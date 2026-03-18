TERREPOWER élargit son portefeuille de directions assistées électriques avec 60 nouvelles applications et des innovations inédites sur le marché

DAPHNE, Ala., 18 mars 2026 /PRNewswire/ -- TERREPOWER, anciennement BBB Industries, un leader du marché des pièces de rechange, a annoncé aujourd'hui une expansion significative de son programme nord-américain de direction assistée électrique (EPS). La technologie de nouvelle génération des produits EPS de l'entreprise est conçue pour simplifier les réparations pour les techniciens dans tout le pays. L'offre EPS élargie introduit 60 nouvelles applications couvrant les années modèles 2013-2025, débloquant une couverture totale de plus de 257 UGS pour 60 millions de véhicules en opération (VIO), avec 76 UGS supplémentaires couvrant 21 millions de VIO dont le lancement est prévu en juillet.

L'avancement du PSE renforce également la position de TERREPOWER en tant que leader du marché des composants de direction fabriqués de manière durable, et souligne son engagement à fournir des solutions de direction de première qualité, de niveau OE, à un prix exceptionnel.

« Cette innovation change la donne pour les environnements de réparation », a déclaré Tim Connolly, directeur principal de la gestion des produits - Undercar & NSP chez TERREPOWER. « Nous éliminons un obstacle majeur au service d'EPS, tout en offrant une alternative durable et de haute qualité au remplacement de l'équipement d'origine à un coût plus abordable ».

Pourquoi les techniciens et les magasins se tournent-ils vers les solutions de PSE de TERREPOWER ?

Alors que l'EPS devient la technologie de direction dominante dans les véhicules modernes, la demande de solutions fiables sur le marché de l'après-vente continue de s'accélérer. L'offre élargie de TERREPOWER est disponible dans tout le pays et soutenue par des partenariats.

En termes d'avantages, l'offre EPS de l'entreprise prévoit :

Disponibilité inégalée : Plus de 257 UGS de PSE disponibles pour un enlèvement ou une livraison le jour même

Une couverture leader sur le marché : Convient à plus de 60 millions de véhicules en circulation aujourd'hui

Valeur de la prime : Des performances de niveau OE à une fraction du coût du concessionnaire

Des réparations en toute confiance : Une garantie fiable et une assistance dans tout le pays

« Le PSE est là pour durer, et l'industrie évolue rapidement », a déclaré Andrew Wilson, chef de produit PSE chez TERREPOWER. « Plus de 50 % des véhicules sont aujourd'hui équipés d'un système EPS et, d'ici 2028, environ 25 % des réparations de direction devraient concerner des systèmes EPS. TERREPOWER veille à ce que le marché de l'après-vente soit prêt ».

Saisir l'opportunité du PSE

Malgré la croissance rapide des véhicules équipés d'EPS, de nombreux techniciens se tournent encore vers les pièces d'origine ou de récupération en raison d'idées fausses persistantes sur la disponibilité du marché de l'après-vente. En collaboration avec TERREPOWER, les détaillants et les distributeurs de tout le pays s'attaquent à ce problème en élargissant l'accès, en formant les ateliers et en fournissant les solutions EPS complètes dont les techniciens ont besoin pour garder les clients dans leurs baies et les faire revenir.

Avec l'ajout de 60 nouvelles applications, des pratiques de durabilité améliorées et la première technologie programmable sur le marché, TERREPOWER continue de redéfinir ce que le marché des pièces détachées peut offrir en matière de systèmes de direction avancés.

À propos de TERREPOWER

TERREPOWER, anciennement BBB Industries, est le plus grand fabricant mondial de produits durables en termes de volume. Fondée en 1987 sur un héritage d'innovation, la société TERREPOWER est un leader mondial spécialisé dans la fourniture de composants et de pièces de rechange de qualité aux marchés automobile et industriel. Basée à Daphne, dans l'Alabama, TERREPOWER emploie plus de 10 000 personnes dans le monde et dispose d'une forte présence opérationnelle en Amérique du Nord et en Europe : 19 sites de production durable, 14 centres de distribution et 28 marques dont les produits sont vendus dans plus de 90 pays. TERREPOWER s'engage à renforcer la résilience de la chaîne d'approvisionnement, à réduire les déchets et à faire progresser l'économie circulaire. Pour en savoir plus, consultez le site www.terrepower.com.

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