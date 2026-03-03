SUNRATEとRepayd、旅行業界向け国際決済強化で提携

ベルリン、2026年3月3日 /PRNewswire/ -- 国際決済およびトレジャリー管理プラットフォームを提供するSUNRATEは本日、世界最大の旅行業界見本市であるITBベルリン2026（ITB Berlin 2026）において、旅行業界向けマーチャントアカウントの専門プロバイダーであるRepaydとの戦略的パートナーシップを発表しました。

本提携により、SUNRATEの国際決済インフラおよびトレジャリー機能と、旅行決済に特化したRepaydの専門知識を組み合わせ、国際的な旅行事業者が抱える複雑な決済ニーズを支援します。

両社は連携し、旅行事業者に対して以下の分野における機能強化を提供します。

国際決済 – 迅速かつ安全でコスト効率の高い国際支払いを実現

– 迅速かつ安全でコスト効率の高い国際支払いを実現 コマーシャルカード － サプライヤー支払いや業務支出に対応する拡張性の高いカードソリューションを提供

－ サプライヤー支払いや業務支出に対応する拡張性の高いカードソリューションを提供 国際資金受領 － 旅行事業者による主要市場および主要通貨での効率的な資金受領を可能に

SUNRATEのグローバルな金融ネットワークと、Repaydの旅行決済に特化したインフラを組み合わせることで、本提携は、旅行事業者が国境を越えた決済フローをより効率的に管理し、為替管理の最適化を図るとともに、国際市場においてより迅速で透明性の高い決済を実現できるよう支援します。

「現在の旅行エコシステムは真に国境を越えたものとなっており、事業者、プラットフォーム、サプライヤーは複数の通貨および規制環境にまたがって事業を展開しています」と、SUNRATEの共同創業者兼最高経営責任者（CEO）であるPaul Meng氏は述べました。「事業の国際展開が進み、決済フローがますます複雑化する中で、強靭かつインテリジェントな金融インフラは事業運営にとって不可欠になっています。Repaydとの提携は、拡張性と透明性、そして高度な管理機能を備えた統合型の決済・トレジャリーエコシステムを通じて、世界規模の資金の流れを力強く支えていくという当社の姿勢を明確に示すものです。」

SUNRATEの欧州事業開発責任者であるPaul Batchelor氏は次のように付け加えました。「欧州は、グローバルな旅行イノベーションおよび国際商取引の主要拠点であり続けています。Repaydと緊密に連携することで、当社は旅行事業者およびデジタルプラットフォームが複数通貨での資金受領を簡素化し、決済フローを最適化するとともに、拡張性の高い支出管理機能を統合できるよう支援します。これにより、各市場においてより効率的な事業運営を実現します。」

「旅行業界は、複数の国や通貨、サービス提供時期にまたがって予約を受け付ける企業が存在するため、国際決済において最も複雑な分野の一つです」と、Repaydの最高経営責任者（CEO）であるWill Plummer氏は述べました。「Repaydは旅行業界向けに特化して構築されており、当社はこれまで一貫して、旅行事業者が実際に必要とする旅行業界向けの専門的なマーチャントアカウント基盤の提供に注力してきました。SUNRATEとの提携を通じて、当社は顧客に提供する国際決済機能を強化し、より効率的な国境を越えた資金受領および決済を可能にするとともに、処理コストを大幅に削減し得る各地域に最適化された決済フローを支援します。両社の連携により、旅行事業者が決済の効率性、強靭性、そして事業として持続可能な形でグローバルに事業を展開できるよう支援しています。」

旅行およびデジタル商取引のための国境を越えた決済基盤を強化

本提携は、世界各地の旅行プラットフォーム、OTA（オンライン旅行代理店）、マーケットプレイス、デジタル商取引事業者の進化するニーズを支援するという両社のコミットメントを示すものです。Repaydの旅行決済分野に特化した専門知識と、SUNRATEの国際決済およびトレジャリー基盤を組み合わせることで、本提携は以下の実現を目指します。

国境を越えた資金受領および決済における手続き上の負担を軽減

支払いの迅速性および透明性を向上

為替管理およびコスト管理の高度化を実現

サプライヤーへの支払いや業務支出に対応する柔軟なコマーシャルカードソリューションを提供

国際旅行およびデジタル商取引が引き続き拡大する中で、本提携により、両社は複数の通貨および法域にまたがって事業を展開する企業を、より効果的に支援できる体制を強化します。

SUNRATEについて

SUNRATEは、世界各地の企業向けに決済およびトレジャリー管理サービスを提供するグローバル・プラットフォームです。2016年に設立されたSUNRATEは、最先端の独自プラットフォーム、広範な国際ネットワーク、および強固なAPI基盤を通じて、190以上の国・地域において企業がローカルおよびグローバルで事業を展開・拡大できるよう支援してきた、主要なソリューションプロバイダーとして高く評価されています。

シンガポールにグローバルビジネス本社を構え、香港、ジャカルタ、ロンドン、上海に拠点を有するSUNRATEは、Citibank、Standard Chartered、Barclays、J.P. Morganなど、世界有数の金融機関と提携しています。SUNRATEはまた、Mastercard、Visa、UPIのプリンシパルメンバーでもあります。

SUNRATEの詳細については、https://www.sunrate.com/をご覧ください。

Repaydについて

Repaydは、旅行業界に特化したマーチャントアカウントの専門プロバイダーです。同社は、ツアーオペレーター、航空会社、旅行プラットフォーム、デジタル旅行事業者が、国際決済を安全かつ効率的に受領・管理できるよう支援しています。

旅行業界特有の複雑性に対応するよう設計されたRepaydは、予約、顧客、サプライヤーが複数の国や通貨にまたがる環境において、国境を越えた取引の処理を可能にします。同社のインフラは、旅行会社が決済業務の効率を最適化し、リスクを管理するとともに、安心して国際展開できるよう支援します。

Repaydの詳細については、www.repayd.comをご覧ください。

SOURCE Sunrate