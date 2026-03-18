TERREPOWER、電動パワーステアリングのポートフォリオを60の新規適用で拡充、市場初のイノベーションを推進

アラバマ州ダフネ, 2026年3月19日 /PRNewswire/ -- アフターマーケットの大手純粋プレーヤーであるTERREPOWER（旧BBB Industries）は本日、北米における電動パワーステアリング（EPS）プログラムの大幅な拡充を発表しました。同社の次世代EPS製品技術は、全国の技術者による修理作業を簡素化できるよう設計されています。今回拡充されたEPS製品群では、2013年から2025年までのモデルイヤーを対象とする60件の新たな適用が追加され、257超のSKUで稼働車両6,000万台以上（VIO）をカバーします。さらに、2,100万台のVIOを対象とする76件の追加SKUが7月の発売に向けて予定されています。

今回のEPS分野での前進は、持続可能な方法で製造されたステアリング部品における市場リーダーとしてのTERREPOWERの地位をさらに強化するとともに、卓越した価値でプレミアムなOEレベルのステアリングソリューションを提供するという同社の取り組みを裏付けるものです。

TERREPOWERでUndercar & NSPの製品管理シニア・ディレクターを務めるTim Connollyは、次のように述べています。「このイノベーションは修理現場に変革をもたらします。これにより、EPS整備における大きな障壁を取り除くと同時に、OE交換品に代わる高品質で持続可能な選択肢を、より手頃な価格で提供できます。」

技術者と店舗がTERREPOWERのEPSソリューションを選ぶ理由

EPSが現代の自動車における主流のステアリング技術となるにつれ、信頼性の高いアフターマーケットソリューションへの需要は加速し続けています。TERREPOWERの拡充された製品群は全米で利用可能で、パートナーシップを通じて支えられています。

その利点として、同社のEPS製品群は以下を提供します。

比類のない供給体制：257点を超えるEPS SKUを当日店頭受け取りまたは配送でご利用いただけます

市場をリードする適用範囲：現在道路を走行している6,000万台以上の車両に適合します

プレミアムな価値：ディーラーでの修理費のごく一部で、OEレベルの性能を実現します

安心して行える修理：信頼できる保証と全米規模のサポートに支えられています

TERREPOWERのプロダクト・マネージャー、EPSを務めるAndrew Wilsonは、次のように述べています。「EPSは今後も主流であり続け、業界は急速に変化しています。現在、車両の50％超がEPSを搭載しており、2028年までにはステアリング修理の約25％がEPSシステムに関わると見込まれています。TERREPOWERは、アフターマーケットがその変化に対応できるよう備えを進めています。」

EPS市場の機会を捉える

EPS搭載車の急速な増加にもかかわらず、多くの技術者はいまだにアフターマーケットでの入手可能性に関する根強い誤解のため、OE部品や解体部品に頼っています。TERREPOWERとともに、小売店や販売店は全米でこの課題に取り組んでいます。アクセスを拡大し、店舗を教育し、顧客を作業場につなぎ留めて再来店を促すために技術者が必要とする完全なEPSソリューションを提供しているのです。

60件の新たな適用の追加、持続可能性の強化、そして市場初のプログラム可能な技術の導入により、TERREPOWERは先進的なステアリングシステム分野において、アフターマーケットが提供できるものを再定義し続けています。

TERREPOWERについて

TERREPOWER（旧BBB Industries）は、生産量ベースで世界最大の持続可能な製造企業です。1987年に築かれたイノベーションの伝統を基盤に、TERREPOWERは自動車市場および産業市場向けに高品質な部品を提供することを専門とする、グローバルなアフターマーケットの純粋プレーヤーのリーダーです。アラバマ州Daphneに本拠を置くTERREPOWERは、北米および欧州全域に広がる専任のグローバル従業員1万人超と広範な事業基盤を有しており、これには19の持続可能な製造施設、14の流通センター、さらに90超の国で販売されている28のブランドが含まれます。TERREPOWERは、サプライチェーンの強靭化、廃棄物の削減、そして循環型経済の推進に取り組んでいます。詳細は www.terrepower.comをご覧ください。

ロゴ - https://mma.prnewswire.com/media/2337976/TERREPOWER1_Logo.jpg

SOURCE TERREPOWER