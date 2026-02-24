TERREPOWER alcanza un nuevo hito en la fabricación sostenible con un lote solar de 50 MW

DAPHNE, Ala., 24 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- TERREPOWER, anteriormente BBB Industries, líder mundial en posventa especializada en fabricación sostenible, anunció hoy una importante expansión en el procesamiento de módulos solares. Aproximadamente 95.000 paneles solares, con una potencia total de 50 MW, se producirán en sus instalaciones de Sparta, Tennessee, utilizando el proceso patentado de fabricación sostenible de la compañía, lo que marca otro hito de crecimiento en la historia del líder en tecnologías limpias.

"Esta es nuestra mayor oportunidad hasta la fecha y un gran éxito", explicó Alexandra Harrison, presidenta de la Unidad de Negocios Estratégicos Industriales de TERREPOWER. "Resalta cómo restauramos módulos solares de forma responsable mediante la fabricación sostenible y el valor que ofrecemos a promotores, operadores y usuarios finales".

Los módulos solares, revendidos por un importante promotor tras la cancelación de un proyecto, se están preparando para su reingreso al mercado. Reflejan el compromiso de TERREPOWER con el abastecimiento responsable, la gestión eficiente de residuos y la conservación de recursos, lo que facilita la gestión ambiental y el ahorro financiero para las partes interesadas, a la vez que fortalece la viabilidad a largo plazo de la industria solar.

Innovando para satisfacer necesidades insatisfechas de la industria

La expansión operativa de TERREPOWER llega en un momento crucial para la industria solar. Estudios recientes muestran que el volumen de paneles desmantelados y obsoletos está aumentando más rápido de lo previsto, lo que crea una necesidad urgente de soluciones responsables para el ciclo de vida. El volumen de paneles al final de su vida útil en Estados Unidos ya ha alcanzado entre 4 y 5 millones de paneles retirados al año y se espera que alcance los 10 millones de paneles anuales para 2030. Se anticipan aumentos aún mayores a medida que la repotenciación y los fenómenos meteorológicos extremos impulsan ciclos de reemplazo más tempranos de lo previsto.

Un mercado volátil subraya la importancia del liderazgo de TERREPOWER. Al suministrar de forma sostenible 50 MW con módulos que de otro modo se habrían desechado, TERREPOWER entrega paneles verificados, fiables y fabricados de forma sostenible en un momento en que la trazabilidad y el control de calidad son más esenciales que nunca.

"Nadie más ofrece este nivel de evaluación, limpieza, pruebas, inspección, reenvasado seguro y validación", afirmó Harrison. "El mercado nos lo mostró claramente: queremos paneles verificados por expertos. Y esa es precisamente nuestra especialidad".

Impulsando el impacto local con un modelo de economía circular global

A medida que TERREPOWER amplía sus operaciones solares para satisfacer la demanda, la planta de Sparta continúa generando empleos, inversiones y oportunidades de capacitación especializada. Esta moderna planta de fabricación sostenible de 18.000 metros cuadrados es ahora la más grande de su tipo en Norteamérica, con capacidad para producir 300.000 módulos solares al año y la posibilidad de ampliar su producción a más de un millón de paneles solares al año. A plena capacidad, se proyecta que esta operación evitará que más de 7.2 millones de kilos de material terminen en los vertederos cada año, a la vez que abastecerá de energía a hasta 20.000 hogares.

"Este proyecto contribuye directamente a la economía local", indicó Peter Hutchings, gerente de desarrollo comercial de TERREPOWER. "Estamos transformando paneles que, de otro modo, se convertirían en residuos, en módulos fiables y listos para el mercado".

Los desarrolladores de energía solar de todo el mundo se enfrentan a crecientes desafíos con activos obsoletos, inventarios estancados y la necesidad de una gestión responsable del ciclo de vida. El éxito de Sparta refleja una estrategia práctica, probada y escalable para redistribuir módulos solares con vida útil por delante.

Para obtener más información sobre TERREPOWER, sus ofertas solares y otros productos vendidos bajo su marca Ontility, visite www.terrepower.com y www.ontility.com.

Acerca de TERREPOWER

TERREPOWER, anteriormente BBB Industries, es el mayor fabricante sostenible del mundo por volumen. Fundada en 1987 con un legado de innovación, TERREPOWER es líder global en el mercado de repuestos, especializado en el suministro de componentes de alta calidad para los mercados automotriz e industrial. Con sede en Daphne, Alabama, TERREPOWER cuenta con una plantilla global dedicada de más de 10.000 empleados y una amplia presencia operativa en Norteamérica y Europa, que incluye 19 plantas de fabricación sostenible, 14 centros de distribución y 28 marcas con productos vendidos en más de 90 países. TERREPOWER se compromete a fortalecer la resiliencia de la cadena de suministro, reducir los residuos e impulsar la economía circular. Más información en www.terrepower.com.

