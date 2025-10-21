سويسرا، ودول الشمال، وسنغافورة تتصدر مؤشر المخاطر والمرونة العالمي الجديد للاستثمار

لندن, 21 أكتوبر 2025 /PRNewswire/ -- احتلت سويسرا المرتبة الأولى عالميًا كأكثر الدول مرونة في مؤشر المخاطر والمرونة العالمي للاستثمار الجديد، وجاءت بعدها كلٍ من الدنمارك، والنرويج، وسنغافورة، والسويد لتكمل المراتب الخمس الأولى. إن هذا المؤشر هو الأول من نوعه في قياس تعرض الدول للمخاطر الجيوسياسية والاقتصادية والمناخية، إضافةً إلى قدرتها على التكيف والتعافي، وقد كشف أن المرونة أصبحت تتركز بشكل متزايد في الدول الصغيرة ذات القدرة العالية على التكيف.

تم تطوير المؤشر من قِبل شركة Henley & Partners ، المتخصصة في الاستشارات المتعلقة بالإقامات والجنسيات العالمية، بالتعاون مع منصة التحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي AlphaGeo ، ليقدّم للمستثمرين والعائلات والحكومات إطارًا منهجيًا للتعامل مع عالم تزداد فيه المخاطر المتداخلة — بدءًا من الصراعات الجيوسياسية والتضخم، وصولًا إلى الاضطرابات التكنولوجية وتغير المناخ.

قال الدكتور Christian H. Kaelin ، رئيس مجلس إدارة شركة Henley & Partners : "من خلال الجمع بين مستوى التعرض للمخاطر وقدرة المرونة في نتيجة واحدة، يساعد المؤشر المستثمرين والشركات والعائلات على تحديد الدول الأفضل للحفاظ على الثروة وتحقيق قيمة طويلة الأجل، كما يوفّر للحكومات معيارًا لقياس القدرة التنافسية".

جاءت سويسرا في المرتبة الأولى عالميًا بفضل انخفاض مستويات المخاطر بشكلٍ استثنائي، إلى جانب تفوقها العالمي في مجالات الابتكار والحوكمة والمؤشرات الاجتماعية. تلتها دول الشمال الأوروبية: الدنمارك (الثانية)، والنرويج (الثالثة)، والسويد (الخامسة)، وهذا يدل على أن النمو العادل، والمؤسسات القوية، والسياسات الاجتماعية التطلُّعية تخلق مستويات مرونة رائدة عالميًا. أما سنغافورة فقد احتلت المرتبة الرابعة، لتميزها بأدنى مستويات للمخاطر القانونية والتنظيمية في العالم.

وفي المقابل، جاءت جنوب السودان (الـ 226)، ولبنان (الـ 225)، وهايتي (الـ 224)، والسودان (الـ 223)، وباكستان (الـ 222) في أسفل المؤشر.

من مجموعة السبع ( G7 ) إلى مجموعة البريكس: مسارات متباينة للمخاطر والمرونة

عند تطبيق هذا الإطار على ظروف الاستثمار العالمية، يتّضح أن التعرّض للمخاطر والاستعداد للتعامل معها يجب التعامل معهما كعاملين منفصلين، ولكنهما متساويان في الأهمية. كما وضح الدكتور Parag Khanna ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة AlphaGeo : "ليست المخاطر العالية دائمًا أمرًا سلبيًا إذا قابلتها قدرة مرونة قوية، كما أن المرونة العالية قد تُخفي نقاط ضعف كامنة، خصوصًا في الاقتصادات المتقدمة التي تواجه حاليًا ضغوطًا سياسية أو مالية. إن التكيّف أصبح ضرورة جديدة، فالمجتمعات الأكثر التزامًا ببناء المرونة — من خلال الابتكار، والحوكمة، والاستعداد المناخي — ستكون الأقدر على جذب الاستثمارات والمواهب والنمو طويل الأجل".

تواصل اقتصادات مجموعة السبع ( G7 ) تميزها من حيث الاستقرار، إذ توازن بين مستويات منخفضة نسبيًا من المخاطر وقدرة مرونة قوية، وتتصدّرها ألمانيا التي جاءت في المرتبة العاشرة عالميًا بفضل جاهزيتها المناخية، وتعقيدها الاقتصادي، وابتكاراتها المتقدمة. وتليها كندا (الـ 13)، والمملكة المتحدة (الـ 23)، وفرنسا (الـ 29)، والولايات المتحدة (الـ 32)، واليابان (الـ 35)، وإيطاليا (الـ 48). وتُظهر مجموعة السبع ( G7 ) مجتمعة كيف أن المؤسسات القوية والقدرة على التكيّف تُمثلان الأساس الذي يدعم النفوذ الاقتصادي العالمي.

أما خارج مجموعة السبع ( G7 )، فتُظهر كلٍ من الصين وروسيا نتائج متباينة نسبيًا في المؤشر. تُصنَّف الصين (الـ 49) ضمن فئة وجهات الاستثمار ذات الآفاق الإيجابية، حيث تُعادل المخاطر المتوسطة بمستوى عالٍ من المرونة ناتج عن قدراتها الاستثمارية القوية وتفوقها في مجال الابتكار. أما روسيا (المرتبة 94) فتواجه وضعًا أكثر هشاشة؛ فعلى الرغم من تصنيفها كدولة ذات مرونة عالية، فهي تُعتبر أيضًا عالية المخاطر نتيجة الاضطرابات السياسية وعدم اليقين التنظيمي، ما يضعها ضمن فئة الفرص الاستثمارية الحذرة.

أما الدول الأخرى الأعضاء في مجموعة البريكس، وهي جنوب أفريقيا (الـ 145)، والبرازيل (الـ 150)، والهند (الـ 155)، فتُظهر مرونة معتدلة تتأثر سلبًا بارتفاع مستويات المخاطر.

القوة تتجاوز الحجم: الدول الصغيرة تُظهر مرونة كبيرة

إلى جانب الدول المتصدرة عمومًا، يسلّط المؤشر الضوء على أداء متميز لعدد من الدول الصغيرة عبر معايير رئيسية، حيث تواصل الدول ذات الأحجام المحدودة تألقها. فقد حققت لوكسمبورغ (السادسة) وفنلندا (السابعة) نتائج استثنائية بفضل حوكمتهما الشفافة، والمرونة المناخية، وسياساتهما المستدامة. وتنضم إليهما غرينلاند (الثامنة)، وهولندا (التاسعة)، وألمانيا (العاشرة)، في تأكيدٍ على أن المرونة الحقيقية لا تعتمد على الحجم أو القوة العسكرية، بل على القدرة على التكيّف، وقوة المؤسسات، والابتكار التطلُّعي.

وخارج قائمة العشرة الأوائل مباشرةً، جاءت آيسلندا (الـ 11) وليختنشتاين (الـ 12) ضمن أكثر الأسواق أمانًا عالميًا، بفضل انخفاض المخاطر بشكلٍ استثنائي وتمتعها بمرونة قوية. أما كندا (الـ 13) فقد صُنّفت كدولة منخفضة المخاطر جدًا، مدفوعة بمعدلات تضخم معتدلة، واستقرارٍ في أداء عملتها، ومخاطر مناخية محدودة للغاية، في حين تستمد النمسا (الـ 14) مرونتها من تقدمها الاجتماعي وقدرتها على التكيف المناخي وتعقيدها الاقتصادي. وتتميّز كلٍ من إستونيا (الـ 15) وأيرلندا (الـ 17) بحوكمة قوية وتقدم اجتماعي ملحوظ، بينما تُعد نيوزيلندا (الـ 18) مرجعًا عالميًا في جودة الحوكمة والتنظيم. كما تُظهر كوريا الجنوبية (الـ 25) قدرة تكيف عالمية المستوى بفضل تفوقها في التعقيد الاقتصادي والابتكار، في حين برزت جمهورية التشيك (الـ 16) وسلوفينيا (الـ 22) كأسواق أوروبية رئيسية تتميز بدرجة عالية من التعقيد والتطور الاقتصادي.

اقرأ البيان الصحفي كاملًا