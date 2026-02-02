El Texas Cardiac Arrhythmia Institute en el Centro Médico de St. David es el primero en los EE. UU. en implantar un nuevo cable de desfibrilación aprobado por la FDA

La nueva tecnología es el cable de desfibrilación suministrado por catéter más pequeño del mundo

AUSTIN, Texas, 2 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Los electrofisiólogos del Texas Cardiac Arrhythmia Institute (TCAI) en el Centro Médico de St. David se convirtieron recientemente en los primeros en la nación en implantar un nuevo cable de desfibrilación aprobado por la FDA, un cable especializado y aislado que se conecta a un desfibrilador cardioversor implantable (ICD) o a un dispositivo de terapia de resincronización cardíaca (CRT-Ds) en el corazón y corrige el ritmo anormal. El cable de desfibrilación es el cable de desfibrilación administrado por catéter más pequeño del mundo, lo que permite una administración y colocación precisas en el ventrículo derecho.

El primer procedimiento fue realizado por Robert Canby, M.D., y Amin Al-Ahmad, M.D., electrofisiólogos cardíacos clínicos en TCAI, el 7 de enero. El Dr. Canby también participó en el ensayo que condujo a la aprobación de la FDA.

"Al tratar a los pacientes, la seguridad y la eficacia son primordiales, y esta nueva tecnología nos permite lograr ambas cosas con mayor precisión", dijo Andrea Natale, M.D., F.H.R.S., F.A.C.C., F.E.S.C., electrofisiólogo cardíaco y director médico ejecutivo de TCAI. "Este hito es un testimonio de la búsqueda continua de innovación del Instituto de Arritmias Cardíacas de Texas que mejorará los resultados y el acceso a la atención que salva vidas".

Un cable detecta los latidos del corazón y transmite señales al dispositivo implantado, que luego administra terapia para corregir o interrumpir ritmos anormalmente rápidos, llamados arritmias, que pueden provocar un paro cardíaco repentino. Los cables de desfibrilación existentes son de mayor diámetro, lo que aumenta el potencial de complicaciones futuras.

Según el Journal of the American Heart Association , se estima que 12,1 millones de personas en EE. UU. tendrán fibrilación auricular, la arritmia más común, para 2030.

TCAI es un Centro de Electrofisiología de última generación que incluye seis laboratorios equipados con tecnología avanzada donde un grupo de estimados electrofisiólogos cardíacos, dirigidos por el Dr. Natale, un experto de renombre mundial en el campo, llevan a cabo un alto volumen de los procedimientos electrofisiológicos más complejos.

FUENTE Texas Cardiac Arrhythmia Institute at St. David’s Medical Center