SUNRATE(선레이트)-Repayd(리페이드), 여행 산업 글로벌 결제 혁신 위해 전략적 협력 체결

베를린 2026년 3월 3일 /PRNewswire/ -- 글로벌 결제 및 자금관리 플랫폼 SUNRATE가 세계 최대 여행 박람회인 ITB Berlin 2026에서 여행 전문 머천트 계정 제공업체 Repayd와 전략적 파트너십을 체결했다고 발표했다.

이번 협력은 SUNRATE의 글로벌 결제 인프라 및 자금관리 역량과 Repayd의 여행 결제 전문성을 결합해 국제 여행 기업들의 복잡한 결제 수요를 지원하는 데 목적이 있다.

양사는 다음과 같은 영역에서 여행 사업자에게 향상된 역량을 제공할 예정이다.

국제 결제(International Payments) – 신속하고 안전하며 비용 효율적인 글로벌 지급 지원

– 신속하고 안전하며 비용 효율적인 글로벌 지급 지원 기업용 카드(Commercial Cards) – 공급업체 결제 및 운영비 지출을 위한 확장 가능한 카드 솔루션 제공

– 공급업체 결제 및 운영비 지출을 위한 확장 가능한 카드 솔루션 제공 글로벌 수납(Global Collections) – 주요 시장에서 각종 통화로 효율적인 자금 수취 지원

SUNRATE의 글로벌 금융 네트워크와 Repayd의 여행 특화 결제 인프라가 결합되면서, 이제 여행사들은 해외 결제 흐름을 보다 효율적으로 관리하고 외환 관리 최적화 및 국제 시장에서의 보다 신속하고 투명한 정산을 실현할 수 있게 된다.

SUNRATE 공동창업자 겸 최고경영자(CEO) 폴 멍(Paul Meng)은 "오늘날 여행 생태계는 국경이 없으며, 사업자와 플랫폼, 공급업체는 다양한 통화와 규제 환경에서 운영되고 있다"며 "기업이 해외로 확장하고 결제 흐름이 점점 복잡해지면서 탄력적이고 지능적인 금융 인프라는 이제 필수가 되었다. Repayd와의 협력은 확장성, 투명성, 통제력을 갖춘 통합 결제•자금관리 생태계를 통해 글로벌 자금 이동을 지원하겠다는 우리의 의지를 반영한다"고 밝혔다.

SUNRATE 유럽 지부 사업개발 총괄 폴 배첼러(Paul Batchelor)는 "유럽은 글로벌 여행 혁신과 국경 간 상거래의 핵심 허브"라며 "Repayd와의 긴밀한 협력을 통해 여행 사업자와 디지털 플랫폼이 다중 통화 수납을 단순화하고 정산 흐름을 최적화하며 확장 가능한 지출 역량을 내재화하도록 지원함으로써 시장 전반에서 보다 효율적인 운영을 가능케 한다"고 말했다.

Repayd 최고경영자(CEO) 윌 플러머(Will Plummer)는 "여행 산업은 여러 국가와 통화, 다양한 공급 일정에 걸쳐 예약이 이뤄지는 글로벌 결제 분야에서 가장 복잡한 산업 중 하나"라며 "Repayd는 여행 산업을 위해 설계됐으며, 여행사가 실제로 필요로 하는 전문 머천트 계정 인프라 제공에 주력해왔다. SUNRATE와의 협력을 통해 고객에게 제공되는 글로벌 결제 역량을 강화하고, 보다 효율적인 국경 간 수납과 정산을 지원하는 동시에 현지화된 결제 흐름을 통해 처리 비용을 크게 절감할 수 있도록 돕겠다. 양사는 여행사가 글로벌 차원에서 운영하면서도 결제의 효율성•탄력성•상업적 지속 가능성을 유지할 수 있도록 지원할 것"이라고 밝혔다.

여행 및 디지털 상거래를 위한 국경 간 인프라 강화

이번 파트너십은 글로벌 여행 플랫폼, OTA(온라인 여행사), 마켓플레이스, 디지털 상거래 기업의 진화하는 요구를 지원하겠다는 양사의 의지를 반영한다. Repayd의 여행 결제 전문성과 SUNRATE의 글로벌 결제•자금관리 인프라를 결합하는 목적은 다음과 같다.

국경 간 수납 및 정산 과정의 마찰 최소화

지급 속도 및 투명성 향상

외환 관리 및 비용 통제 강화

공급업체 결제 및 운영 지출을 위한 유연한 기업용 카드 솔루션 제공

국제 여행과 디지털 상거래가 지속적으로 확대되는 가운데, 이번 협력은 다중 통화 및 다양한 관할권에서 운영되는 기업을 보다 효과적으로 지원할 수 있는 기반을 마련한다.

SUNRATE 소개

SUNRATE는 전 세계 기업을 위한 글로벌 결제 및 자금관리 플랫폼이다. 2016년 설립 이후, 자체 개발한 첨단 플랫폼과 광범위한 글로벌 네트워크, 강력한 API를 기반으로 190개 이상의 국가 및 지역에서 기업의 현지 및 글로벌 운영 확장을 지원해왔다.

싱가포르에 글로벌 본사를 두고 있으며, 홍콩, 자카르타, 런던, 상하이에 지사를 운영하고있다. Citibank, Standard Chartered, Barclays, J.P. Morgan 등 세계적인 금융기관과 협력하고 있으며, Mastercard, Visa, UPI의 주요 회원사(principal member)다.

자세한 내용은 https://www.sunrate.com/에서 확인할 수 있다.

Repayd 소개

Repayd는 여행 전문 머천트 계정 제공업체로, 여행사, 항공사, 여행 플랫폼, 디지털 여행 기업이 국제 결제를 안전하고 효율적으로 수락•관리할 수 있도록 지원하고 있다.

여행 산업의 복잡성을 고려해 설계된 Repayd의 인프라는 예약, 고객, 공급업체가 여러 국가와 통화에 걸쳐 운영되는 국경 간 거래를 원활히 처리할 수 있도록 지원한다. 이를 통해 여행사는 결제 실적을 최적화하고 리스크를 관리하며 자신 있게 글로벌 확장을 추진할 수 있다.

자세한 내용은 www.repayd.com에서 확인할 수 있다.

