपलब्ध इंस्ट्रूमेंट्स तक समय पर पहुंच प्रदान करने पर हमारे फोकस को दर्शाता है।" – Peter Karsten, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, STARTRADER

ग्राहकों की मजबूत मांग को दर्शाते हुए SPCX CFD, STARTRADER की बढ़ती एसेट सूची में शामिल हो गया है। इस लॉन्च के लिए उपयोग किया गया इंफ्रास्ट्रक्चर आगामी हाई-प्रोफाइल टेक सूचियों को बाजार में आने पर सपोर्ट देने के लिए बनाया गया है।

STARTRADER का परिचय

STARTRADER रिटेल और संस्थागत पार्टनरों को MetaTrader, STAR-APP और STAR-COPY सहित विभिन्न प्लेटफ़ार्मों के माध्यम से वैश्विक बाजारों तक पहुंच प्रदान करने वाला एक वैश्विक मल्टी-एसेट ब्रोकर है। पांच अधिकारक्षेत्रों (CMA, ASIC, FSCA, FSA, और FSC) में संस्थाओं के माध्यम से विनियमित और लाइसेंस प्राप्त, STARTRADER प्रत्येक संबंधित संस्था को दी गई अनुमतियों के अनुसार संचालित होता है और मजबूत संचालन को ग्राहक-प्रथम दृष्टिकोण के साथ जोड़ता है, और पारदर्शिता, विश्वसनीयता तथा दीर्घकालिक विकास के प्रति प्रतिबद्धता के साथ रिटेल ग्राहकों और भागीदारों दोनों की सेवा करता है।

अस्वीकरण: यह सामग्री केवल सूचनात्मक और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है और इसे वित्तीय सलाह, प्रस्ताव या किसी भी वित्तीय उपकरण को खरीदने या बेचने का आग्रह नहीं माना जाना चाहिए। सभी क्षेत्रों में सेवाएं उपलब्ध नहीं हो सकती हैं और वे स्थानीय नियामक प्रतिबंधों के अधीन होती हैं। CFD सहित वित्तीय साधनों में ट्रेडिंग करना जोखिम भरा होता है और यह सभी निवेशकों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है। आपको अपनी प्रारंभिक निवेश राशि से अधिक का नुकसान हो सकता है।

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