La Suisse, les pays nordiques et Singapour en tête du nouvel indice mondial du risque et de la résilience en matière d'investissement

LONDRES, 21 octobre 2025 /PRNewswire/ -- La Suisse est classée comme le pays le plus résilient au monde dans le nouvel indice Global Investment Risk and Resilience Index, le Danemark, la Norvège, Singapour et la Suède venant compléter le top 5. Cet indice est le premier du genre à mesurer l'exposition des pays aux risques géopolitiques, économiques et climatiques, ainsi que leur capacité d'adaptation et de reprise, révélant ainsi que la résilience est de plus en plus concentrée dans de petits États à forte capacité d'adaptation.

Développé par le cabinet de conseil en matière de résidence et de citoyenneté mondiale Henley & Partners en partenariat avec la plateforme d'analyse optimisée par l'IA AlphaGeo, l'indice fournit aux investisseurs, aux familles et aux gouvernements un cadre systématique pour naviguer dans un monde où les risques se recoupent, des conflits géopolitiques et de l'inflation jusqu'aux perturbations technologiques et au changement climatique.

Christian H. Kaelin, président de Henley & Partners, déclare : « En combinant l'exposition au risque et la capacité de résilience en un seul score, cette approche identifie, pour les investisseurs, les entreprises et les familles, les pays qui sont les mieux placés pour préserver la richesse et générer de la valeur à long terme, et il donne aux gouvernements un point de référence pour mesurer la compétitivité ».

La Suisse se classe au premier rang dans le monde, grâce à un niveau de risque exceptionnellement bas et à une innovation, une gouvernance et des indicateurs sociaux de premier plan. Juste derrière, les pays nordiques du Danemark (2e), de la Norvège (3e) et de la Suède (5e) illustrent comment une croissance équitable, des institutions solides et une politique sociale tournée vers l'avenir créent une résilience de premier plan au niveau mondial. Singapour occupe la 4e place avec le risque juridique et réglementaire le plus faible au monde.

Le Sud-Soudan (226e), le Liban (225e), Haïti (224e), le Soudan (223e) et le Pakistan (222e) se situent au bas de l'échelle.

Du G7 aux BRICS : des trajectoires divergentes en matière de risque et de résilience

Appliqué aux conditions d'investissement mondiales, le cadre reconnaît que l'exposition et la préparation doivent être considérées comme des facteurs distincts mais tout aussi importants. Comme l'explique le Dr Parag Khanna, fondateur et CEO d'AlphaGeo : « Un risque élevé n'est pas toujours négatif s'il s'accompagne d'une forte résilience, tandis qu'une forte résilience peut dissimuler des vulnérabilités, en particulier dans les économies avancées actuellement confrontées à des pressions politiques ou fiscales. L'adaptation est le nouvel impératif. Les sociétés les plus engagées dans le renforcement de la résilience - par l'innovation, la gouvernance et la préparation au changement climatique - attireront les investissements, les talents et la croissance à long terme ».

Les économies du G7 continuent de se distinguer par leur stabilité, en équilibrant un risque relativement faible et une forte résilience, sous l'impulsion de l'Allemagne, qui se classe au 10e rang au niveau mondial, grâce à sa préparation au changement climatique, à sa complexité économique et à son innovation. L'Allemagne est suivie par le Canada (13e), le Royaume-Uni (23e), la France (29e), les États-Unis (32e), le Japon (35e) et l'Italie (48e). Collectivement, le G7 démontre que la solidité des institutions et la capacité d'adaptation sont le point d'ancrage de l'influence économique mondiale.

Au-delà du G7, la Chine et la Russie présentent des profils quelque peu contrastés. La Chine (49e) est classée comme une destination d'investissement aux perspectives favorables, où le risque modéré est compensé par une résilience substantielle fondée sur la capacité d'investissement et la force d'innovation. La Russie (94e) se trouve toutefois dans une position plus précaire : bien qu'elle soit classée parmi les pays à forte résilience, elle présente également un risque élevé, en raison de l'instabilité politique et de l'incertitude réglementaire, ce qui la place dans la catégorie d'investissement au potentiel prudent .

Leurs homologues des BRICS, l'Afrique du Sud (145e), le Brésil (150e) et l'Inde (155e), font preuve d'une résilience modérée, affaiblie par des risques élevés.

La force au-delà de l'échelle : les petits États font preuve d'une grande résilience

Au-delà des leaders globaux, l'indice met en évidence les performances les plus remarquables en fonction de paramètres clés, les petites nations continuant à briller. Le Luxembourg (6e) et la Finlande (7e) excellent grâce à une gouvernance transparente, une résilience climatique et des politiques durables. Ils sont rejoints par le Groenland (8e), les Pays-Bas (9e) et l'Allemagne (10e), ce qui montre que la véritable résilience ne repose pas sur la taille ou la puissance militaire, mais sur l'adaptabilité, des institutions solides et une innovation tournée vers l'avenir.

Juste après le top 10, l'Islande (11e) et le Liechtenstein (12e) se classent parmi les marchés les plus sûrs au monde, combinant un risque exceptionnellement faible avec une forte résilience. Le Canada (13e) est classé comme présentant un risque très faible, en raison d'une inflation relativement modérée, d'une performance monétaire stable et d'un risque climatique physique minime, tandis que la résilience de l'Autriche (14e) est favorisée par son progrès social, sa résilience climatique et sa complexité économique. L'Estonie (15e) et l'Irlande (17e) se distinguent par une gouvernance solide et des progrès sociaux, tandis que la Nouvelle-Zélande (18e) constitue une référence mondiale en matière de gouvernance et de qualité de la réglementation. La Corée du Sud (25e) fait preuve d'une capacité d'adaptation de classe mondiale, avec des prouesses en matière de complexité économique et d'innovation, tandis que la République tchèque (16e) et la Slovénie (22e) apparaissent comme des marchés européens de premier plan, définis par leur sophistication et leur complexité économiques.

Lire le communiqué de presse complet