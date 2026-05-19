테레파워, 2025 기업 지속가능성 보고서 통해 탈탄소화 및 자원 효율 성과 입증

대프니, 앨라배마, 2026년 5월 20일 /PRNewswire/ -- 지속가능 제조 분야 애프터마켓 전문기업 테레파워(TERREPOWER, 구 BBB 인더스트리즈(BBB Industries))가 배출 저감, 자원 효율성 및 순환형 생산 부문에서 이룩한 가시적 성과가 담긴 2025 기업 사회적 책임 보고서(2025 Corporate Social Responsibility Report)를 5월 19일 발표했다. 이번 보고서에는 지속가능 제조가 어떻게 환경적 영향과 경제적 가치를 동시에 창출하고 어떻게 고객의 탄소 발자국 감축과 공급망 회복력 강화, 순환경제 촉진에 기여하는가를 설명하는 내용이 담겼다.

던컨 길리스(Duncan Gillis) 테레파워 CEO는 "지속가능성은 당사의 사업에 부가되는 요소가 아니라 기업 전반의 운영과 의사결정 과정에 깊이 내재된 핵심 가치"라며 "2025년에 전 세계 당사 조직에서는 이 같은 약속을 행동으로 옮겨 의미 있고 측정 가능한 성과를 창출했으며, 동시에 투명성, 운영 회복력, 혁신 역량도 강화했다"고 말했다.

테레파워는 재제조(remanufacturing) 분야에서 축적한 유산을 기반으로 제품 수명 연장, 천연자원 보존, 탄소 집약적인 신규 생산 과정에서 발생하는 배출 회피를 통해 대규모 지속가능 제조의 가치를 확산하고 있다.

지속가능한 혁신과 자원 보존

2025년 테레파워는 성장세를 이어가며 생산량 기준 세계 최대 지속가능 제조업체로서 입지를 더욱 강화했다. 코어(core) 회수 확대를 통해 자재 재사용 수준을 전년 대비 높였으며, 그 결과 20만 4000톤이 넘는 이산화탄소(CO₂) 배출을 저감했다. 이는 나무 300만 그루가 흡수하는 탄소량에 해당하며, 수천 대 분량의 폐기물이 매립지로 향하는 것을 막는 효과다.

테레파워는 또 스페인 바르셀로나 기술센터(Barcelona Technology Center)를 중심으로 전기차(EV) 배터리 및 에너지 저장장치 재제조 등 고부가가치 순환형 솔루션 혁신도 확대했다. 이곳의 세컨드 라이프(second-life) 배터리 시스템은 생산 과정의 배출량을 80% 이상 줄이면서 핵심 자원의 순환을 뒷받침하는 역할도 한다.

2025년 자원 관리 분야 주요 성과는 다음과 같다.

자재 회수를 통해 1억 7000만 파운드에 달하는 폐기물의 매립 방지

멕시코 레이노사(Reynosa) 캠퍼스의 신규 중수(graywater) 및 냉방 응축수 재사용 시스템을 통해 물을 38만 갤런 넘게 재활용

수질 정화 시스템을 통해 처리수 150만 갤런을 현장에서 정화해 외부 폐수 운송에 따른 배출 방지

멕시코 주요 물류센터에서 박스 800만여 개를 재사용하는 순환형 포장 프로그램 도입

이 같은 효율 향상은 지역 자원 부담을 줄이는 동시에 실질적인 비용 절감 효과도 가져왔다.

운영 전반에서 탈탄소화 추진

테레파워는 2025년 글로벌 사업장 전반에서 다양한 전략적 이니셔티브를 통해 탈탄소화 경로를 강화했으며, 주요 성과는 다음과 같다.

청정 전력 조달 및 시장 기반 수단 활용을 통해 스코프(Scope) 2 배출량 9% 감축

레이노사 지역의 전략적 공급업체 전환을 통해 제조 전력을 재생에너지 비중이 13.9%인 포트폴리오로 변경, 생산 집약도가 높은 지역의 배출 저감 달성

유럽 내 탄소 집약도가 높은 주요 사업장 중 한 곳에서 전력 사용량 100% 상쇄(offset) 확보

2024년 시작된 탈LPG 천연가스 전환을 지속 추진해 사업 성장 속에서도 스코프 1 배출량 안정화 달성

또한 고객이 신규 생산품 대신 지속가능하게 제조된 대체 제품을 선택하면 회피되는 오염을 의미하는 '스코프 4' 배출에 대한 대응도 강화했다.

책임경영, 기준 준수 및 지속적 개선

테레파워 전 사업장에서는 임직원 주도의 다양한 활동을 통해 지속가능성 목표를 일상적인 행동과 가치 창출로 연결하고 있다. 수자원 절약, 재활용 프로그램 확대, 글로벌 브랜드 사업장의 오프그리드 태양광 설치 등 다양한 활동은 지속가능성, 혁신, 수익성이 함께 발전할 수 있다는 기업 철학을 반영한 것이다.

회사는 SASB와 TCFD 등 주요 글로벌 프레임워크에 맞춰 지속가능성 보고 체계를 정비하고 있으며, CBAM과 EUDR등 유럽의 규제 변화에도 적극 대응하고 있다. 2025년에는 에코바디스(EcoVadis) 지속가능성 평가 점수가 전년 대비 15% 높아지며 거버넌스, 투명성, 전사적 지속가능성 관리 역량이 지속적으로 개선되고 있음을 입증했다.

2025년 보고서는 재생에너지 도입 확대, 스코프 1, 2, 3 배출 저감 가속화, 코어 재사용 확대, 기업 전반의 운영 의사결정 과정에 지속가능성 내재화 등이 망라된 향후 전략 방향도 제시돼 있다.

2025 기업 지속가능성 보고서 전문은 www.terrepower.com 에서 확인할 수 있다.

테레파워 소개

테레파워(구 BBB 인더스트리즈)는 생산량 기준으로 세계에서 규모가 가장 큰 지속가능 제조업체로, 1987년 혁신의 유산을 기반으로 설립됐다. 자동차 및 산업 시장에 고품질 부품을 공급하는 글로벌 애프터마켓 전문기업으로, 미국 앨라배마주 대프니에 본사를 두고 있다. 전 세계에 1만이 넘는 임직원이 있으며 북미와 유럽 전역에서 지속가능 제조시설 19곳, 물류센터 14곳, 브랜드 28개를 운영하고 있다. 제품은 90여 국가에서 판매되고 있다. 테레파워는 공급망 회복력 강화, 폐기물 감축, 순환경제 촉진에 전념하고 있다. 자세한 사항은 www.terrepower.com에서 확인할 수 있다.

로고 - https://mma.prnewswire.com/media/2337976/TERREPOWER1_Logo.jpg

SOURCE TERREPOWER