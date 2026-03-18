TERREPOWER erweitert sein Portfolio an elektrischen Servolenkungen um 60 neue Anwendungen und Innovationen, die erstmals auf den Markt kommen

DAPHNE, Ala., 18. März 2026 /PRNewswire/ -- TERREPOWER, ehemals BBB Industries, ein führendes Unternehmen auf dem Ersatzteilmarkt, gab heute eine bedeutende Erweiterung seines nordamerikanischen EPS-Programms (Electric Power Steering) bekannt. Die EPS-Produkttechnologie der nächsten Generation des Unternehmens wurde entwickelt, um Reparaturen für Techniker im ganzen Land zu vereinfachen. Das erweiterte EPS-Angebot umfasst 60 neue Anwendungen für die Modelljahre 2013-2025 und deckt damit insgesamt mehr als 257 SKUs für 60 Millionen in Betrieb befindliche Fahrzeuge (VIO) ab. 76 weitere SKUs, die 21 Millionen VIOs abdecken, sind für die Einführung im Juli geplant.

Die EPS-Förderung stärkt auch die Position von TERREPOWER als Marktführer bei nachhaltig hergestellten Lenkungskomponenten und unterstreicht das Engagement des Unternehmens, erstklassige Lenkungslösungen auf OE-Niveau zu einem außergewöhnlichen Preis anzubieten.

„Diese Innovation ist ein Wendepunkt in der Reparaturumgebung", sagt Tim Connolly, Senior Director of Product Management - Undercar & NSP bei TERREPOWER. „Wir beseitigen ein großes Hindernis für den EPS-Service und bieten gleichzeitig eine qualitativ hochwertige, nachhaltige Alternative zum Austausch der Originalteile zu einem günstigeren Preis."

Warum sich Techniker und Geschäfte den EPS-Lösungen von TERREPOWER zuwenden

Da EPS die dominierende Lenkungstechnologie in modernen Fahrzeugen wird, steigt die Nachfrage nach zuverlässigen Lösungen für den Nachrüstmarkt weiter an. Das erweiterte Angebot von TERREPOWER ist landesweit verfügbar und wird durch Partnerschaften unterstützt.

Was die Leistungen betrifft, so bietet das EPS-Angebot des Unternehmens Folgendes:

Unerreichte Verfügbarkeit: Mehr als 257 EPS-SKUs zur Abholung oder Lieferung am selben Tag verfügbar

Marktführende Abdeckung: Passt in mehr als 60 Millionen Fahrzeuge, die heute auf den Straßen unterwegs sind

Premium-Wert: Leistung auf OE-Niveau zu einem Bruchteil der Händlerkosten

Zuversichtliche Reparaturen: Unterstützt von einer zuverlässigen Garantie und landesweitem Support

„EPS ist ein Dauerbrenner, und die Branche verändert sich schnell", sagt Andrew Wilson, Produktmanager für EPS bei TERREPOWER. „Mehr als 50 Prozent der Fahrzeuge sind heute mit EPS ausgestattet, und bis 2028 werden voraussichtlich etwa 25 Prozent der Lenkungsreparaturen EPS-Systeme betreffen. TERREPOWER sorgt dafür, dass der Ersatzteilmarkt darauf vorbereitet ist."

Die EPS-Chance ergreifen

Trotz der rasanten Zunahme von Fahrzeugen mit EPS-Ausrüstung greifen viele Techniker immer noch auf OE- oder Altteile zurück, weil sie immer noch falsche Vorstellungen von der Verfügbarkeit auf dem Ersatzteilmarkt haben. Gemeinsam mit TERREPOWER gehen Einzelhändler und Distributoren im ganzen Land dieses Problem an, indem sie den Zugang zu den Geräten erweitern, die Werkstätten schulen und die kompletten EPS-Lösungen liefern, die Techniker benötigen, um die Kunden in ihren Buchten zu halten und wiederkommen zu lassen.

Mit 60 neuen Anwendungen, verbesserten Nachhaltigkeitspraktiken und der ersten programmierbaren Technologie auf dem Markt definiert TERREPOWER weiterhin neu, was der Ersatzteilmarkt an fortschrittlichen Lenksystemen bieten kann.

Informationen zu TERREPOWER

TERREPOWER, ehemals BBB Industries, ist gemessen am Volumen der größte nachhaltige Hersteller der Welt. TERREPOWER wurde 1987 auf der Grundlage einer Tradition der Innovation gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter von hochwertigen Komponenten für den Automobil- und Industriemarkt. TERREPOWER hat seinen Sitz in Daphne, Alabama, und beschäftigt weltweit über 10.000 Mitarbeiter. Das Unternehmen verfügt über eine umfangreiche operative Präsenz in Nordamerika und Europa, darunter 19 nachhaltige Produktionsstätten, 14 Vertriebszentren und 28 Marken, deren Produkte in mehr als 90 Ländern verkauft werden. TERREPOWER hat sich zum Ziel gesetzt, die Widerstandsfähigkeit der Lieferkette zu stärken, Abfall zu reduzieren und die Kreislaufwirtschaft voranzutreiben. Weitere Informationen finden Sie unter www.terrepower.com.

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