Швейцария, Скандинавия и Сингапур возглавили новый Глобальный индекс инвестиционных рисков и устойчивости

LONDON, 21 октября 2025 г. /PRNewswire/ -- Швейцария признана самой устойчивой страной мира в новом Глобальном индексе инвестиционных рисков и устойчивости , за ней следуют Дания, Норвегия, Сингапур и Швеция. Исследование показывает, что страны с хорошо структурированными программами резидентства и гражданства стабильно демонстрируют более высокие показатели устойчивости. Привлекая долгосрочные инвестиции, предпринимательские таланты и инновации, такие программы укрепляют управление, фискальную стабильность и способность к адаптации.

Индекс, разработанный международной консалтинговой компанией Henley & Partners , специализирующейся на вопросах планирования резидентства и гражданства, в партнерстве с аналитической платформой AlphaGeo , использующей технологии искусственного интеллекта, предлагает инвесторам, их семьям и даже государствам системный инструмент навигации в мире пересекающихся рисков — от геополитических конфликтов и инфляции до технологических сдвигов и климатических изменений.

Председатель совета директоров Henley & Partners Кристиан Келин отмечает: «Данный индекс — новый полезный инструмент для понимания истинных источников суверенных рисков и устойчивости. Для инвесторов, компаний и граждан мира он предлагает беспрецедентную ясность в определении направлений, которым можно доверить свой капитал и будущее».

От G 7 к BRICS : различные траектории риска и устойчивости

Основатель и генеральный директор AlphaGeo Параг Ханна утверждает: «Высокий риск не всегда является негативным фактором, если ему сопутствует сильная устойчивость. В то же время высокая устойчивость может скрывать уязвимости, особенно в развитых экономиках, сталкивающихся с политическими или фискальными вызовами. Адаптация становится новой необходимостью. Те общества, которые системно инвестируют в устойчивость — через инновации, эффективное управление и климатическую готовность, — будут привлекать капитал, таланты и обеспечивать долгосрочный рост».

Экономики G 7 продолжают выделяться стабильностью, сочетая относительно низкий риск с высокой устойчивостью. Лидирует Германия (10-е место) благодаря климатической готовности, экономической сложности и инновационному потенциалу. За ней следуют Канада (13-е место), Великобритания (23-е), Франция (29-е), США (32-е), Япония (35-е) и Италия (48-е). Совокупно G 7 демонстрирует, как сильные институты и высокая адаптивность обеспечивают устойчивое глобальное влияние.

За пределами G 7 Китай и Россия демонстрируют контрастные модели развития. Китай (49-е место) относится к категории Favorable Outlook («Позитивный прогноз») — инвестиционных направлений с умеренными рисками, компенсируемыми высокой устойчивостью, основанной на инвестиционном потенциале и инновационном развитии. Такая комбинация указывает на способность к адаптации, несмотря на структурные вызовы, включая демографические и регуляторные ограничения. Россия (94-е место), напротив, находится в более уязвимом положении: несмотря на высокий уровень устойчивости, страна также характеризуется высокими политическими и регуляторными рисками, что помещает ее в категорию Cautious Potential («Умеренный потенциал»).

Другие страны BRICS — Южная Африка (145-е место), Бразилия (150-е) и Индия (155-е) — демонстрируют умеренный уровень устойчивости при повышенных рисках.

Сила малых государств: высокая устойчивость вне зависимости от масштаба

Помимо лидеров рейтинга, индекс выделяет ряд малых государств, добившихся выдающихся результатов по ключевым параметрам. Люксембург (6-е место) и Финляндия (7-е) демонстрируют прозрачное управление, климатическую устойчивость и последовательную реализацию устойчивых политик. К ним присоединяются Гренландия (8-е место), Нидерланды (9-е) и Германия (10-е), подтверждая, что истинная устойчивость определяется не размерами страны или военной мощью, а адаптивностью, сильными институтами и инновационным потенциалом.

Непосредственно за первой десяткой следуют Исландия (11-е место) и Лихтенштейн (12-е), входящие в число самых безопасных рынков мира благодаря сочетанию крайне низких рисков и высокой устойчивости. Канада (13-е место) характеризуется очень низкими рисками на фоне умеренной инфляции, стабильной валюты и минимальных климатических угроз, а устойчивость Австрии (14-е место) обеспечивается социальным прогрессом, климатической готовностью и экономической многослойностью.

Эстония (15-е место) и Ирландия (17-е) выделяются эффективным управлением и высокими социальными показателями, Новая Зеландия (18-е) задает мировой эталон качества государственного управления и регулирования, а Южная Корея (25-е место) демонстрирует выдающиеся способности к адаптации благодаря инновациям и экономической сложности. Чехия (16-е место) и Словения (22-е) входят в число ведущих европейских рынков, отличающихся высоким уровнем экономической развитости и сбалансированности.