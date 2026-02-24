TERREPOWER alcanza un nuevo hito en la fabricación sostenible con un lote solar de 50 MW

DAPHNE, Alabama, 24 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Hoy, TERREPOWER, anteriormente BBB Industries, líder mundial del mercado de accesorios con fabricación sostenible, anunció una importante expansión del procesamiento de módulos solares. Aproximadamente 95,000 paneles solares con un total de 50 MW en sus instalaciones de Sparta, Tennessee, se producirán utilizando el proceso de fabricación sostenible patentado por la compañía, lo que marca otro hito de crecimiento en la historia del líder en tecnología limpia.

"Esta es nuestra mayor oportunidad hasta la fecha y una gran historia de éxito", dijo Alexandra Harrison, presidenta de la Unidad de Negocio Estratégica Industrial de TERREPOWER. "Destaca cómo restauramos de manera responsable los módulos solares a través de la fabricación sostenible y el valor que ofrecemos a desarrolladores, operadores y usuarios finales".

Los módulos solares, revendidos por un gran promotor después de que se cancelara un proyecto, se están preparando para volver a entrar en el mercado. Reflejan el compromiso de TERREPOWER con el abastecimiento responsable, la gestión eficiente de los residuos y la conservación de los recursos, lo que permite la administración ambiental y el ahorro financiero para las partes interesadas al tiempo que fortalece la viabilidad a largo plazo de la industria solar.

Innovar para satisfacer las necesidades insatisfechas de la industria

La expansión operativa de TERREPOWER llega en un momento crucial para la industria solar. Estudios recientes muestran que el volumen de paneles desmantelados y envejecidos se está acelerando más rápido de lo previsto, lo que crea una necesidad urgente de soluciones de ciclo de vida responsable. Los volúmenes al final de su vida útil en EE. UU. ya han alcanzado los 4–5 millones de paneles retirados por año y se espera que aumenten a 10 millones de paneles anuales para 2030, con aumentos más pronunciados anticipados a medida que la repotenciación y los eventos climáticos extremos impulsen ciclos de reemplazo antes de lo esperado.

Un mercado volátil destaca la importancia del liderazgo de TERREPOWER. Al suministrar de forma sostenible 50 MW con módulos que de otro modo se habrían desechado, TERREPOWER entrega paneles verificados, fiables y fabricados de forma sostenible en un momento en el que la trazabilidad y el control de calidad son más esenciales que nunca.

"Nadie más ofrece este nivel de evaluación, limpieza, pruebas, inspección, reenvasado seguro y validación", dijo Harrison. "El mercado nos lo dijo claramente: queremos paneles que hayan sido verificados por expertos. Y esa es exactamente nuestra especialidad ".

Impulso del impacto local con un modelo de economía circular global

A medida que TERREPOWER escala sus operaciones solares para satisfacer la demanda, las instalaciones de Esparta continúan agregando empleos, inversiones y oportunidades de capacitación especializada. La moderna instalación de fabricación sostenible de 200.000 pies cuadrados es ahora la mayor de su tipo en América del Norte, con capacidad para producir 300.000 módulos solares al año y la capacidad de escalar hasta más de un millón de paneles solares al año. A plena capacidad, se proyecta que esta operación desvíe más de 16 millones de libras de material de los vertederos cada año mientras alimenta hasta 20,000 hogares.

"Este proyecto contribuye directamente a la economía local", dijo Peter Hutchings, gerente de desarrollo de negocios de TERREPOWER. "Estamos convirtiendo paneles que de otro modo se convertirían en desechos en módulos confiables y listos para el mercado".

Los desarrolladores solares de todo el mundo se enfrentan a desafíos crecientes con activos envejecidos, inventarios varados y la necesidad de una gestión responsable del ciclo de vida. El éxito de Sparta refleja un camino práctico, probado y escalable para redesplegar módulos solares que aún tienen una vida productiva por delante.

Para obtener más información sobre TERREPOWER, sus ofertas solares y otros productos vendidos bajo su marca Ontility, visite www.terrepower.com y www.ontility.com.

Acerca de TERREPOWER

TERREPOWER, anteriormente BBB Industries, es el mayor fabricante sostenible del mundo por volumen. TERREPOWER se fundó en 1987 con un legado de innovación, y es un líder mundial en el mercado de accesorios especializados en el suministro de componentes de alta calidad para los mercados automotriz e industrial. Con sede en Daphne, Alabama, TERREPOWER cuenta con una fuerza laboral mundial especializada de más de 10.000 empleados y una amplia presencia operativa en América del Norte y Europa, que incluye 19 centros de fabricación sostenibles, 14 centros de distribución y 28 marcas con productos vendidos en más de 90 países. TERREPOWER se compromete a fortalecer la resiliencia de la cadena de suministro, reducir los residuos y avanzar en la economía circular. Más información en www.terrepower.com.

