TERREPOWER demuestra la descarbonización en su Informe de Sostenibilidad Corporativa de 2025

-TERREPOWER demuestra la descarbonización y la eficiencia en el uso de recursos a gran escala en su Informe de Sostenibilidad Corporativa de 2025

DAPHNE, Ala., 19 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- TERREPOWER, anteriormente BBB Industries, empresa líder en el mercado de repuestos para la industria de fabricación sostenible, publicó hoy su Informe de Responsabilidad Social Corporativa 2025, que detalla los avances cuantificables en la reducción de emisiones, la eficiencia en el uso de recursos y la producción circular. El informe subraya cómo la fabricación sostenible genera tanto impacto ambiental como valor económico, ayudando a los clientes a reducir su huella de carbono, al tiempo que fortalece la resiliencia de la cadena de suministro e impulsa la economía circular.

"La sostenibilidad no es algo que añadimos a nuestro negocio; está integrada en nuestras operaciones y es un factor clave en nuestro proceso de toma de decisiones en toda la empresa", afirmó Duncan Gillis, consejero delegado de TERREPOWER. "En 2025, nuestros equipos en todo el mundo transformaron ese compromiso en acciones concretas, logrando un impacto significativo y medible, a la vez que fortalecieron nuestra transparencia, resiliencia operativa y capacidad de innovación".

Impulsada por su trayectoria en la refabricación, TERREPOWER está extendiendo el poder de la fabricación sostenible a gran escala, prolongando la vida útil de los productos, conservando los recursos naturales y evitando las emisiones asociadas a la producción de nuevos productos con alto contenido de carbono.

Innovación sostenible y conservación de recursos

En 2025, TERREPOWER mantuvo su dinamismo y consolidó su posición como el mayor fabricante sostenible del mundo por volumen. La mayor recuperación de núcleos permitió una mayor reutilización de materiales año tras año, lo que se tradujo en evitar más de 204.000 toneladas métricas de emisiones de CO₂ —equivalente al carbono capturado por 3 millones de árboles— y en la prevención de que miles de camiones de residuos terminaran en vertederos.

TERREPOWER también amplió la innovación en soluciones circulares de alto valor, incluyendo la refabricación avanzada de baterías para vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento de energía en su Centro Tecnológico de Barcelona, donde los sistemas de baterías de segunda vida pueden reducir las emisiones de producción en más del 80 % manteniendo los materiales críticos en circulación.

La gestión responsable de los recursos siguió siendo una prioridad en 2025, con resultados significativos, entre ellos:

Se desviaron 170 millones de libras de residuos de los vertederos mediante la recuperación de materiales.

Se reciclaron más de 380.000 galones de agua mediante nuevos sistemas de reutilización de aguas grises y condensado de aire acondicionado en el campus de Reynosa, México.

Se trataron 1,5 millones de galones de agua procesada en el sitio mediante sistemas de clarificación, evitando las emisiones asociadas con el transporte de aguas residuales fuera del sitio.

Una iniciativa de empaque circular que permitió la reutilización de más de 8 millones de cajas en un importante centro de distribución en México.

En conjunto, estas mejoras de eficiencia redujeron la presión sobre los recursos locales y generaron ahorros de costes tangibles.

Impulsando la descarbonización en todas las operaciones

TERREPOWER continuó fortaleciendo su estrategia de descarbonización en 2025 mediante iniciativas específicas en toda su presencia global, lo que resultó en:

Reducción del nueve por ciento en las emisiones de Alcance 2, gracias a fuentes de electricidad más limpias y al uso de instrumentos de mercado.

Una transición estratégica de proveedores en Reynosa permitió incorporar una cartera de electricidad para la producción con un 13,9 % de energía renovable, reduciendo las emisiones en una de las regiones con mayor intensidad de producción de la empresa.

Se ha asegurado el 100 % de las compensaciones de electricidad para una de las operaciones europeas de TERREPOWER con mayor intensidad de carbono.

El continuo progreso en la transición del GLP al gas natural, iniciada en 2024, contribuye a estabilizar las emisiones de Alcance 1 a pesar del crecimiento operativo.

La empresa también intensificó su enfoque en la reducción de las emisiones de "Alcance 4", reconociendo la contaminación evitada cuando los clientes optan por alternativas de fabricación sostenible en lugar de la producción de nuevos materiales.

Responsabilidad, estándares y mejora continua

En todas las operaciones de TERREPOWER, las iniciativas impulsadas por los empleados transforman los objetivos de sostenibilidad en acciones y valor cotidianos. Desde la conservación del agua hasta la ampliación de los programas de reciclaje y las instalaciones solares fuera de la red a través de sus marcas en todo el mundo, los esfuerzos de TERREPOWER reflejan la convicción de que la sostenibilidad, la innovación y la rentabilidad avanzan de la mano.

La empresa continúa alineando sus informes de sostenibilidad con los principales marcos de referencia, incluidos SASB y TCFD, y se mantiene activamente comprometida con la evolución de las normativas europeas, como CBAM y EUDR. En 2025, logró una mejora interanual del 15 % en su calificación de sostenibilidad EcoVadis, lo que demuestra un progreso constante en el fortalecimiento de la gobernanza, la transparencia y las prácticas de sostenibilidad en toda la organización.

El informe de 2025 describe las prioridades futuras de TERREPOWER, que incluyen la expansión de la adopción de energías renovables, la aceleración de la reducción de emisiones en los Alcances 1, 2 y 3, el aumento de la reutilización de los recursos y la continua integración de la sostenibilidad en la toma de decisiones operativas en toda la organización.

El Informe de Sostenibilidad Corporativa 2025 completo está disponible en www.terrepower.com .

Acerca de TERREPOWER

TERREPOWER, anteriormente BBB Industries, es el mayor fabricante sostenible del mundo por volumen. Fundada en 1987 sobre una base de innovación, TERREPOWER es un líder mundial en el mercado de repuestos, especializado en el suministro de componentes de alta calidad para los sectores automotriz e industrial. Con sede en Daphne, Alabama, TERREPOWER cuenta con una plantilla global de más de 10.000 empleados y una amplia presencia operativa en Norteamérica y Europa, incluyendo 19 plantas de fabricación sostenibles, 14 centros de distribución y 28 marcas con productos vendidos en más de 90 países. TERREPOWER está comprometida con el fortalecimiento de la resiliencia de la cadena de suministro, la reducción de residuos y el avance de la economía circular. Más información en www.terrepower.com .