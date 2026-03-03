SUNRATE und Repayd wollen gemeinsam den globalen Zahlungsverkehr in der Reisebranche vorantreiben

BERLIN, 3. März 2026 /PRNewswire/ -- SUNRATE, die globale Zahlungsverkehrs- und Treasury-Management-Plattform, gab heute auf der ITB Berlin 2026, der weltweit größten Reisemesse, eine strategische Partnerschaft mit Repayd, dem spezialisierten Anbieter von Zahlungsabwicklungslösungen für die Reisebranche, bekannt.

Die Zusammenarbeit bringt die globale Zahlungsinfrastruktur und die Treasury-Kapazitäten von SUNRATE mit dem Fachwissen von Repayd im Reisezahlungsverkehr zusammen, um die komplexen Zahlungsanforderungen internationaler Reiseunternehmen zu erfüllen.

Gemeinsam werden die Unternehmen Reiseanbietern erweiterte Möglichkeiten bieten in den Bereichen:

International Payments – schnelle, sichere und kostengünstige weltweite Auszahlungen

– schnelle, sichere und kostengünstige weltweite Auszahlungen Commercial Cards – skalierbare Kartenlösungen für Lieferantenzahlungen und Betriebsausgaben

– skalierbare Kartenlösungen für Lieferantenzahlungen und Betriebsausgaben Global Collections – effizienter Einzug von Geldmitteln in allen wichtigen Märkten und Währungen

Durch die Kombination des globalen Finanznetzwerks von SUNRATE mit der spezialisierten Infrastruktur von Repayd für den Reisezahlungsverkehr ermöglicht die Partnerschaft Reiseunternehmen, grenzüberschreitende Zahlungsströme effizienter zu verwalten, das Devisenmanagement zu optimieren und eine schnellere und transparentere Abwicklung auf internationalen Märkten zu unterstützen.

„Das heutige Reise-Ökosystem ist wirklich grenzenlos, mit Händlern, Plattformen und Anbietern, die über mehrere Währungen und regulatorische Umgebungen hinweg operieren", sagte Paul Meng, Mitbegründer und CEO von SUNRATE. „Da Unternehmen international expandieren und die Zahlungsströme immer komplexer werden, wird eine widerstandsfähige und intelligente Finanzinfrastruktur immer wichtiger. Unsere Partnerschaft mit Repayd spiegelt unser Engagement wider, den globalen Geldverkehr durch ein einheitliches Zahlungsverkehrs- und Treasury-Ökosystem voranzutreiben, das auf Größe, Transparenz und Kontrolle ausgelegt ist."

Paul Batchelor, Head of Business Development, Europe bei SUNRATE, fügte hinzu: „Europa bleibt ein wichtiger Knotenpunkt für globale Reiseinnovationen und grenzüberschreitenden Handel. Durch die enge Zusammenarbeit mit Repayd ermöglichen wir es Reiseanbietern und digitalen Plattformen, den Zahlungseinzug in mehreren Währungen zu vereinfachen, Abrechnungsprozesse zu optimieren und skalierbare Ausgabemöglichkeiten einzubinden – so können sie auf allen Märkten effizienter arbeiten."

„Der Reiseverkehr ist einer der komplexesten Sektoren im globalen Zahlungsverkehr, in dem Unternehmen Buchungen über mehrere Länder, Währungen und Lieferfristen hinweg vornehmen", ergänzte Will Plummer, CEO von Repayd. „Repayd wurde speziell für die Reisebranche entwickelt, und wir haben uns immer darauf konzentriert, die spezielle Infrastruktur für Händlerkonten bereitzustellen, die Reiseunternehmen tatsächlich benötigen. Durch unsere Partnerschaft mit SUNRATE stärken wir die globalen Zahlungsverkehrskapazitäten, die unseren Kunden zur Verfügung stehen. Wir ermöglichen effizientere grenzüberschreitende Einzüge und Abrechnungen und unterstützen gleichzeitig lokalisierte Zahlungsströme, welche die Verarbeitungskosten erheblich senken können. Gemeinsam helfen wir Reiseveranstaltern, weltweit zu operieren und gleichzeitig den Zahlungsverkehr effizient, widerstandsfähig und wirtschaftlich nachhaltig zu gestalten."

Stärkung der grenzüberschreitenden Infrastruktur für Reisen und digitalen Handel

Die Partnerschaft unterstreicht das Engagement beider Unternehmen für die Unterstützung der sich entwickelnden Bedürfnisse von globalen Reiseplattformen, Online-Reisebüros, Marktplätzen und digitalen Händlern. Durch die Kombination des Fachwissens von Repayd im Bereich des Reisezahlungsverkehrs mit der globalen Zahlungs- und Treasury-Infrastruktur von SUNRATE zielt die Zusammenarbeit darauf ab:

Reibungsverluste bei grenzüberschreitenden Einziehungen und Abrechnungen zu verringern

die Auszahlungsgeschwindigkeit und Transparenz zu verbessern

bessere Devisenverwaltung und Kostenkontrolle zu ermöglichen

flexible gewerbliche Kartenlösungen für Lieferantenzahlungen und betriebliche Ausgaben bereitzustellen

Da der internationale Reiseverkehr und der digitale Handel weiter zunehmen, bietet die Partnerschaft beiden Unternehmen die Möglichkeit, Unternehmen, die in verschiedenen Währungen und Ländern mit unterschiedlichen Rechtsordnungen tätig sind, besser zu unterstützen.

Informationen zu SUNRATE

SUNRATE ist eine globale Zahlungs- und Treasury-Management-Plattform für Unternehmen weltweit. SUNRATE wurde 2016 gegründet und hat sich als führender Lösungsanbieter etabliert. Mit seiner hochmodernen proprietären Plattform, seinem umfangreichen globalen Netzwerk und seinen robusten APIs ermöglicht SUNRATE Unternehmen in über 190 Ländern und Regionen den lokalen und globalen Betrieb und die Skalierung ihrer Aktivitäten.

Mit seinem globalen Hauptsitz in Singapur und Niederlassungen in Hongkong, Jakarta, London und Shanghai arbeitet SUNRATE mit den weltweit führenden Finanzinstituten wie Citibank, Standard Chartered, Barclays und J.P. Morgan. SUNRATE ist auch Principal Member von Mastercard, Visa und UPI.

Weitere Informationen über SUNRATE finden Sie auf https://www.sunrate.com/ .

Informationen zu Repayd

Repayd ist der spezialisierte Anbieter von Händlerkonten für die Reisebranche und unterstützt Reiseveranstalter, Fluggesellschaften, Reiseplattformen und digitale Reiseunternehmen bei der sicheren und effizienten Annahme und Verwaltung von internationalen Zahlungen.

Repayd wurde speziell für die Komplexität der Reisebranche entwickelt und ermöglicht es Unternehmen, grenzüberschreitende Transaktionen abzuwickeln, bei denen Buchungen, Kunden und Lieferanten über mehrere Länder und Währungen hinweg operieren. Die Infrastruktur des Unternehmens hilft Reiseunternehmen dabei, ihre Zahlungsabwicklung zu optimieren, Risiken zu managen und mit Zuversicht international zu expandieren.