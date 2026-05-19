DAPHNE, Ala., 19 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- TERREPOWER , anteriormente BBB Industries, líder del mercado de accesorios con fabricación sostenible, publicó su Informe de Responsabilidad Social Corporativa 2025, que detalla un progreso medible en la prevención de emisiones, la eficiencia de los recursos y la producción circular. El informe subraya cómo la fabricación sostenible genera tanto impacto ambiental como valor económico, ayudando a los clientes a reducir su huella de carbono al tiempo que fortalece la resiliencia de la cadena de suministro y avanza en la economía circular.

"La sostenibilidad no es algo que agregamos a nuestro negocio; está integrada en nuestras operaciones y es un factor importante en nuestro proceso de toma de decisiones en toda la empresa", dijo Duncan Gillis, director ejecutivo de TERREPOWER. "En 2025, nuestros equipos de todo el mundo tradujeron ese compromiso en acción, brindando un impacto significativo y medible al tiempo que fortalecían nuestra transparencia, resiliencia operativa y capacidad de innovación".

Impulsada por su legado en la remanufactura, TERREPOWER está difundiendo el poder de la fabricación sostenible a escala al extender los ciclos de vida de los productos, conservar los recursos naturales y evitar las emisiones asociadas con la nueva producción intensiva en carbono.

Innovación sostenible y conservación de recursos

En 2025, TERREPOWER mantuvo su impulso y reforzó su posición como el mayor fabricante sostenible del mundo por volumen. El aumento de la recuperación de núcleos permitió una reutilización de materiales más profunda año tras año, lo que resultó en más de 204,000 toneladas métricas de emisiones de CO₂ evitadas, lo que equivale al carbono capturado por 3 millones de árboles, y mantiene el equivalente a miles de camiones cargados de desechos fuera de los vertederos.

TERREPOWER también amplió la innovación en soluciones circulares de alto valor, incluida la remanufactura avanzada de baterías para vehículos eléctricos y almacenamiento de energía en su Centro Tecnológico de Barcelona, donde los sistemas de baterías de segunda vida pueden reducir las emisiones de producción en más del 80 por ciento mientras mantienen los materiales críticos en circulación.

La administración de recursos siguió siendo una prioridad en 2025, y arrojó resultados poderosos que incluyen:

170 millones de libras de residuos desviados de los vertederos a través de la recuperación de materiales

Más de 380,000 galones de agua reciclada a través de nuevos sistemas de reutilización de aguas grises y condensados de aire acondicionado en el campus de Reynosa, México

1.5 millones de galones de agua procesada tratada en el sitio a través de sistemas de clarificación de agua, evitando las emisiones asociadas con el transporte de aguas residuales fuera del sitio

Una iniciativa de empaque circular que permite la reutilización de más de 8 millones de cajas en un importante centro de distribución en México

Juntas, estas eficiencias redujeron la presión sobre los recursos locales y generaron ahorros tangibles en los costos.

Avance de la descarbonización en todas las operaciones

TERREPOWER continuó fortaleciendo su camino de descarbonización en 2025 a través de iniciativas específicas en toda su huella global, lo que arrojó:

Una reducción del nueve por ciento en las emisiones de Alcance 2, respaldada por un abastecimiento de electricidad más limpio y el uso de instrumentos basadosen el mercado

Una transición estratégica de proveedores en Reynosa cambió la fabricación de electricidad a una cartera con un 13,9 por ciento de energía renovable, reduciendo las emisiones en una de las regiones más intensivas en producción de la empresa

100 por ciento en compensaciones de electricidad aseguradas para una de las operaciones europeas más intensivas en carbono de TERREPOWER

Progreso continuo en la transición del GLP al gas natural, iniciado en 2024, que ayuda a estabilizar las emisiones de Alcance 1 a pesar del crecimiento operativo

La empresa también profundizó su enfoque en evitar las emisiones de "Alcance 4", reconociendo la contaminación evitada cuando los clientes eligen alternativas fabricadas de manera sostenible en lugar de nuevas producciones.

Rendición de cuentas, estándares y mejora continua

En todas las operaciones de TERREPOWER, las iniciativas impulsadas por los empleados traducen los objetivos de sostenibilidad en acción y valor diarios. Desde la conservación del agua hasta la ampliación de los programas de reciclaje y las instalaciones solares fuera de la red a través de sus marcas en todo el mundo, los esfuerzos de TERREPOWER reflejan la creencia de que la sostenibilidad, la innovación y la rentabilidad avanzan juntas.

La empresa continúa alineando sus informes de sostenibilidad con los marcos líderes, incluidos SASB y TCFD, y sigue participando activamente en la evolución de las regulaciones europeas, como CBAM y EUDR. En 2025, logró una mejora interanual del 15 % en su calificación de sostenibilidad EcoVadis, lo que demuestra un progreso constante en el fortalecimiento de la gobernanza, la transparencia y las prácticas de sostenibilidad en toda la empresa.

El informe de 2025 describe las prioridades a futuro de TERREPOWER, incluida la expansión de la adopción de energía renovable, la aceleración de la reducción de emisiones en los alcances 1, 2 y 3, el aumento de la reutilización de los núcleos y la continuación de la incorporación de la sostenibilidad en la toma de decisiones operativas en toda la empresa.

El Informe de Sostenibilidad Corporativa 2025 completo está disponible en www.terrepower.com.

Acerca de TERREPOWER

TERREPOWER, anteriormente BBB Industries, es el mayor fabricante sostenible del mundo por volumen. TERREPOWER se fundó en 1987 con un legado de innovación, y es un líder mundial en el mercado de accesorios especializados en el suministro de componentes de alta calidad para los mercados automotriz e industrial. Con sede en Daphne, Alabama, TERREPOWER cuenta con una fuerza laboral mundial especializada de más de 10.000 empleados y una amplia presencia operativa en América del Norte y Europa, que incluye 19 centros de fabricación sostenibles, 14 centros de distribución y 28 marcas con productos vendidos en más de 90 países. TERREPOWER se compromete a fortalecer la resiliencia de la cadena de suministro, reducir los residuos y avanzar en la economía circular. Obtenga más información en www.terrepower.com.

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FUENTE TERREPOWER