TERREPOWER erreicht mit einer 50-MW-Solaranlage einen neuen Meilenstein in der nachhaltigen Produktion

DAPHNE, Ala., 24.Februar 2026 /PRNewswire/ -- TERREPOWER, ehemals BBB Industries, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der nachhaltigen Fertigung, gab heute eine bedeutende Erweiterung der Solarmodulverarbeitung bekannt. Etwa 95.000 Solarmodule mit einer Gesamtleistung von 50 MW werden in der Anlage in Sparta, Tennessee, mit dem firmeneigenen nachhaltigen Fertigungsverfahren hergestellt, was einen weiteren Wachstumsmeilenstein in der Geschichte des führenden Unternehmens für saubere Technologien darstellt.

"Dies ist unser bisher größtes Projekt und eine großartige Erfolgsgeschichte", sagte Alexandra Harrison, Leiterin der Strategischen Geschäftseinheit Industrie bei TERREPOWER. "Sie unterstreicht, wie wir Solarmodule durch eine nachhaltige Produktion verantwortungsvoll wiederherstellen und welchen Wert wir für Entwickler, Betreiber und Endverbraucher liefern."

Die Solarmodule, die von einem großen Projektentwickler nach der Stornierung eines Projekts weiterverkauft wurden, werden für den Wiedereintritt in den Markt vorbereitet. Sie spiegeln das Engagement von TERREPOWER für eine verantwortungsvolle Beschaffung, ein effizientes Abfallmanagement und die Schonung von Ressourcen wider - und ermöglichen so Umweltverantwortung und finanzielle Einsparungen für die Beteiligten, während sie gleichzeitig die langfristige Lebensfähigkeit der Solarindustrie stärken.

Innovationen für unerfüllte Branchenbedürfnisse

Die operative Expansion von TERREPOWER erfolgt zu einem für die Solarbranche entscheidenden Zeitpunkt. Jüngste Studien zeigen, dass die Menge der stillgelegten und alternden Paneele schneller zunimmt als prognostiziert, so dass ein dringender Bedarf an verantwortungsvollen Lösungen für den Lebenszyklus besteht. In den USA wurden bereits 4-5 Millionen Paneele pro Jahr ausgemustert, und es wird erwartet, dass diese Zahl bis 2030 auf 10 Millionen Paneele pro Jahr ansteigt, wobei ein noch stärkerer Anstieg erwartet wird, da Repowering und extreme Wetterereignisse die Austauschzyklen früher als erwartet vorantreiben.

Ein volatiler Markt unterstreicht die Bedeutung der Führungsrolle von TERREPOWER. Durch die nachhaltige Versorgung von 50 MW mit Modulen, die andernfalls weggeworfen worden wären, liefert TERREPOWER geprüfte, zuverlässige und nachhaltig hergestellte Module zu einem Zeitpunkt, an dem Rückverfolgbarkeit und Qualitätssicherung wichtiger denn je sind.

"Niemand sonst bietet ein solches Maß an Bewertung, Reinigung, Prüfung, Inspektion, sicherer Neuverpackung und Validierung", so Harrison. "Der Markt hat es uns deutlich gesagt: Wir wollen Panels, die von Experten überprüft wurden. Und genau das ist unsere Spezialität."

Lokale Auswirkungen mit einem globalen Modell der Kreislaufwirtschaft fördern

Während TERREPOWER seinen Solarbetrieb ausbaut, um der Nachfrage gerecht zu werden, werden in der Anlage in Sparta weiterhin Arbeitsplätze, Investitionen und spezielle Ausbildungsmöglichkeiten geschaffen. Die hochmoderne, 200.000 Quadratfuß große, nachhaltige Produktionsstätte ist jetzt die größte ihrer Art in Nordamerika und kann 300.000 Solarmodule pro Jahr herstellen und auf mehr als eine Million Solarmodule pro Jahr erweitert werden. Bei voller Kapazität wird dieser Betrieb voraussichtlich jedes Jahr mehr als 16 Millionen Pfund Material von den Mülldeponien fernhalten und bis zu 20.000 Haushalte mit Strom versorgen.

"Dieses Projekt trägt direkt zur lokalen Wirtschaft bei", sagte Peter Hutchings, Business Development Manager bei TERREPOWER. "Wir verwandeln Paneele, die sonst zu Abfall würden, in zuverlässige, marktreife Module.

Solarentwickler auf der ganzen Welt sehen sich mit wachsenden Herausforderungen konfrontiert, die sich aus der Überalterung der Anlagen, den nicht genutzten Beständen und der Notwendigkeit eines verantwortungsvollen Lebenszyklusmanagements ergeben. Der Erfolg von Sparta spiegelt einen praktischen, bewährten und skalierbaren Weg wider, Solarmodule, die noch eine produktive Lebensdauer vor sich haben, umzuwidmen.

Weitere Informationen über TERREPOWER, sein Solarangebot und andere Produkte, die unter der Marke Ontility verkauft werden, finden Sie unter www.terrepower.com und www.ontility.com.

Informationen zu TERREPOWER

TERREPOWER, ehemals BBB Industries, ist gemessen am Volumen der größte nachhaltige Hersteller der Welt. TERREPOWER wurde 1987 auf der Grundlage einer Tradition der Innovation gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter von hochwertigen Komponenten für den Automobil- und Industriemarkt. TERREPOWER hat seinen Sitz in Daphne, Alabama, und beschäftigt weltweit über 10.000 Mitarbeiter. Das Unternehmen verfügt über eine umfangreiche operative Präsenz in Nordamerika und Europa, darunter 19 nachhaltige Produktionsstätten, 14 Vertriebszentren und 28 Marken, deren Produkte in mehr als 90 Ländern verkauft werden. TERREPOWER hat sich zum Ziel gesetzt, die Widerstandsfähigkeit der Lieferkette zu stärken, Abfall zu reduzieren und die Kreislaufwirtschaft voranzutreiben. Weitere Informationen finden Sie unter www.terrepower.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2337976/TERREPOWER1_Logo.jpg