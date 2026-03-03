SUNRATE y Repayd se unen para impulsar los pagos globales en la industria de viajes

BERLIN, 3 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- SUNRATE, la plataforma global de gestión de pagos y tesorería, anunció hoy una alianza estratégica con Repayd, proveedor especializado en cuentas para comerciantes de viajes, en ITB Berlín 2026, la feria de viajes más grande del mundo.

Esta colaboración aúna la infraestructura global de pagos y las capacidades de tesorería de SUNRATE con la experiencia especializada de Repayd en pagos de viajes para satisfacer las complejas necesidades de pago de las empresas de viajes internacionales.

Juntas, las compañías ofrecerán a los comerciantes de viajes capacidades mejoradas en:

Pagos internacionales: facilita pagos globales rápidos, seguros y rentables .

facilita pagos globales rápidos, seguros y rentables Tarjetas comerciales: permite soluciones de tarjetas escalables para pagos a proveedores y gastos operativos.

permite soluciones de tarjetas escalables para pagos a proveedores y gastos operativos. Cobros globales: permite a las empresas recaudar fondos de forma eficiente en mercados y divisas clave.

Al combinar la red financiera global de SUNRATE con la infraestructura especializada de pagos para viajes de Repayd, la alianza permite a las empresas de viajes gestionar los flujos de pago transfronterizos de forma más eficiente, optimizar la gestión de divisas y facilitar una liquidación más rápida y transparente en los mercados internacionales.

"El ecosistema de viajes actual es verdaderamente transfronterizo, con comerciantes, plataformas y proveedores que operan en múltiples divisas y entornos regulatorios", afirmó Paul Meng, cofundador y consejero delegado de SUNRATE. "A medida que las empresas se expanden internacionalmente y los flujos de pago se vuelven cada vez más complejos, una infraestructura financiera resiliente e inteligente se vuelve crucial. Nuestra alianza con Repayd refleja nuestro compromiso de impulsar el movimiento global de fondos a través de un ecosistema unificado de pagos y tesorería, diseñado para la escalabilidad, la transparencia y el control".

Paul Batchelor, Director de Desarrollo de Negocio para Europa en SUNRATE, añadió: "Europa sigue siendo un centro clave para la innovación en viajes globales y el comercio transfronterizo. Al colaborar estrechamente con Repayd, permitimos a los comerciantes de viajes y a las plataformas digitales simplificar los cobros multidivisa, optimizar los flujos de liquidación e integrar capacidades de gasto escalables, lo que les ayuda a operar de forma más eficiente en todos los mercados".

"El sector de los viajes es uno de los más complejos en cuanto a pagos globales, ya que las empresas aceptan reservas en múltiples países, divisas y plazos de entrega", declaró Will Plummer, consejero delegado de Repayd. "Repayd se creó específicamente para el sector turístico, y nuestro enfoque siempre ha sido proporcionar la infraestructura especializada de cuentas comerciales que las empresas de viajes realmente necesitan. A través de nuestra colaboración con SUNRATE, estamos fortaleciendo las capacidades de pago globales disponibles para nuestros clientes, permitiendo cobros y liquidaciones transfronterizas más eficientes, a la vez que apoyamos flujos de pago locales que pueden reducir significativamente los costes de procesamiento. Juntos, ayudamos a las empresas de viajes a operar globalmente, manteniendo la eficiencia, la resiliencia y la sostenibilidad comercial de los pagos".

Fortalecimiento de la infraestructura transfronteriza para el comercio digital y de viajes

La alianza subraya el compromiso de ambas compañías de apoyar las necesidades cambiantes de las plataformas globales de viajes, agencias de viajes online (OTA), mercados y comercios digitales. Al combinar la experiencia especializada de Repayd en pagos de viajes con la infraestructura global de pagos y tesorería de SUNRATE, la colaboración busca:

Reducir la fricción en los cobros y liquidaciones transfronterizos

Mejorar la velocidad y la transparencia de los pagos

Facilitar una mejor gestión de divisas y un mejor control de costes

Ofrecer soluciones flexibles de tarjetas comerciales para pagos a proveedores y gastos operativos

A medida que los viajes internacionales y el comercio digital continúan expandiéndose, la asociación posiciona a ambas compañías para brindar un mejor apoyo a las empresas que operan en múltiples monedas y jurisdicciones.

Acerca de SUNRATE

SUNRATE es una plataforma global de pagos y gestión de tesorería para empresas de todo el mundo. Fundada en 2016, SUNRATE ha sido reconocida como proveedor líder de soluciones y ha permitido a las empresas operar y expandirse tanto local como globalmente en más de 190 países y regiones gracias a su plataforma propia de vanguardia, su extensa red global y sus robustas API.

Con sede central en Singapur y oficinas en Hong Kong, Yakarta, Londres y Shanghái, SUNRATE colabora con importantes instituciones financieras internacionales, como Citibank, Standard Chartered, Barclays y J.P. Morgan. SUNRATE también es miembro principal de Mastercard, Visa y UPI.

Para obtener más información sobre SUNRATE, visite https://www.sunrate.com/.

Acerca de Repayd

Repayd es el proveedor especializado en cuentas comerciales de viajes que apoya a operadores turísticos, aerolíneas, plataformas de viajes y empresas de viajes digitales en la aceptación y gestión de pagos internacionales de forma segura y eficiente.

Diseñado específicamente para las complejidades del sector turístico, Repayd permite a las empresas procesar transacciones transfronterizas donde las reservas, los clientes y los proveedores operan en múltiples países y divisas. Su infraestructura ayuda a las empresas de viajes a optimizar el rendimiento de los pagos, gestionar el riesgo y expandirse internacionalmente con confianza.

Para obtener más información sobre Repayd, visite www.repayd.com.