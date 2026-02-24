TERREPOWER、50MWのソーラーパネルで持続可能な製造の新たなマイルストーンを達成

アラバマ州ダフネ、2026年2月24日 /PRNewswire/ -- 持続可能な製造のアフターマーケットに特化した世界的リーダーであるTERREPOWER（旧BBB Industries）は本日、太陽電池モジュールの処理事業を大幅に拡大することを発表しました。テネシー州スパルタの施設において、合計50MWに相当する約9万5000枚のソーラーパネルが、同社独自の持続可能な製造プロセスを用いて生産される予定です。これは、クリーンテクノロジーのリーダーである同社の歴史における新たな成長のマイルストーンとなります。

TERREPOWERの産業戦略事業部プレジデントであるAlexandra Harrisonはこう述べています。「これは当社にとってこれまでで最大のチャンスであり、素晴らしいサクセスストーリーです。持続可能な製造を通じて太陽電池モジュールを責任ある方法で再生し、デベロッパー、事業者、そしてエンドユーザーにどのような価値を提供しているかを示すものです。」

プロジェクトの中止に伴い大手デベロッパーによって売却されたこれらの太陽電池モジュールは、現在、市場への再投入に向けて準備が進められています。これは、責任ある調達、効率的な廃棄物管理、資源保護に対するTERREPOWERのコミットメントを反映したものです。ステークホルダーの環境スチュワードシップとコスト削減を可能にすると同時に、ソーラー産業の長期的な存続可能性を強化します。

業界の未充足ニーズに応えるイノベーション

TERREPOWERの事業拡大は、太陽光発電業界にとって極めて重要な局面を迎える中で行われました。最近の調査によると、廃棄または老朽化したパネルの増加が予測を上回るペースで加速しており、責任あるライフサイクル・ソリューションの提供が急務となっています。米国内の使用済みパネルはすでに年間400万〜500万枚に達しており、2030年までには年間1000万枚に上ると予想されています。また、リパワリングや異常気象により想定よりも早い交換サイクルが促され、さらなる急増が見込まれています。

不安定な市場において、TERREPOWERのリーダーシップの重要性が浮き彫りになっています。本来であれば廃棄されるはずだった50MW相当のモジュールを持続可能な方法で供給することで、トレーサビリティと品質保証がかつてないほど不可欠となっている今、TERREPOWERは検証済みの信頼できるパネルを提供しています。

Harrisonは次のように述べています。「これほどのレベルの評価、洗浄、テスト、検査、安全な再梱包、そして検証を提供できる企業は他にありません。市場からは明確な声が届いていました。『専門家によって検証されたパネルが欲しい』という声です。それこそが、まさに当社の得意分野なのです。」

グローバルな循環経済モデルによる地域への貢献

TERREPOWERが需要に合わせて太陽光発電事業を拡大する中、スパルタの施設では雇用、投資、そして専門訓練の機会を増やし続けています。最新鋭の20万平方フィートの持続可能な製造施設は、現在、同種の施設としては北米最大です。年間30万枚の太陽電池モジュールを生産する能力を持ち、将来的には年間100万枚以上への拡張も可能です。この事業がフル稼働した場合、毎年約7,200トン（1,600万ポンド）以上の廃棄物の埋め立て回避に貢献すると同時に、最大2万世帯分の電力を供給できると予測されています。

TERREPOWERの事業開発マネージャーであるPeter Hutchingsは次のように述べています。「このプロジェクトは地元経済に直接貢献するものです。本来であれば廃棄物となっていたパネルを、信頼性の高い、市場ですぐに活用できるモジュールへと変えているのです。」

世界中の太陽光発電事業者は、資産の老朽化、在庫の滞留、責任あるライフサイクル管理の必要性といった課題に直面しています。スパルタでの成功は、まだ製品寿命が残っている太陽電池モジュールを再利用するための、実用的かつ実績のある拡大可能な道筋を示すものです。

TERREPOWERおよび同社がOntilityブランドで販売する太陽光発電製品の詳細については、www.terrepower.comおよびwww.ontility.comをご覧ください。

TERREPOWERについて

TERREPOWER（旧BBB Industries）は、生産量において世界最大の持続可能な製造企業です。1987年の創業以来、革新の歴史を刻んできたTERREPOWERは、自動車および産業市場に高品質な部品を提供することに特化した、アフターマーケットにおけるグローバルリーダーです。アラバマ州ダフネに拠点を置くTERREPOWERは、1万人以上の従業員を擁し、北米とヨーロッパに広範な事業拠点を展開しています。これには19の持続可能な製造施設、14の配送センターが含まれ、28のブランド製品を90カ国以上で販売しています。TERREPOWERは、サプライチェーンの強靭性の強化、廃棄物の削減、そして循環経済の推進に注力しています。詳しくはwww.terrepower.comをご覧ください。

