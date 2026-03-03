SUNRATE et Repayd s'associent pour assurer les paiements mondiaux de l'industrie du voyage

BERLIN, 3 mars 2026 /PRNewswire/ -- SUNRATE, la plateforme mondiale de gestion des paiements et de la trésorerie, a annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique avec Repayd, le fournisseur de comptes marchands spécialisé dans les voyages, à l'occasion de l'ITB Berlin 2026, le plus grand salon professionnel du voyage au monde.

Cette collaboration associe l'infrastructure de paiement mondiale et les capacités de trésorerie de SUNRATE à l'expertise spécialisée de Repayd dans les paiements de voyage afin de répondre aux besoins de paiement complexes des entreprises de voyages internationaux.

Ensemble, les deux entreprises offriront aux voyagistes des capacités accrues dans tous les domaines :

Paiements internationaux - afin de faciliter les paiements mondiaux rapides, sûrs et rentables

- afin de faciliter les paiements mondiaux rapides, sûrs et rentables Cartes commerciales - afin de permettre des solutions de cartes évolutives pour les paiements des fournisseurs et les dépenses opérationnelles

- afin de permettre des solutions de cartes évolutives pour les paiements des fournisseurs et les dépenses opérationnelles Collectes mondiales - afin de permettre aux entreprises de collecter des fonds de manière efficace sur les marchés et dans les monnaies les plus importantes

En associant le réseau financier mondial de SUNRATE à l'infrastructure de paiement spécialisée de Repayd, le partenariat permet aux entreprises du secteur du voyage de gérer plus efficacement les flux de paiement internationaux, d'optimiser la gestion des devises et de favoriser un règlement plus rapide et plus transparent sur les marchés internationaux.

« L'écosystème du voyage d'aujourd'hui est véritablement sans frontières, avec des marchands, des plateformes et des fournisseurs actifs dans de multiples devises et environnements réglementaires », a déclaré Paul Meng, cofondateur et PDG de SUNRATE. « Alors que les entreprises se développent à l'échelle internationale et que les flux de paiement deviennent de plus en plus complexes, une infrastructure financière résiliente et intelligente devient indispensable. Notre partenariat avec Repayd reflète notre engagement à favoriser les mouvements de fonds à l'échelle mondiale grâce à un écosystème unifié de paiements et de trésorerie conçu pour l'échelle, la transparence et le contrôle. »

Paul Batchelor, responsable du développement commercial pour l'Europe chez SUNRATE, a ajouté : « L'Europe reste une plaque tournante pour l'innovation en matière de voyages et le commerce international. En travaillant en étroite collaboration avec Repayd, nous permettons aux voyagistes et aux plateformes numériques de simplifier les encaissements multidevises, d'optimiser les flux de règlement et d'intégrer des capacités de dépenses évolutives, ce qui les aide à opérer plus efficacement sur tous les marchés. »

« Les voyages sont l'un des secteurs les plus complexes des paiements mondiaux, les entreprises effectuant des réservations dans plusieurs pays, dans plusieurs devises et avec plusieurs délais de livraison », a déclaré Will Plummer, PDG de Repayd. « Repayd a été conçu spécifiquement pour l'industrie du voyage, et notre objectif a toujours été de fournir l'infrastructure de compte marchand spécialisée dont les entreprises de voyage ont réellement besoin. Grâce à notre partenariat avec SUNRATE, nous renforçons les capacités de paiement mondiales mises à la disposition de nos clients, en permettant des encaissements et des règlements internationaux plus efficaces tout en soutenant des flux de paiement localisés qui peuvent réduire de manière significative les coûts de traitement. Ensemble, nous aidons les entreprises du secteur du voyage à opérer à l'échelle mondiale tout en maintenant l'efficacité, la résilience et la viabilité commerciale des paiements ».

Renforcer l'infrastructure transfrontière pour les voyages et le commerce numérique

Ce partenariat souligne la volonté des deux entreprises de répondre aux besoins évolutifs des plateformes de voyage, des OTA, des places de marché et des marchands numériques à l'échelle mondiale. En associant l'expertise de Repayd en matière de paiement des voyages à l'infrastructure mondiale de paiement et de trésorerie de SUNRATE, la collaboration vise à :

réduire les frictions dans les encaissements et les règlements internationaux,

améliorer la rapidité et la transparence des paiements,

améliorer la gestion des changes et le contrôle des coûts,

fournir des solutions flexibles de cartes commerciales pour les paiements des fournisseurs et les dépenses opérationnelles.

Alors que les voyages internationaux et le commerce numérique continuent de se développer, le partenariat permet aux deux sociétés de mieux soutenir les entreprises opérant dans plusieurs devises et territoires.

À propos de SUNRATE

SUNRATE est une plateforme de gestion des paiements et de la trésorerie à l'échelle mondiale pour les entreprises du monde entier. Fondée en 2016, SUNRATE a été reconnue comme un fournisseur de solutions leader et a permis aux entreprises de fonctionner et de se développer tant au niveau local que mondial dans plus de 190 pays et régions grâce à sa plateforme propriétaire de pointe, son réseau mondial étendu et ses API robustes.

Avec son siège mondial à Singapour et des bureaux à Hong Kong, Jakarta, Londres et Shanghai, SUNRATE collabore avec les principales institutions financières mondiales, telles que Citibank, Standard Chartered, Barclays, J.P. Morgan. SUNRATE est également un membre principal de Mastercard, Visa et UPI.

Pour en savoir plus sur SUNRATE, rendez-vous sur https://www.sunrate.com/ .

À propos de Repayd

Repayd est le fournisseur de comptes marchands spécialisés dans les voyages, qui aide les voyagistes, les compagnies aériennes, les plateformes de voyage et les entreprises de voyage numérique à accepter et à gérer les paiements internationaux de manière sûre et efficace.

Conçu spécifiquement pour répondre aux complexités de l'industrie du voyage, Repayd permet aux entreprises de traiter les transactions internationales lorsque les réservations, les clients et les fournisseurs font intervenir plusieurs pays et plusieurs devises. Son infrastructure permet aux entreprises de voyage d'optimiser les performances de paiement, de gérer les risques et de s'étendre à l'échelle internationale en toute confiance.