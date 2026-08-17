Thunes dará suporte aos pagamentos globais em tempo real da Fiserv para plataformas.

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Thunes

17 ago, 2026, 17:54 GMT

Recurso permite que clientes comerciantes da Fiserv ofereçam pagamentos internacionais em tempo real por meio de uma única integração.

SAN FRANCISCO, 17 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Thunes, a Supervia Inteligente para movimentar dinheiro pelo mundo e a Fiserv uma das principais fornecedoras globais de tecnologia para pagamentos e serviços financeiros, anunciaram hoje uma colaboração estratégica para transformar a maneira como plataformas e marketplaces globais realizam pagamentos internacionais.

Por meio dessa aliança, a Thunes dará suporte aos pagamentos para o ecossistema de comerciantes da Fiserv, permitindo que plataformas de comércio eletrônico, marketplaces e outros clientes da Fiserv enviem dinheiro instantaneamente para todo o mundo para pagar funcionários, contas e fornecedores.

Ao aproveitar a Rede Global Direta da Thunes, os clientes da Fiserv terão acesso a 12 bilhões de contas bancárias e carteiras digitais em mais de 140 países e 90 moedas.

Sanjay Saraf, diretor de produtos da Fiserv Merchant Services, disse: "À medida que os comerciantes expandem suas operações para outros países, precisam de pagamentos tão simples quanto suas ambições de crescimento. Nosso trabalho com a Thunes ajuda as empresas a movimentar dinheiro globalmente com maior rapidez, transparência e previsibilidade, apoiando operações globais mais eficientes e escaláveis."

Chloé Mayenobe, vice-CEO da Thunes, acrescentou: "Estamos muito felizes em viabilizar a infraestrutura de pagamentos internacionais para a Fiserv, à medida que eles expandem os limites do que seus clientes podem alcançar. Essa colaboração valida ainda mais a capacidade da Thunes de apoiar as maiores fintechs do mundo com uma robusta rede global projetada para oferecer suporte a pagamentos internacionais eficientes e em conformidade com as normas. Juntamente com a Fiserv, estamos impulsionando o futuro do comércio global, tornando os pagamentos internacionais transparentes, confiáveis e realizados em tempo real nos mercados compatíveis."

Kyle Rosen, chefe da Thunes para as Américas, acrescentou: "Esta colaboração com a Fiserv captura o forte impulso que estamos construindo nos EUA. Historicamente, as plataformas e mercados dos EUA têm enfrentado dificuldades significativas ao realizar pagamentos globais em grande escala. Juntas, as capacidades de pagamento licenciadas da Thunes nos EUA e o ecossistema de comerciantes da Fiserv podem proporcionar maior velocidade e eficiência para empresas que buscam aproveitar oportunidades de crescimento global. Estamos orgulhosos de ser o motor de infraestrutura que impulsiona este próximo capítulo do comércio em tempo real para empresas americanas."

Essa mais recente colaboração representa outro marco no crescimento da Thunes nas Américas, após a empresa obter licenças de transmissão de dinheiro em todos os estados dos EUA onde são exigidas. A Thunes continua ampliando seu suporte às principais fintechs nos EUA e em todo o mundo, oferecendo movimentação global de dinheiro rápida, segura e confiável por meio de sua Direct Global Network.

Sobre a Thunes:

Para mais informações, acesse: https://www.thunes.com/

FONTE Thunes

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