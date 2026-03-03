SUNRATE e Repayd firmam parceria para facilitar pagamentos internacionais no setor de viagens

BERLIM, 3 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A SUNRATE, plataforma global de pagamentos e gestão de tesouraria, anunciou hoje uma parceria estratégica com a Repayd, empresa especializada em contas comerciais para viagens, na ITB Berlin 2026, a maior feira de viagens do mundo.

A colaboração reúne a infraestrutura mundial de pagamentos e os recursos de tesouraria da SUNRATE com a experiência especializada da Repayd em pagamentos de viagens para atender às complexas necessidades de pagamento das empresas de viagens internacionais.

Juntas, as empresas fornecerão aos agentes de viagens novas funcionalidades em:

Pagamentos internacionais – facilitando pagamentos rápidos, seguros e econômicos em todo o mundo

– facilitando pagamentos rápidos, seguros e econômicos em todo o mundo Cartões comerciais – possibilitando soluções escaláveis de cartões para pagamentos a fornecedores e despesas operacionais

– possibilitando soluções escaláveis de cartões para pagamentos a fornecedores e despesas operacionais Cobranças globais – permitindo que as empresas recebam pagamentos de forma eficiente nos principais mercados e moedas

Com a combinação da rede financeira global da SUNRATE e da infraestrutura especializada em pagamentos de viagens da Repayd, a parceria permite que as empresas de viagens gerenciem fluxos de pagamentos internacionais de forma mais eficiente, otimizem a gestão de câmbio e ofereçam suporte a liquidações mais rápidas e transparentes nos mercados internacionais.

"Hoje, o ecossistema de viagens já não tem fronteiras, com agências, plataformas e fornecedores operando em várias moedas e ambientes regulatórios", disse Paul Meng, cofundador e CEO da SUNRATE. "À medida que as empresas se expandem internacionalmente e os fluxos de pagamento ficam cada vez mais complexos, torna-se fundamental contar com uma infraestrutura financeira resiliente e inteligente. Nossa parceria com a Repayd mostra o nosso compromisso em estimular a movimentação financeira global por meio de um ecossistema unificado de pagamentos e tesouraria, desenvolvido para oferecer escala, transparência e controle.

Paul Batchelor, diretor de Desenvolvimento de Negócios para a Europa da SUNRATE, acrescentou: "A Europa continua sendo um importante centro de inovação mundial em viagens e comércio internacional. Graças à estreita colaboração com a Repayd, podemos ajudar os agentes de viagens e as plataformas digitais a simplificar as cobranças em várias moedas, otimizar os fluxos de liquidação e incorporar capacidades de gastos escaláveis, ajudando-os a operar de forma mais eficiente em todos os mercados."

"O setor de viagens é um dos mais complexos em termos de pagamentos internacionais, com empresas recebendo reservas em vários países, moedas e prazos de entrega", afirmou Will Plummer, CEO da Repayd. "A Repayd foi criada especificamente para o setor de viagens, e nossa prioridade sempre foi fornecer a infraestrutura especializada de contas comerciais realmente necessária para as empresas do ramo. Por meio de nossa parceria com a SUNRATE, estamos aprimorando os recursos de pagamento global disponíveis para nossos clientes, possibilitando cobranças e liquidações internacionais mais eficientes, ao mesmo tempo em que atendemos aos fluxos de pagamento localizados, podendo reduzir consideravelmente os custos de processamento. Juntos, estamos ajudando as agências de viagens a operar em todo o mundo, mantendo os pagamentos eficientes, resilientes e comercialmente sustentáveis.

Fortalecimento da infraestrutura internacional para viagens e comércio digital

A parceria evidencia o compromisso das duas empresas em atender aos crescentes desafios das plataformas de viagens globais, OTAs, marketplaces e operadores digitais. Combinando a experiência especializada da Repayd em pagamentos de viagens com a infraestrutura mundial de pagamentos e tesouraria da SUNRATE, a intenção da parceria é:

Reduzir o atrito nas cobranças e liquidações internacionais

Melhorar a velocidade e a transparência dos pagamentos

Permitir uma melhor gestão cambial e controle de custos

Fornecer soluções flexíveis de cartões comerciais para pagamentos a fornecedores e despesas operacionais.

Enquanto as viagens internacionais e o comércio digital continuam a se expandir, essa parceria coloca as duas empresas em posição de oferecer um suporte melhor às empresas que operam com várias moedas e em várias jurisdições.

Sobre A SUNRATE

A SUNRATE é uma plataforma global de pagamentos e gestão de tesouraria para empresas em todo o mundo. Fundada em 2016, a SUNRATE é reconhecida como uma provedora líder de soluções, permitindo que empresas operem e se expandam local e globalmente em mais de 190 países e regiões com sua plataforma proprietária de ponta, extensa rede global e APIs robustas.

Com sua sede global em Singapura e escritórios em Hong Kong, Jacarta, Londres e Xangai, a SUNRATE estabelece parcerias com as principais instituições financeiras globais, como Citibank, Standard Chartered, Barclays e J.P. Morgan. A SUNRATE também é membro principal da Mastercard, Visa e UPI.

Para saber mais sobre a SUNRATE, acesse https://www.sunrate.com/ .

Sobre a Repayd

A Repayd é uma empresa especializada em contas comerciais para o setor de viagens, auxiliando operadores turísticos, companhias aéreas, plataformas de viagens e empresas digitais de viagens a aceitar e gerenciar pagamentos internacionais de forma segura e eficiente.

Concebida especificamente para as complexidades do setor de viagens, a Repayd permite que as empresas processem transações internacionais em que reservas, clientes e fornecedores operam em vários países e moedas. Sua infraestrutura ajuda as empresas de viagens a otimizar o desempenho dos pagamentos, gerenciar riscos e se expandir internacionalmente com confiança.

Para saber mais sobre a Repayd, acesse www.repayd.com .

