TERREPOWER franchit une nouvelle étape dans la fabrication durable avec un lot solaire de 50 MW

DAPHNE, Ala., 24 février 2026 /PRNewswire/ -- TERREPOWER, anciennement BBB Industries, un leader mondial du marché secondaire de la fabrication durable, a annoncé aujourd'hui une expansion majeure du traitement des modules solaires. Environ 95 000 panneaux solaires d'une puissance totale de 50 MW seront produits sur le site de Sparta, dans le Tennessee, à l'aide du processus de fabrication durable exclusif de l'entreprise , marquant ainsi une nouvelle étape de croissance dans l'histoire de ce leader des technologies propres.

"Il s'agit de notre plus grande opportunité à ce jour et d'une formidable réussite", a déclaré Alexandra Harrison, présidente de l'unité commerciale stratégique industrielle de TERREPOWER. "Il met en évidence la façon dont nous restaurons de manière responsable les modules solaires grâce à une fabrication durable, et la valeur que nous apportons aux développeurs, aux opérateurs et aux utilisateurs finaux".

Les modules solaires, revendus par un grand promoteur après l'annulation d'un projet, sont préparés en vue de leur réintroduction sur le marché. Ils reflètent l'engagement de TERREPOWER en faveur d'un approvisionnement responsable, d'une gestion efficace des déchets et de la conservation des ressources, permettant ainsi une gestion environnementale et des économies financières pour les parties prenantes, tout en renforçant la viabilité à long terme de l'industrie solaire.

Innover pour répondre aux besoins non satisfaits de l'industrie

L'expansion opérationnelle de TERREPOWER intervient à un moment charnière pour l'industrie solaire. Des études récentes montrent que le volume de panneaux déclassés et vieillissants s'accélère plus vite que prévu, ce qui crée un besoin urgent de solutions responsables pour le cycle de vie. Aux États-Unis, les volumes de panneaux en fin de vie ont déjà atteint 4 à 5 millions par an et devraient atteindre 10 millions par an d'ici à 2030, avec des augmentations plus fortes que prévu, car les cycles de remplacement sont plus précoces que prévu en raison du renouvellement de l'énergie et des phénomènes météorologiques extrêmes.

La volatilité du marché souligne l'importance du leadership de TERREPOWER. En fournissant de manière durable 50 MW avec des modules qui auraient autrement été mis au rebut, TERREPOWER fournit des panneaux vérifiés, fiables et fabriqués de manière durable à un moment où la traçabilité et l'assurance qualité sont plus essentielles que jamais.

"Personne d'autre ne propose un tel niveau d'évaluation, de nettoyage, de test, d'inspection, de reconditionnement sécurisé et de validation", a déclaré M. Harrison. "Le marché nous l'a dit clairement : nous voulons des panels qui ont été vérifiés par des experts. Et c'est exactement notre spécialité".

Stimuler l'impact local avec un modèle d'économie circulaire global

Alors que TERREPOWER développe ses activités solaires pour répondre à la demande, le site de Sparta continue d'ajouter des emplois, des investissements et des opportunités de formation spécialisée. L'usine de fabrication durable de 200 000 pieds carrés, à la pointe de la technologie, est désormais la plus grande de ce type en Amérique du Nord, avec une capacité de production de 300 000 modules solaires par an et la possibilité de passer à plus d'un million de panneaux solaires par an. À pleine capacité, cette opération devrait permettre de détourner chaque année plus de 16 millions de livres de matériaux des décharges, tout en alimentant en électricité jusqu'à 20 000 foyers.

"Ce projet contribue directement à l'économie locale", a déclaré Peter Hutchings, responsable du développement commercial chez TERREPOWER. "Nous transformons des panneaux qui, autrement, deviendraient des déchets en modules fiables et prêts à être commercialisés.

Les développeurs solaires du monde entier sont confrontés à des défis croissants en matière de vieillissement des actifs, de stocks inutilisés et de nécessité d'une gestion responsable du cycle de vie. Le succès de Sparta est le reflet d'une méthode pratique, éprouvée et évolutive de redéploiement des modules solaires qui ont encore une vie productive devant eux.

Pour plus d'informations sur TERREPOWER, ses offres solaires et d'autres produits vendus sous la marque Ontility, visitez www.terrepower.com et www.ontility.com.

À propos de TERREPOWER

TERREPOWER, anciennement BBB Industries, est le plus grand fabricant mondial de produits durables en termes de volume. Fondée en 1987 sur un héritage d'innovation, la société TERREPOWER est un leader mondial spécialisé dans la fourniture de composants et de pièces de rechange de qualité aux marchés automobile et industriel. Basé à Daphne, dans l'Alabama, TERREPOWER emploie plus de 10 000 personnes dans le monde entier et dispose d'une forte présence opérationnelle en Amérique du Nord et en Europe : 19 sites de production durable, 14 centres de distribution et 28 marques dont les produits sont vendus dans plus de 90 pays. TERREPOWER s'engage à renforcer la résilience de la chaîne d'approvisionnement, à réduire les déchets et à faire progresser l'économie circulaire. Pour en savoir plus, consultez le site www.terrepower.com.

