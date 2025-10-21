瑞士、北歐國家與新加坡在全新 Global Investment Risk and Resilience Index 傲視他國

倫敦 2025年10月21日 /美通社/ -- 在最新發布的 Global Investment Risk and Resilience Index 全球投資風險與韌性指數中，瑞士位居全球最具韌性國家榜首，丹麥、挪威、新加坡與瑞典則分列第 2 至第 5 位。該指數首創性地衡量各國面臨地緣政治、經濟及氣候風險的暴露程度，同時評估其適應與復原能力，揭示韌性正日益集中於規模較小且適應力強的國家。

由全球居留權與公民權諮詢公司 Henley & Partners 攜手人工智能分析平台 AlphaGeo 共同開發的此指數，為投資者、家庭及政府提供系統化框架，協助其在層出不窮的風險交織世界中駕馭前行——從地緣政治衝突與通貨膨脹，到科技顛覆與氣候變遷皆涵蓋其中。

Henley & Partners 董事長 Christian H. Kaelin 博士表示：「通過將風險承受和恢復能力合併為一個分數，這分數可以為投資者、企業和家庭識別最有利於保存財富和創造長期價值的國家，並為政府提供了衡量競爭力的基準。」

瑞士在全球排名第一，其卓越表現源於極低的風險水平，以及在創新能力、治理水平與社會指標方面領先全球。緊隨其後的北歐國家——丹麥（第 2 位）、挪威（第 3 位）與瑞典（第 5 位）——生動展現了公平增長、強健制度與前瞻性社會政策如何共同塑造出世界頂尖的韌性。在全球法律與監管風險最低排名中，新加坡掛名第 4 位。

南蘇丹（第 226 位）、黎巴嫩（第 225 位）、海地（第 224 位）、蘇丹（第 223 位）和巴基斯坦（第 222 位）位居指數末位。

從七大工業國組織 (G7) 到金磚國家 (BRICS)：風險與韌性的分道揚鑣

應用於全球投資環境時，該框架強調，風險暴露與應變準備應被視為獨立卻同等重要的因素。正如 AlphaGeo 創辦人兼行政總裁 Parag Khanna 博士解釋說：「高風險若伴隨強韌的復原力，未必總是負面的；反之，高復原力可能掩蓋潛在的脆弱性，尤其在當前面臨政治或財政壓力的先進經濟體中。適應力，已成為當務之急。那些最致力於透過創新、治理及氣候準備來建立韌性的社會，將吸引投資、人才與長期增長。」

七大工業國組織 (G7) 經濟體系繼續以其穩定性而脫穎而出，平衡相對較低風險與強大的韌性。德國領導地位於全球排名第 10 位， 驅動因素在於氣候準備度、經濟複雜度與創新能力。德國之後依序為加拿大（第 13 名）、英國（第 23 名）、法國（第 29 名）、美國（第 32 名）、日本（第 35 名）及義大利（第 48 名）。整體而言，G7 展現了堅實的制度與適應能力如何鞏固全球經濟影響力。

除了 G7 以外，中國和俄羅斯的形象略有不同。中國（第 49 位）獲歸類為「投資前景良好」的目的地，其適度風險被投資能力與創新實力所構築的強勁韌性所抵銷。然而，俄羅斯（第 94 名）面臨更加嚴峻的處境：儘管獲評為高韌性國家，但政治動盪與監管不確定性驅動的高風險特性，使其仍被歸入「謹慎潛力」投資區間。

其金磚國家 (BRICS) 同儕——南非（第 145 名）、巴西（第 150 名）與印度（第 155 名）——雖展現中等韌性，卻因風險攀升而韌性受損。

超大規模的力量：小國展現強大復原力

除整體領先者之外，本指數更彰顯各關鍵指標中表現突出的國家，其中較小型國家持續展現亮眼表現。盧森堡（第 6 位）和芬蘭（第 7 位）憑藉透明的治理模式、氣候韌性與可持續政策脫穎而出。他們與格陵蘭（第 8 位）、荷蘭（第 9 名）和德國（第 10 名）加入，強調了真正的韌性不是在規模或軍事力量上，而是在適應能力、強大的機構和前瞻性的創新。

在前 10 名之外，冰島（第 11 位）和列支敦士登（第 12 位）是全球最安全的市場之一，結合了極低風險和強大韌性。加拿大（第 13 名）被歸類為非常低風險，由通脹相對較低、貨幣表現穩定和最低物理氣候風險的驅動，而奧地利（第 14 位）的恢復力是由其社會進步、氣候韌性和經濟複雜性推動。愛沙尼亞（第 15 名）和愛爾蘭（第 17 位）以穩健的治理和社會進展而聞名，而新西蘭（第 18 位）為治理和監管質量設立了全球基準。韓國（第 25 位）展現了世界一流的適應能力，在經濟複雜性和創新方面能力卓越，而捷克（第 16 位）和斯洛文尼亞（第 22 位）成為歐洲主要市場，以其經濟的成熟度和複雜性而著稱。

閱讀完整新聞稿

SOURCE Henley & Partners