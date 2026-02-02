Texas Cardiac Arrhythmia Institute at St. David's Medical Center primeiro nos EUA a implantar novo eletrodo de desfibrilação aprovado pela FDA

A nova tecnologia é o menor cabo de desfibrilação fornecido por cateter do mundo

AUSTIN, Texas, 2 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- Os eletrofisiologistas do Texas Cardiac Arrhythmia Institute (TCAI) no St. David's Medical Center (Centro Médico de St. David) recentemente se tornaram os primeiros no país a implantar um novo eletrodo de desfibrilação aprovado pela FDA - um fio isolado especializado que se conecta a um desfibrilador cardioversor implantável (ICD) ou dispositivo de terapia de ressincronização cardíaca (CRT-Ds) no coração e corrige o ritmo anormal. O eletrodo de desfibrilação é o menor eletrodo de desfibrilação fornecido por cateter do mundo, que permite a entrega e colocação precisas no ventrículo direito.

O primeiro procedimento foi realizado por Robert Canby, M.D., e Amin Al-Ahmad, M.D., eletrofisiologistas cardíacos clínicos no TCAI, em 7 de janeiro. O Dr. Canby também participou do estudo que levou à aprovação da FDA.

"Ao tratar pacientes, a segurança e a eficácia são primordiais, e essa nova tecnologia nos permite alcançar ambos com maior precisão", disse Andrea Natale, MD, F.H.R.S., F.A.C.C., F.E.S.C., eletrofisiologista cardíaco e diretor médico executivo da TCAI. "Este marco é um testemunho da busca contínua de inovação do Texas Cardiac Arrhythmia Institute, que melhorará os resultados e o acesso a cuidados que salvam vidas."

Um eletrodo detecta os batimentos cardíacos e transmite sinais para o dispositivo implantado, que então fornece terapia para corrigir ou interromper ritmos anormalmente rápidos - chamados arritmias - que podem resultar em parada cardíaca súbita. Os condutores de desfibrilação existentes são maiores em diâmetro, aumentando o potencial de complicações futuras.

De acordo com o Journal of the American Heart Association , estima-se que 12,1 milhões de pessoas nos EUA tenham fibrilação atrial - a arritmia mais comum - até 2030.

O TCAI é um Centro de Eletrofisiologia de última geração que inclui seis laboratórios equipados com tecnologia avançada, onde um grupo de conceituados eletrofisiologistas cardíacos - liderados pelo Dr. Natale, um especialista de renome mundial na área - realiza um grande volume dos procedimentos de eletrofisiologia mais complexos.

