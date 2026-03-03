SUNRATE y Repayd se unen para impulsar los pagos a nivel mundial del sector de viajes

BERLÍN, 3 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- El día de hoy, SUNRATE, plataforma mundial de gestión de pagos y tesorería, anunció una alianza estratégica con Repayd, proveedor especializado en cuentas comerciales de viajes, en ITB Berlín 2026, la feria comercial de viajes más grande del mundo.

La colaboración reúne la infraestructura de pago mundial y las capacidades de tesorería de SUNRATE con la experiencia especializada en pagos de viajes de Repayd para respaldar las complejas necesidades de pago de las empresas de viajes internacionales.

Juntas, las empresas brindarán a los comerciantes de viajes capacidades mejoradas en:

Pagos internacionales : facilidad de pagos rápidos, seguros y rentables a nivel mundial

: facilidad de pagos rápidos, seguros y rentables a nivel mundial Tarjetas comerciales : habilitación de soluciones de tarjetas escalables para pagos a proveedores y gastos operativos

: habilitación de soluciones de tarjetas escalables para pagos a proveedores y gastos operativos Recaudación mundial: posibilidad a las empresas de recaudar fondos de manera eficiente en mercados y divisas clave

Al combinar la red financiera mundial de SUNRATE con la infraestructura de pago de viajes especializada de Repayd, la alianza permite a las empresas de viajes gestionar los flujos de pago transfronterizos de manera más eficiente, optimizar la gestión de divisas y respaldar liquidaciones más rápidas y transparentes en los mercados internacionales.

"El ecosistema de viajes actual realmente no tiene fronteras, con comerciantes, plataformas y proveedores que operan en múltiples divisas y entornos regulatorios", afirmó Paul Meng, cofundador y director ejecutivo de SUNRATE. "A medida que las empresas se expanden a nivel internacional y los flujos de pago se vuelven cada vez más complejos, una infraestructura financiera resiliente e inteligente se convierte en una misión fundamental. Nuestra alianza con Repayd refleja nuestro compromiso de impulsar el movimiento mundial de fondos mediante un ecosistema unificado de pagos y tesorería diseñado para el crecimiento, la transparencia y el control".

Paul Batchelor, director de Desarrollo de Negocios para Europa de SUNRATE, agregó: "Europa sigue siendo un centro clave para la innovación en el sector de viajes a nivel mundial y el comercio transfronterizo. Al trabajar en estrecha colaboración con Repayd, permitimos que los comerciantes de viajes y las plataformas digitales simplifiquen los cobros en múltiples monedas, optimicen los flujos de liquidación e integren capacidades de gasto escalables, lo que los ayuda a operar de manera más eficiente en todos los mercados".

"Los viajes son uno de los sectores más complejos en los pagos internacionales y las empresas aceptan reservas en múltiples países, divisas y plazos de entrega", declaró Will Plummer, director ejecutivo de Repayd. "Repayd se creó específicamente para el sector de viajes y nuestro enfoque siempre ha sido brindar la infraestructura de cuenta comercial especializada que las empresas de viajes realmente necesitan. Mediante nuestra alianza con SUNRATE, estamos fortaleciendo las capacidades de pago a nivel mundial disponibles para nuestros clientes, al permitir cobros y liquidaciones transfronterizas más eficientes y al mismo tiempo apoyar flujos de pago localizados que pueden reducir considerablemente los costos de procesamiento. Juntos, ayudamos a las empresas de viajes a operar a nivel mundial y, al mismo tiempo, mantenemos los pagos eficientes, resilientes y comercialmente sostenibles".

Fortalecimiento de la infraestructura transfronteriza para viajes y comercio digital

La alianza destaca el compromiso de ambas empresas de apoyar las necesidades cambiantes de las plataformas de viajes, las transacciones inalámbricas (OTA), los mercados y los comerciantes digitales a nivel mundial. Al combinar la experiencia especializada en pagos de viajes de Repayd con la infraestructura de pago mundial y las capacidades de tesorería de SUNRATE, la colaboración tiene como objetivo:

Reducir los obstáculos de recaudaciones y liquidaciones transfronterizas

Mejorar la velocidad y la transparencia de los pagos

Permitir una mejor gestión de divisas y control de costos

Brindar soluciones flexibles de tarjetas comerciales para pagos a proveedores y gastos operativos.

A medida que los viajes internacionales y el comercio digital continúan expandiéndose, la alianza deja a las dos empresas en posición de brindar mejor apoyo a otras empresas que operan en múltiples divisas y jurisdicciones.

Acerca de SUNRATE

SUNRATE es una plataforma mundial de gestión de tesorería y pagos para empresas de todo el mundo. Fundada en 2016, SUNRATE ha sido reconocida como un proveedor de soluciones líder y ha permitido que las empresas operen y se expandan tanto a nivel local como mundial en más de 190 países y regiones gracias a su plataforma patentada de vanguardia, su amplia red global y sus sólidas API.

SUNRATE tiene su sede corporativa mundial en Singapur y oficinas en Hong Kong, Yakarta, Londres y Shanghái y colabora con las principales instituciones financieras mundiales, tales como Citibank, Standard Chartered, Barclays y J.P. Morgan. SUNRATE también es uno de los principales miembros de Mastercard, Visa y UPI.

Para obtener más información sobre SUNRATE, visite https://www.sunrate.com/ .

Acerca de Repayd

Repayd es proveedor especializado en cuentas comerciales de viajes que apoya a operadores turísticos, aerolíneas, plataformas de viajes y empresas de viajes digitales en aceptación y gestión de pagos internacionales de forma segura y eficiente.

Diseñada específicamente para las complejidades de la industria de viajes, Repayd permite a las empresas procesar transacciones transfronterizas en las que las reservas, clientes y proveedores operan en múltiples países y divisas. Su infraestructura ayuda a las empresas de viajes a optimizar el rendimiento de pagos, gestionar riesgos y escalar con confianza a nivel internacional.

Para obtener más información sobre, visite www.repayd.com .

