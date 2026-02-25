TERREPOWER以50 MW太陽能項目 再創可持續製造新里程碑

阿拉巴馬州達芙妮2026年2月25日 /美通社/ -- TERREPOWER（前稱 BBB Industries）是全球可持續製造領域的售後市場領先企業，今日宣佈大幅擴展其太陽能模組處理業務。 其位於田納西州斯巴達（Sparta, Tennessee）的工廠將採用公司專有的可持續製造工藝，處理約 95,000 塊太陽能板（總計 50 MW），這標誌著該潔淨技術領軍企業發展史上的又一重要里程碑。

TERREPOWER 工業策略業務部總裁 Alexandra Harrison 表示：「這是我們迄今為止規模最大的一次機遇，也是一次重大成功。 這突顯了我們如何透過可持續製造方式，負責任地修復太陽能模組，並為開發商、營運商及終端用戶創造價值。」

這些太陽能模組源於一個已取消的項目，並由一家大型開發商轉售，目前正準備重新進入市場。 該批模組體現 TERREPOWER 對負責任採購、高效廢棄物管理及資源保育的承諾——在加強環境管理的同時，亦為持份者帶來財務效益，並鞏固太陽能產業的長遠可持續發展能力。

以創新應對行業尚未滿足的需求

TERREPOWER 的業務擴張正值太陽能產業的關鍵時刻。 最新研究顯示，退役及老化太陽能板的數量增長速度較預期更快，令市場對負責任的全生命周期解決方案產生迫切需求。 美國報廢太陽能板的年處理量已達每年 400 萬至 500 萬塊，預計到 2030 年將增至每年 1,000 萬塊。隨著設備升級及極端天氣事件推動較預期更早的更換週期，增長幅度預料將進一步擴大。

市場波動凸顯 TERREPOWER 領導地位的重要性。 透過以可持續方式供應原本可能被棄置的 50 MW 太陽能模組，TERREPOWER 在可追溯性及品質保證日益重要的關鍵時刻，為市場提供經驗證、可靠且以可持續製造方式生產的太陽能板。

Harrison 表示：「目前市場上沒有其他公司能提供如此全面的評估、清潔、測試、檢驗、安全重新包裝及驗證流程。 市場已清楚向我們表明：我們需要由專家驗證的太陽能板。 而這正正是我們的專長。」

以全球循環經濟模式推動本地影響力

隨著 TERREPOWER 擴大其太陽能業務以滿足市場需求，位於斯帕塔的設施持續創造就業機會、吸引投資，並提供專業培訓機會。 這座最先進的可持續製造設施佔地 200,000 平方呎，現已成為北美同類型設施中規模最大的一座，具備每年生產 300,000 塊太陽能模組的能力，並可進一步擴展至每年超過 100 萬塊太陽能板的產能。 在全面投產情況下，該營運項目預計每年可避免超過 1,600 萬磅物料被送往堆填區，同時為多達 20,000 戶家庭提供電力。

TERREPOWER 業務發展經理 Peter Hutchings 表示：「此項目直接為本地經濟帶來貢獻。 我們將原本可能淪為廢棄物的太陽能板，轉化為可靠、可隨時投入市場的模組。」

全球太陽能開發商正面對日益嚴峻的挑戰，包括資產老化、庫存滯銷，以及對負責任的生命周期管理的需求。斯帕塔的成功經驗，展現出一條務實、經驗證且可擴展的途徑，讓仍具生產壽命的太陽能模組得以重新投入市場。

如欲了解更多有關 TERREPOWER、其太陽能解決方案及以 Ontility 品牌銷售的其他產品資訊，請瀏覽 www.terrepower.com 及 www.ontility.com。

有關 TERREPOWER

TERREPOWER（前稱 BBB Industries）按產量計為全球最大的可持續製造商。 公司成立於 1987 年，承襲創新傳統，現為全球專注於售後市場的領導企業，專門為汽車及工業市場提供優質零件。 TERREPOWER 總部設於阿拉巴馬州達芙妮，在全球擁有超過 10,000 名專職員工，並於北美及歐洲建立廣泛的營運版圖，包括 19 座可持續製造設施、14 個配送中心，以及 28 個品牌，產品銷往超過 90 個國家。 TERREPOWER 致力於強化供應可靠性、減少浪費，並推動循環經濟發展。 詳情請瀏覽 www.terrepower.com。

