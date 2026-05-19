TERREPOWER fait la démonstration de la décarbonisation et de l'utilisation efficace des ressources à grande échelle dans le rapport de durabilité de l'entreprise 2025

DAPHNE, Ala., 19 mai 2026 /PRNewswire/ -- TERREPOWER, anciennement BBB Industries, un leader du marché secondaire de la fabrication durable, a publié aujourd'hui son rapport 2025 sur la responsabilité sociale de l'entreprise, détaillant les progrès mesurables en matière d'évitement des émissions, d'efficacité des ressources et de production circulaire. Le rapport souligne comment la fabrication durable produit à la fois un impact environnemental et une valeur économique, en aidant les clients à réduire leur empreinte carbone tout en renforçant la résilience de la chaîne d'approvisionnement et en faisant progresser l'économie circulaire.

« La durabilité n'est pas un élément que nous ajoutons à notre activité ; elle est intégrée à nos opérations et constitue un facteur important dans notre processus de prise de décision au sein de l'entreprise », a déclaré Duncan Gillis, PDG de TERREPOWER. « En 2025, nos équipes à travers le monde ont concrétisé cet engagement, générant un impact significatif et mesurable tout en renforçant notre transparence, notre résilience opérationnelle et notre capacité d'innovation. »

S'appuyant sur son héritage en matière de remise à neuf, TERREPOWER diffuse à grande échelle le pouvoir de la fabrication durable en prolongeant le cycle de vie des produits, en préservant les ressources naturelles et en évitant les émissions associées à une nouvelle production à forte intensité de carbone.

Innovation durable et conservation des ressources

En 2025, TERREPOWER a continué sur sa lancée et a renforcé sa position de plus grand fabricant durable au monde en termes de volume. L'augmentation de la récupération des noyaux a permis une réutilisation plus importante des matériaux d'une année sur l'autre, ce qui a permis d'éviter plus de 204 000 tonnes d'émissions de CO₂, soit l'équivalent du carbone capturé par 3 millions d'arbres, et d'éviter la mise en décharge de milliers de camions de déchets.

TERREPOWER a également développé l'innovation dans les solutions circulaires de grande valeur, y compris la refabrication avancée de batteries de véhicules électriques et de stockage d'énergie dans son centre technologique de Barcelone, où les systèmes de batteries de seconde vie peuvent réduire les émissions de production de plus de 80 pour cent tout en maintenant les matériaux essentiels en circulation.

La gestion des ressources est restée une priorité en 2025 et a donné des résultats probants :

170 millions de livres de déchets détournés des décharges grâce à la récupération des matériaux

Plus de 380 000 gallons d'eau recyclés grâce à de nouveaux systèmes de réutilisation des eaux grises et des condensats de climatisation sur le campus de Reynosa, au Mexique.

1,5 million de gallons d'eau traitée sur place grâce à des systèmes de clarification de l'eau, ce qui permet d'éviter les émissions liées au transport des eaux usées hors du site.

Une initiative d'emballage circulaire permettant la réutilisation de plus de 8 millions de boîtes dans un grand centre de distribution mexicain.

Ensemble, ces gains d'efficacité ont permis de réduire la pression sur les ressources locales et de réaliser des économies tangibles.

Faire progresser la décarbonisation dans l'ensemble des opérations

TERREPOWER a continué à renforcer sa trajectoire de décarbonisation en 2025 grâce à des initiatives ciblées dans l'ensemble de son empreinte mondiale :

Une réduction de 9 % des émissions du champ d'application 2, grâce à un approvisionnement en électricité plus propre et à l'utilisation d'instruments fondés sur le marché.

Un changement stratégique de fournisseur à Reynosa a permis de transférer l'électricité de fabrication vers un portefeuille contenant 13,9 % d'énergie renouvelable, réduisant ainsi les émissions dans l'une des régions de l'entreprise où la production est la plus intensive.

100 % de compensation de la consommation d'électricité pour l'une des activités européennes les plus intensives en carbone de TERREPOWER

Progrès continus dans la transition du GPL au gaz naturel, commencée en 2024, contribuant à stabiliser les émissions du champ d'application 1 malgré la croissance opérationnelle.

L'entreprise a également renforcé son attention sur les émissions « Scope 4 » évitées, en reconnaissant la pollution évitée lorsque les clients choisissent des alternatives fabriquées de manière durable plutôt que de nouvelles productions.

Responsabilité, normes et amélioration continue

Dans l'ensemble des activités de TERREPOWER, les initiatives menées par les employés traduisent les objectifs de durabilité en actions et en valeurs quotidiennes. De la conservation de l'eau aux programmes de recyclage élargis et aux installations solaires hors réseau à travers ses marques dans le monde entier, les efforts de TERREPOWER reflètent la conviction que la durabilité, l'innovation et la rentabilité progressent ensemble.

L'entreprise continue d'aligner ses rapports sur le développement durable sur les principaux cadres, y compris SASB et TCFD, et reste activement engagée dans l'évolution des réglementations européennes telles que CBAM et EUDR. En 2025, elle a amélioré de 15 % d'une année sur l'autre sa note de durabilité EcoVadis, ce qui témoigne de progrès constants dans le renforcement de la gouvernance, de la transparence et des pratiques de durabilité à l'échelle de l'entreprise.

Le rapport 2025 présente les priorités de TERREPOWER pour l'avenir, notamment l'adoption de l'énergie renouvelable, l'accélération des réductions d'émissions dans les domaines 1, 2 et 3, l'augmentation de la réutilisation et la poursuite de l'intégration de la durabilité dans la prise de décision opérationnelle au sein de l'entreprise.

Le rapport complet sur le développement durable de l'entreprise 2025 est disponible à l'adresse suivante : www.terrepower.com.

À propos de TERREPOWER

TERREPOWER, anciennement BBB Industries, est le plus grand fabricant mondial de produits durables en termes de volume. Fondé en 1987 sur un héritage d'innovation, TERREPOWER est un leader mondial spécialisé dans la fourniture de composants et de pièces de rechange de qualité aux marchés automobile et industriel. Basée à Daphne, dans l'Alabama, TERREPOWER emploie plus de 10 000 personnes dans le monde et dispose d'une forte présence opérationnelle en Amérique du Nord et en Europe : 19 sites de production durable, 14 centres de distribution et 28 marques dont les produits sont vendus dans plus de 90 pays. TERREPOWER s'engage à renforcer la résilience de la chaîne d'approvisionnement, à réduire les déchets et à faire progresser l'économie circulaire. Pour en savoir plus, consultez le site www.terrepower.com.

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