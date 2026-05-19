TERREPOWER、2025年コーポレート・サステナビリティ・レポートで脱炭素と資源効率の規模拡大を実証

アラバマ州ダフネ, 2026年5月20日 /PRNewswire/ -- 持続可能な製造でアフターマーケットをリードするTERREPOWER（旧BBB Industries）は、排出回避、資源効率、循環型生産における測定可能な進捗状況を詳述した2025年CSR（企業の社会的責任）報告書を発表しました。本報告書は、持続可能な製造業がいかに環境への影響と経済的価値の両方を提供し、サプライチェーンのレジリエンスを強化し、循環型経済を推進しながら、顧客が二酸化炭素排出量を削減できるよう支援しているかを浮き彫りにしています。

「持続可能性は、単に事業に付加するものではなく、当社の事業活動に深く根ざしており、企業全体の意思決定プロセスにおける重要な要素となっています」と、TERREPOWERの最高経営責任者（CEO）であるDuncan Gillisは述べています。「2025年には、世界中のチームがこのコミットメントを行動に移し、透明性、オペレーショナル・レジリエンス、イノベーション能力を強化しながら、有意義で測定可能なインパクトをもたらしました。」

TERREPOWERは、リマニュファクチャリングにおける実績を原動力に、製品のライフサイクルを延長し、天然資源を保全し、炭素排出量の多い新規生産に伴う排出を回避することで、持続可能な製造を大規模に広めています。

持続可能なイノベーションと資源保護

2025年、TERREPOWERはその勢いを維持し、世界最大のサステイナブルメーカーとしての地位を強化しました。コア材の回収率向上により、前年比でより多くの資材が再利用され、その結果、20万4,000トン以上のCO₂排出を削減しました。これは300万本の木が吸収する二酸化炭素量に相当し、さらに数千台分のトラックに積載される量の廃棄物が埋立地に送られるのを防ぐことにもつながりました。

また、TERREPOWERは、バルセロナ・テクノロジー・センターにおける先進的なEVバッテリーおよびエネルギー貯蔵システムの再製造など、高付加価値の循環型ソリューション分野でのイノベーションも拡大しました。同センターでは、セカンドライフバッテリーシステムを活用することで、重要な素材を循環させつつ、生産時の排出量を80％以上削減することができます。

資源管理は2025年も優先され、以下のような力強い結果をもたらしました。

資源回収により、1億7,000万ポンドの廃棄物が埋立処分を回避できました

メキシコ・レイノサのキャンパスでは、新たに導入された中水およびエアコン凝縮水の再利用システムにより、38万ガロンを超える水が再利用されました

水質浄化システムを用いて敷地内で処理された150万ガロンの処理水により、敷地外への排水輸送に伴う排出を回避しました

循環型包装の取り組みにより、メキシコの主要物流センターで800万箱以上の箱の再利用が可能となりました

これらの効率化により、地域のリソースへの負担が軽減され、目に見えるコスト削減が実現しました。

事業全体で脱炭素化を進める

TERREPOWERは2025年、世界中の事業拠点において的を絞った取り組みを通じて脱炭素化への道筋をさらに強化し、以下の成果を上げることができました。

よりクリーンな電力調達と市場ベースの手法の活用により、スコープ2排出量を9％削減しました

レイノサにおける戦略的サプライヤー転換により、製造用電力を再生可能エネルギー13.9％のポートフォリオに移行し、同社で最も生産集約的な地域のひとつにおける排出量を削減しました

TERREPOWERの最も炭素集約度の高い欧州事業のひとつで、100％の電力オフセットを確保しました

2024年に開始されたLPGから天然ガスへの移行の継続的な進展により、操業の増加にもかかわらずスコープ1排出量の安定化に貢献しました

同社はまた、顧客が新規生産品ではなく持続可能な方法で製造された代替品を選ぶことで、排出が回避されることを認識し、「スコープ4」排出量の削減への取り組みをさらに強化しました。

説明責任、基準、継続的改善

TERREPOWERの事業全体にわたって、従業員主導のイニシアチブが持続可能性の目標を日々の行動と価値に変えています。水の保全から、リサイクル・プログラムの拡大、世界各地のブランドを通じたオフグリッド太陽光発電の設置に至るまで、TERREPOWERの取り組みには、持続可能性、イノベーション、収益性がともに前進をもたらすという信念が反映されています。

同社は、SASBやTCFDなどの主要なフレームワークとサステナビリティレポートの整合性を図り、CBAMやEUDRなどの進化する欧州規制に積極的に取り組んでいます。2025年には、EcoVadisのサステナビリティ評価において前年比15％の改善を達成し、ガバナンス、透明性、および全社的なサステナビリティ実践の強化において着実な進展を見せました。

2025年版報告書には、再生可能エネルギー導入の拡大、スコープ1、2、3全体での排出削減の加速、コア材の再利用の拡大、企業全体の業務上の意思決定への持続可能性の組み込みの継続など、TERREPOWERの将来を見据えた優先事項の概要が記載されています。

2025年コーポレート・サステナビリティ・レポートの全文は、www.terrepower.comでご覧いただけます。

TERREPOWERについて

TERREPOWER（旧BBB Industries）は、生産量ベースで世界最大の持続可能な製造企業です。1987年に築かれたイノベーションの伝統を基盤に、TERREPOWERは自動車市場および産業市場向けに高品質な部品を提供することを専門とする、グローバルなアフターマーケットの純粋プレーヤーのリーダーです。アラバマ州Daphneに本拠を置くTERREPOWERは、北米および欧州全域に広がる専任のグローバル従業員1万人超と広範な事業基盤を有しており、これには19の持続可能な製造施設、14の流通センター、さらに90超の国で販売されている28のブランドが含まれます。TERREPOWERは、サプライチェーンの強靭化、廃棄物の削減、そして循環型経済の推進に取り組んでいます。詳しくはwww.terrepower.comをご覧ください。

ロゴ - https://mma.prnewswire.com/media/2337976/TERREPOWER1_Logo.jpg

SOURCE TERREPOWER