TERREPOWER demonstriert Dekarbonisierung und Ressourceneffizienz in großem Maßstab im Nachhaltigkeitsbericht 2025

DAPHNE, Ala., 19. Mai 2026 /PRNewswire/ -- TERREPOWER, ehemals BBB Industries, ein führendes Unternehmen im Bereich der nachhaltigen Fertigung auf dem Ersatzteilmarkt, hat heute seinen Bericht zur sozialen Verantwortung des Unternehmens für das Jahr 2025 veröffentlicht, in dem messbare Fortschritte bei der Vermeidung von Emissionen, der Ressourceneffizienz und der Kreislaufproduktion aufgezeigt werden. Der Bericht unterstreicht, wie die nachhaltige Fertigung sowohl die Umwelt als auch die Wirtschaft beeinflusst und den Kunden hilft, ihren CO2-Fußabdruck zu verringern, während sie gleichzeitig die Widerstandsfähigkeit der Lieferkette stärkt und die Kreislaufwirtschaft fördert.

„Nachhaltigkeit ist nicht etwas, das wir unserem Geschäft hinzufügen; sie ist in unseren Betrieb eingebettet und ein wichtiger Faktor in unserem Entscheidungsprozess im gesamten Unternehmen", sagte Duncan Gillis, CEO von TERREPOWER. „Im Jahr 2025 haben unsere Teams auf der ganzen Welt diese Verpflichtung in die Tat umgesetzt, indem sie sinnvolle, messbare Ergebnisse erzielt und gleichzeitig unsere Transparenz, operative Belastbarkeit und Innovationsfähigkeit gestärkt haben."

Angetrieben von seiner Erfahrung in der Wiederaufbereitung, verbreitet TERREPOWER die Kraft der nachhaltigen Herstellung in großem Maßstab, indem es die Produktlebenszyklen verlängert, natürliche Ressourcen schont und die mit der kohlenstoffintensiven Neuproduktion verbundenen Emissionen vermeidet.

Nachhaltige Innovation und Ressourcenschonung

Im Jahr 2025 konnte TERREPOWER seinen Schwung beibehalten und seine Position als weltweit größter nachhaltiger Hersteller nach Volumen ausbauen. Die verstärkte Rückgewinnung von Kernen ermöglichte eine intensivere Wiederverwendung von Materialien im Vergleich zum Vorjahr, was zu einer Vermeidung von mehr als 204.000 Tonnen CO₂-Emissionen führte - das entspricht der Kohlenstoffbindung von 3 Millionen Bäumen - und dazu, dass Tausende von Lkw-Ladungen Abfall nicht auf Deponien abgelagert werden mussten.

TERREPOWER hat auch die Innovation im Bereich hochwertiger Kreislauflösungen ausgebaut, einschließlich der Wiederaufbereitung von Batterien für Elektrofahrzeuge und Energiespeichern in seinem Technologiezentrum in Barcelona, wo Second-Life-Batteriesysteme die Produktionsemissionen um mehr als 80 Prozent reduzieren können, während wichtige Materialien im Kreislauf bleiben.

Der verantwortungsvolle Umgang mit den Ressourcen war auch 2025 eine Priorität, die unter anderem zu überzeugenden Ergebnissen führte:

170 Millionen Pfund Abfall wurden durch Materialrückgewinnung von Deponien ferngehalten

Mehr als 380.000 Gallonen Wasser werden durch neue Grauwasser- und Kondensatwiederverwendungssysteme auf dem Campus in Reynosa, Mexiko, wiederverwendet

1,5 Millionen Gallonen aufbereitetes Wasser, das vor Ort mit Hilfe von Klärsystemen behandelt wird, wodurch Emissionen vermieden werden, die mit dem Transport von Abwasser außerhalb des Standorts verbunden sind

Eine Kreislaufverpackungsinitiative, die die Wiederverwendung von mehr als 8 Millionen Kartons in einem großen mexikanischen Vertriebszentrum ermöglicht

Diese Effizienzsteigerungen führten zu einer geringeren Belastung der lokalen Ressourcen und zu spürbaren Kosteneinsparungen.

Dekarbonisierung in allen Geschäftsbereichen vorantreiben

TERREPOWER hat seinen Dekarbonisierungspfad im Jahr 2025 durch gezielte Initiativen in seiner gesamten globalen Präsenz weiter gestärkt und damit Ergebnisse erzielt:

Eine neunprozentige Verringerung der Scope-2-Emissionen, unterstützt durch eine sauberere Strombeschaffung und den Einsatz von marktbasierten Instrumenten

Durch eine strategische Umstellung der Lieferanten in Reynosa wurde der Strom für die Produktion auf ein Portfolio mit 13,9 Prozent erneuerbarer Energie umgestellt, wodurch die Emissionen in einer der produktionsintensivsten Regionen des Unternehmens reduziert wurden.

100 Prozent an Stromkompensationen für einen der kohlenstoffintensivsten europäischen Betriebe von TERREPOWER gesichert

Weitere Fortschritte bei der 2024 begonnenen Umstellung von Flüssiggas auf Erdgas, die dazu beiträgt, die Scope-1-Emissionen trotz des betrieblichen Wachstums zu stabilisieren

Das Unternehmen konzentrierte sich auch verstärkt auf die vermiedenen „Scope 4"-Emissionen, d. h. auf die Umweltverschmutzung, die vermieden wird, wenn sich Kunden für nachhaltig hergestellte Alternativen statt für neue Produkte entscheiden.

Rechenschaftspflicht, Standards und kontinuierliche Verbesserung

In allen TERREPOWER-Betrieben setzen mitarbeitergesteuerte Initiativen die Nachhaltigkeitsziele in tägliche Handlungen und Werte um. Die Bemühungen von TERREPOWER spiegeln die Überzeugung wider, dass Nachhaltigkeit, Innovation und Rentabilität gemeinsam vorankommen - von der Wassereinsparung bis hin zu erweiterten Recycling-Programmen und netzunabhängigen Solaranlagen durch seine Marken weltweit.

Das Unternehmen richtet seine Nachhaltigkeitsberichterstattung weiterhin an führenden Rahmenwerken wie SASB und TCFD aus und beschäftigt sich aktiv mit sich entwickelnden europäischen Vorschriften wie CBAM und EUDR. Im Jahr 2025 konnte das Unternehmen sein EcoVadis-Nachhaltigkeitsrating im Vergleich zum Vorjahr um 15 Prozent verbessern, was einen stetigen Fortschritt bei der Verbesserung der Unternehmensführung, der Transparenz und der unternehmensweiten Nachhaltigkeitspraktiken belegt.

Der Bericht 2025 umreißt die zukunftsorientierten Prioritäten von TERREPOWER, darunter die Ausweitung des Einsatzes erneuerbarer Energien, die Beschleunigung der Emissionsreduzierung in den Scopes 1, 2 und 3, die Steigerung der Wiederverwendung von Kernmaterial und die weitere Integration von Nachhaltigkeit in die betriebliche Entscheidungsfindung im gesamten Unternehmen.

Der vollständige Nachhaltigkeitsbericht 2025 ist unter www.terrepower.com abrufbar.

Informationen zu TERREPOWER

TERREPOWER, ehemals BBB Industries, ist gemessen am Volumen der größte nachhaltige Hersteller der Welt. TERREPOWER wurde 1987 auf der Grundlage einer Tradition der Innovation gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter von hochwertigen Komponenten für den Automobil- und Industriemarkt. TERREPOWER hat seinen Sitz in Daphne, Alabama, und beschäftigt weltweit über 10.000 Mitarbeiter. Das Unternehmen verfügt über eine umfangreiche operative Präsenz in Nordamerika und Europa, darunter 19 nachhaltige Produktionsstätten, 14 Vertriebszentren und 28 Marken, deren Produkte in mehr als 90 Ländern verkauft werden. TERREPOWER hat sich zum Ziel gesetzt, die Widerstandsfähigkeit der Lieferkette zu stärken, Abfall zu reduzieren und die Kreislaufwirtschaft voranzutreiben. Weitere Informationen finden Sie unter www.terrepower.com.

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