Suiza, Países Nórdicos y Singapur lideran el nuevo Índice Global de Resiliencia y Riesgo de la Inversión

LONDRES, 21 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Suiza se clasifica como el país más resiliente del mundo en el nuevo Global Investment Risk and Resilience Index, con Dinamarca, Noruega, Singapur y Suecia completando los cinco primeros. El índice es el primero de su tipo en medir la exposición de los países a los riesgos geopolíticos, económicos y climáticos, así como su capacidad de adaptación y recuperación, revelando cómo la resiliencia se concentra cada vez más en estados más pequeños y con alta capacidad de adaptación.

Desarrollado por la firma global de asesoría en residencia y ciudadanía Henley & Partners, en colaboración con la plataforma de análisis basada en IA AlphaGeo, el índice proporciona a inversores, familias y gobiernos un marco sistemático para navegar en un mundo de riesgos superpuestos, desde conflictos geopolíticos e inflación hasta disrupciones tecnológicas y cambio climático.

Dr. Christian H. Kaelin, presidente de Henley & Partners, dijo "Al combinar la exposición al riesgo y la capacidad de resiliencia en una sola puntuación, identifica para inversores, empresas y familias los países mejor posicionados para preservar la riqueza y generar valor a largo plazo, y ofrece a los gobiernos un punto de referencia para medir la competitividad."

Suiza ocupa el primer puesto a nivel mundial, gracias a un riesgo excepcionalmente bajo y a una innovación, gobernanza y métricas sociales líderes a nivel mundial. Muy de cerca, los países nórdicos de Dinamarca (2º), Noruega (3º) y Suecia (5º) ejemplifican cómo el crecimiento equitativo, las instituciones sólidas y las políticas sociales con visión de futuro crean una resiliencia líder a nivel mundial. Singapur ocupa el cuarto puesto con el menor riesgo legal y regulatorio a nivel mundial.

Sudán del Sur (226º), Líbano (225º), Haití (224º), Sudán (223º) y Pakistán (222º) se sitúan en la parte inferior del índice.

Del G7 al BRICS: Caminos divergentes de riesgo y resiliencia

Aplicado a las condiciones globales de inversión, el marco reconoce que la exposición y la preparación deben tratarse como factores distintos pero igualmente importantes. Como explica el Dr. Parag Khanna, fundador y consejero delegado de AlphaGeo: "Un alto riesgo no siempre es negativo si va acompañado de una fuerte resiliencia, mientras que una alta resiliencia puede ocultar vulnerabilidades, especialmente en las economías avanzadas que ahora se enfrentan a presiones políticas o fiscales. La adaptación es el nuevo imperativo. Las sociedades más comprometidas con el desarrollo de la resiliencia —a través de la innovación, la gobernanza y la preparación climática— atraerán inversión, talento y crecimiento a largo plazo".

Las economías del G7 siguen destacando por su estabilidad, equilibrando un riesgo relativamente bajo con una fuerte resiliencia, lideradas por Alemania, que ocupa el décimo puesto a nivel mundial, impulsada por la preparación climática, la complejidad económica y la innovación. A Alemania le siguen Canadá (13º), Reino Unido (23º), Francia (29º), EE.UU. (32º), Japón (35º) e Italia (48º). En conjunto, el G7 demuestra cómo las instituciones sólidas y la capacidad de adaptación anclan la influencia económica global.

Más allá del G7, China y Rusia presentan perfiles algo contrastantes. China (puesto 49) se clasifica como un destino de inversión con perspectivas favorables, donde el riesgo moderado se compensa con una resiliencia sustancial basada en la capacidad de inversión y la fortaleza de la innovación. Rusia (puesto 94), sin embargo, se enfrenta a una posición más precaria: si bien se clasifica como de alta resiliencia, también presenta un alto riesgo, impulsado por la inestabilidad política y la incertidumbre regulatoria, lo que la coloca en la banda de inversión con potencial cauteloso.

Sus homólogos del grupo BRICS, Sudáfrica (puesto 145), Brasil (puesto 150) e India (puesto 155), muestran una resiliencia moderada, debilitada por riesgos elevados.

Fuerza sin escala: Estados pequeños que muestran gran resiliencia

Más allá de los líderes generales, el índice destaca a los países con un desempeño sobresaliente en parámetros clave, donde las naciones más pequeñas siguen destacando. Luxemburgo (6º) y Finlandia (7º) destacan por su gobernanza transparente, resiliencia climática y políticas sostenibles. A ellos se suman Groenlandia (8º), Países Bajos (9º) y Alemania (10º), lo que subraya que la verdadera resiliencia no reside en el tamaño ni en el poderío militar, sino en la adaptabilidad, instituciones sólidas e innovación con visión de futuro.

A solo un paso del Top 10, Islandia (11º) y Liechtenstein (12º) se ubican entre los mercados más seguros del mundo, combinando un riesgo excepcionalmente bajo con una sólida resiliencia. Canadá (13º) se clasifica como de muy bajo riesgo, impulsado por una inflación relativamente moderada, un desempeño monetario estable y un riesgo climático físico mínimo. Por su parte, la resiliencia de Austria (14º) se basa en su progreso social, resiliencia climática y complejidad económica. Estonia (15º) e Irlanda (17º) se distinguen por una sólida gobernanza y progreso social, mientras que Nueva Zelanda (18º) establece un referente mundial en gobernanza y calidad regulatoria. Corea del Sur (25º) demuestra una capacidad de adaptación excepcional, con gran capacidad en complejidad económica e innovación, mientras que Chequia (16º) y Eslovenia (22º) emergen como mercados europeos de primer nivel, definidos por su sofisticación y complejidad económicas.

