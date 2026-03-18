TERREPOWER amplía su cartera de sistemas de dirección asistida eléctrica con 60 nuevas aplicaciones e innovaciones de primer nivel en el mercado

DAPHNE, Alabama, 18 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- TERREPOWER, anteriormente BBB Industries, líder del mercado de accesorios, anunció hoy una importante expansión de su programa North American Electric Power Steering (eps). La tecnología de productos eps de próxima generación de la compañía está diseñada para simplificar las reparaciones para los técnicos de todo el país. La oferta ampliada de eps presenta 60 nuevas aplicaciones que cubren los años modelo 2013–2025, desbloqueando una cobertura total de más de 257 SKU para 60 millones de vehículos en operación (VIO), con 76 SKU más que cubren 21 millones de VIO programados para su lanzamiento en julio.

El avance de eps también fortalece la posición de TERREPOWER como líder del mercado en componentes de dirección fabricados de forma sostenible, y subraya su compromiso de proporcionar soluciones de dirección premium denivel OE a un valor excepcional.

"Esta innovación es un cambio de juego para los entornos de reparación", dijo Tim Connolly, director sénior de gestión de productos de Undercar y NSP en TERREPOWER. "Estamos eliminando una barrera importante para el servicio de eps, al tiempo que proporcionamos una alternativa sostenible y de altacalidad al reemplazo de equipos originales a un costo más asequible".

Por qué los técnicos y las tiendas están recurriendo a las soluciones eps de TERREPOWER

A medida que el eps se convierte en la tecnología de dirección dominante en los vehículos modernos, la demanda de soluciones de posventa confiables continúa acelerándose. La oferta ampliada de TERREPOWER está disponible en todo el país y cuenta con el apoyo de asociaciones.

En términos de beneficios, la oferta de eps de la empresa proporciona:

Disponibilidad inigualable: más de 257 SKU de eps disponibles para la recogida o entrega el mismo día

Cobertura líder en el mercado: se adapta a más de 60 millones de vehículos en circulación en la actualidad

Valor premium: rendimiento denivel OE a una fracción del costo del concesionario

Reparaciones seguras: respaldadas por una garantía confiable y soporte a nivel nacional

"El eps llegó para quedarse y la industria está cambiando rápidamente", dijo Andrew Wilson, gerente de producto de eps en TERREPOWER. "Hoy en día, más del 50 por ciento de los vehículos están equipados con eps, y para 2028, se espera que aproximadamente el 25 por ciento de las reparaciones de la dirección involucren sistemas eps. TERREPOWER se asegura de que el mercado de accesorios esté listo ".

Capturar la oportunidad de eps

A pesar del rápido crecimiento de los vehículos equipados con eps, muchos técnicos todavía recurren a equipos originales o piezas recuperadas debido a los conceptos erróneos persistentes sobre la disponibilidad del mercado de accesorios. Junto con TERREPOWER, los minoristas y distribuidores de todo el país están abordando esto ampliando el acceso, educando a las tiendas y entregando las soluciones completas de eps que los técnicos necesitan para mantener a los clientes en sus bahías y regresar.

Con la incorporación de 60 nuevas aplicaciones, prácticas de sostenibilidad mejoradas y tecnología programable de primer nivel en el mercado, TERREPOWER continúa redefiniendo lo que el mercado de accesorios puede ofrecer en sistemas de dirección avanzados.

Acerca de TERREPOWER

TERREPOWER, anteriormente BBB Industries, es el mayor fabricante sostenible del mundo por volumen. TERREPOWER se fundó en 1987 con un legado de innovación, y es un líder mundial en el mercado de accesorios especializados en el suministro de componentes de alta calidad para los mercados automotriz e industrial. Con sede en Daphne, Alabama, TERREPOWER cuenta con una fuerza laboral mundial especializada de más de 10.000 empleados y una amplia presencia operativa en América del Norte y Europa, que incluye 19 centros de fabricación sostenibles, 14 centros de distribución y 28 marcas con productos vendidos en más de 90 países. TERREPOWER se compromete a fortalecer la resiliencia de la cadena de suministro, reducir los residuos y avanzar en la economía circular. Obtenga más información en www.terrepower.com.

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FUENTE TERREPOWER