Teksański Instytut Arytmii Serca przy Centrum Medycznym St. David's jako pierwszy w USA wszczepia nową elektrodę defibrylacyjną zatwierdzoną przez FDA
News provided byTexas Cardiac Arrhythmia Institute at St. David’s Medical Center
Feb 02, 2026, 09:44 ET
Nowa technologia to najmniejsza na świecie elektroda defibrylacyjna wprowadzana za pomocą cewnika.
AUSTIN (Teksas), 2 lutego 2026 r. /PRNewswire/ -- Elektrofizjolodzy z Teksańskiego Instytutu Arytmii Serca przy Centrum Medycznym St. David's jako pierwsi w Stanach Zjednoczonych przeprowadzili implantację nowej elektrody defibrylacyjnej zatwierdzonej przez FDA - specjalistycznego, izolowanego przewodu, który łączy się z wszczepialnym kardiowerterem-defibrylatorem (ICD) lub urządzeniem do terapii resynchronizującej serce z funkcją defibrylacji (CRT-D) i koryguje zaburzenia rytmu serca. Jest to najmniejsza na świecie elektrodą defibrylacyjna wprowadzana za pomocą cewnika, co umożliwia jej precyzyjne umieszczenie w prawej komorze serca.
Pierwszy zabieg został przeprowadzony 7 stycznia przez Roberta Canby'ego, M.D., oraz Amina Al-Ahmada, M.D., klinicznych elektrofizjologów kardiologicznych w TCAI. Dr Canby brał również udział w badaniu klinicznym, które doprowadziło do zatwierdzenia technologii przez FDA.
„W leczeniu pacjentów bezpieczeństwo i skuteczność mają kluczowe znaczenie, a nowa technologia pozwala nam osiągnąć oba cele z większą precyzją - powiedział Andrea Natale, M.D., F.H.R.S., F.A.C.C., F.E.S.C., elektrofizjolog kardiologiczny oraz dyrektor medyczny TCAI. - To osiągnięcie jest dowodem nieustannego dążenia Teksańskiego Instytutu Arytmii Serca do innowacji, które poprawiają wyniki leczenia oraz dostęp do ratującej życie opieki medycznej".
Elektroda monitoruje rytm serca i przekazuje sygnały do wszczepionego urządzenia, które koryguje lub przerywa nieprawidłowo przyspieszony rytm serca - zwany arytmią - mogący prowadzić do nagłego zatrzymania krążenia. Obecnie stosowane elektrody defibrylacyjne mają większą średnicę, co zwiększa ryzyko wystąpienia powikłań w przyszłości.
Według Journal of the American Heart Association do 2030 r. u około 12,1 miliona osób w Stanach Zjednoczonych może wystąpić migotanie przedsionków - najczęstsza forma arytmii.
TCAI jest nowoczesnym ośrodkiem elektrofizjologii dysponującym sześcioma pracowniami wyposażonymi w zaawansowaną technologię, w których zespół cenionych elektrofizjologów kardiologicznych - kierowany przez dr. Natale, światowej sławy eksperta w tej dziedzinie - wykonuje dużą liczbę najbardziej złożonych procedur elektrofizjologicznych.
