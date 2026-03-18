-TERREPOWER amplía su cartera de sistemas de dirección asistida eléctrica con 60 nuevas aplicaciones e innovaciones pioneras en el mercado

DAPHNE, Ala., 18 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- TERREPOWER, anteriormente BBB Industries, líder en el mercado de repuestos, anunció hoy una importante expansión de su programa de dirección asistida eléctrica (EPS) en Norteamérica. La tecnología de productos EPS de última generación de la compañía está diseñada para simplificar las reparaciones para los técnicos en todo el país. La oferta ampliada de EPS introduce 60 nuevas aplicaciones que cubren los años modelo 2013-2025, lo que permite una cobertura total de más de 257 SKUs para 60 millones de vehículos en circulación (VIO), con 76 SKUs adicionales que cubren 21 millones de VIO y cuyo lanzamiento está programado para julio.

El avance en el sistema EPS también refuerza la posición de TERREPOWER como líder del mercado en componentes de dirección fabricados de forma sostenible y subraya su compromiso de ofrecer soluciones de dirección de primera calidad, con la misma calidad que las de equipo original, a un precio excepcional.

"Esta innovación supone un cambio radical para los talleres de reparación", afirmó Tim Connolly, director sénior de Gestión de Producto - Tren de Rodamiento y NSP en TERREPOWER. "Estamos eliminando una importante barrera para el servicio de EPS, a la vez que ofrecemos una alternativa sostenible y de alta calidad a la sustitución de equipo original a un precio más asequible".

Por qué los técnicos y talleres eligen las soluciones EPS de TERREPOWER

A medida que la dirección asistida eléctrica (EPS) se consolida como la tecnología de dirección dominante en los vehículos modernos, la demanda de soluciones posventa confiables sigue creciendo. La oferta ampliada de TERREPOWER está disponible en todo el país y cuenta con el respaldo de alianzas estratégicas.

En cuanto a los beneficios, la oferta de EPS de la compañía ofrece:

Disponibilidad inigualable: Más de 257 referencias de EPS disponibles para recogida o entrega el mismo día.

Cobertura líder en el mercado: Compatible con más de 60 millones de vehículos en circulación.

Valor superior: Rendimiento de equipo original a una fracción del precio del concesionario.

Reparaciones confiables: Respaldadas por una garantía de confianza y soporte técnico a nivel nacional.

"EPS llegó para quedarse y la industria está evolucionando rápidamente", afirmó Andrew Wilson, director de Producto de EPS en TERREPOWER. "Más del 50 % de los vehículos actuales están equipados con EPS, y se espera que para 2028, aproximadamente el 25 % de las reparaciones de dirección involucren sistemas EPS. TERREPOWER se asegura de que el mercado de repuestos esté preparado".

Aprovechando la oportunidad del EPS

A pesar del rápido crecimiento de los vehículos equipados con EPS, muchos técnicos aún recurren a piezas originales o de desguace debido a ideas erróneas persistentes sobre la disponibilidad en el mercado de repuestos. Junto con TERREPOWER, minoristas y distribuidores de todo el país están abordando este problema ampliando el acceso, capacitando a los talleres y brindando las soluciones EPS completas que los técnicos necesitan para fidelizar a sus clientes.

Con la incorporación de 60 nuevas aplicaciones, prácticas de sostenibilidad mejoradas y tecnología programable pionera en el mercado, TERREPOWER continúa redefiniendo lo que el mercado de repuestos puede ofrecer en sistemas de dirección avanzados.

Acerca de TERREPOWER

TERREPOWER, anteriormente BBB Industries, es el mayor fabricante sostenible del mundo por volumen. Fundado en 1987 sobre una base de innovación, TERREPOWER es un líder mundial especializado en el mercado de repuestos, ofreciendo componentes de alta calidad para los sectores automotriz e industrial. Con sede en Daphne, Alabama, TERREPOWER cuenta con una plantilla global de más de 10.000 empleados y una amplia presencia operativa en Norteamérica y Europa, incluyendo 19 plantas de fabricación sostenibles, 14 centros de distribución y 28 marcas con productos vendidos en más de 90 países. TERREPOWER está comprometida con el fortalecimiento de la resiliencia de la cadena de suministro, la reducción de residuos y el avance de la economía circular. Más información en www.terrepower.com.

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