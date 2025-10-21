스위스:북유럽 :싱가포르, 새로운 '글로벌 투자 위험 및 회복력 지수' 선두

런던, 2025년 10월 21일 /PRNewswire/ -- 스위스가 새롭게 발표된 글로벌 투자 위험 및 회복력 지수(Global Investment Risk and Resilience Index)에서 세계에서 가장 회복력 있는 국가로 선정됐다. 상위 5위에는 덴마크, 노르웨이, 싱가포르, 스웨덴도 포함됐다. 이번 지수는 지정학적, 경제적, 기후적 위험에 대한 국가별 노출 정도와 적응 및 회복 능력을 함께 측정한 최초의 지표로, 회복력이 점점 더 규모가 작고 고도의 적응력을 보유한 국가들에 집중되고 있음을 보여주고 있다.

이 지수는 글로벌 거주 및 시민권 컨설팅 기업 헨리앤파트너스(Henley & Partners)가 AI 기반 분석 플랫폼 알파지오(AlphaGeo)와 협력해 개발했다. 이 지수는 지정학적 분쟁, 인플레이션, 기술적 혼란, 기후 변화 등 복합적인 위험이 중첩된 세상에서 투자자, 가계, 정부가 체계적으로 대응할 수 있는 틀을 제공한다고 밝혔다.

크리스티안 H. 케일린(Dr. Christian H. Kaelin) 헨리앤파트너스 회장은 "위험 노출도와 회복력 역량을 하나의 점수로 결합함으로써, 이 지수는 자산을 보존하고 장기적 가치를 창출하기에 가장 적합한 국가들을 투자자, 기업, 가계에 제시하며, 각국 정부에는 경쟁력을 측정할 수 있는 벤치마크를 제공한다"라고 설명했다.

스위스는 극히 낮은 위험 수준과 세계 최고 수준의 혁신•거버넌스•사회 지표 덕분에 1위를 차지했다. 그 뒤를 이은 북유럽 국가들(덴마크 2위, 노르웨이 3위, 스웨덴 5위)은 공평한 성장, 견고한 제도, 미래 지향적 사회정책이 어떻게 세계 최고 수준의 회복력을 만들어내는지 보여준다. 싱가포르(4위)는 세계에서 가장 낮은 법적•규제 위험을 기록했다.

반면 남수단(226위), 레바논(225위), 아이티(224위), 수단(223위), 파키스탄(222위)은 최하위 지수를 차지했다.

G7 에서 BRICS 까지 : 위험과 회복력의 갈라진 길

글로벌 투자 환경에 적용되는 이 프레임워크는 위험 노출과 대비 태세가 별개이면서도 동등하게 중요한 요소로 다뤄져야 한다고 인식된다. 파라크 카나(Dr. Parag Khanna) 알파지오의 창립자 겸 최고경영자(CEO)는 "높은 위험이 반드시 부정적인 것은 아니며, 강한 회복력이 뒷받침된다면 기회로 작용할 수 있다. 반대로, 높은 회복력은 특히 정치적 또는 재정적 압박에 직면한 선진국에서 취약성을 감출 수도 있다"며 "적응은 새로운 필수 요건이 됐다. 혁신, 거버넌스, 기후 대비를 통해 회복력을 구축하는 사회가 투자, 인재, 그리고 장기 성장을 끌어들일 것"이라고 말했다.

G7(주요 7개국) 경제는 여전히 안정성 면에서 두드러진다. 상대적으로 낮은 위험과 강한 회복력을 균형 있게 유지하고 있으며, 특히 독일은 기후 대응력, 경제 복잡성, 혁신 역량 덕분에 세계 10위를 차지했다. 이어 캐나다가 13위, 영국이 23위, 프랑스가 29위, 미국이 32위, 일본이 35위, 이탈리아가 48위에 올랐다. G7은 전체적으로 견고한 제도와 적응 능력이 어떻게 세계 경제 영향력을 지탱하는지 보여준다.

G7 밖에서는 중국과 러시아가 상반된 양상을 보인다. 중국(49위)은 '우호적 전망(Favorable Outlook)' 투자 대상국으로 분류되며, 중간 수준의 위험이 투자 역량과 혁신력을 기반으로 한 상당한 회복력에 의해 상쇄되고 있다. 반면 러시아(94위)는 정치적 불안정성과 규제 불확실성으로 인해 높은 위험에 직면해 있어, 회복력이 높음에도 불구하고 '신중한 잠재력(Cautious Potential)' 투자 등급에 위치한다.

같은 브릭스(BRICS) 회원국인 남아프리카공화국(145위), 브라질(150위), 인도(155위)는 중간 수준의 회복력을 보이지만 높은 위험도가 이를 약화시키는 것으로 평가됐다.

규모를 초월한 힘 : 작은 국가들의 큰 회복력

순위권 국가 외에도 이번 지수는 주요 지표에서 두드러진 성과를 보이는 국가들을 부각하며, 작은 국가들이 계속해서 두각을 나타내고 보여준다. 룩셈부르크(6위)와 핀란드(7위)는 투명한 거버넌스, 기후 회복력, 지속 가능한 정책을 통해 우수한 성과를 냈으며, 그린란드(8위), 네덜란드(9위), 독일(10위)이 뒤를 이어, 진정한 회복력은 국가 규모나 군사력이 아닌, 적응력과 강력한 제도, 미래 지향적 혁신에 기반한다는 점을 강조한다.

10위권 바로 아래에서는 아이슬란드(11위)와 리히텐슈타인(12위)이 세계에서 가장 안전한 시장 중 하나로 평가되며, 매우 낮은 위험도와 강력한 회복력을 동시에 갖춘 것으로 나타났다. 캐나다(13위)는 상대적으로 낮은 인플레이션, 안정적인 통화 성과, 최소한의 물리적 기후 위험 덕분에 매우 낮은 위험으로 분류되며, 오스트리아(14위)는 사회적 진보, 기후 회복력, 경제적 복잡성을 기반으로 높은 회복력을 보여준다. 에스토니아(15위)와 아일랜드(17위)는 견고한 거버넌스와 사회적 발전에서 특히 두드러졌고, 뉴질랜드(18위)는 거버넌스와 규제 품질에서 글로벌 벤치마크를 설정했다. 대한민국(25위)은 경제 복잡성과 혁신 분야의 탁월한 능력을 바탕으로 세계적인 수준의 적응 역량을 입증했으며, 체코(16위)와 슬로베니아(22위)는 경제적 정교함과 복잡성을 특징으로 하는 주요 유럽 시장으로 부상했다.

