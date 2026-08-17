Thunes dará suporte aos pagamentos globais em tempo real da Fiserv para plataformas.

Recurso permite que clientes comerciantes da Fiserv ofereçam pagamentos internacionais em tempo real por meio de uma única integração.

SAN FRANCISCO, 17 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Thunes, a Supervia Inteligente para movimentar dinheiro pelo mundo e a Fiserv uma das principais fornecedoras globais de tecnologia para pagamentos e serviços financeiros, anunciaram hoje uma colaboração estratégica para transformar a maneira como plataformas e marketplaces globais realizam pagamentos internacionais.

Por meio dessa aliança, a Thunes dará suporte aos pagamentos para o ecossistema de comerciantes da Fiserv, permitindo que plataformas de comércio eletrônico, marketplaces e outros clientes da Fiserv enviem dinheiro instantaneamente para todo o mundo para pagar funcionários, contas e fornecedores.

Ao aproveitar a Rede Global Direta da Thunes, os clientes da Fiserv terão acesso a 12 bilhões de contas bancárias e carteiras digitais em mais de 140 países e 90 moedas.

Sanjay Saraf, diretor de produtos da Fiserv Merchant Services, disse: "À medida que os comerciantes expandem suas operações para outros países, precisam de pagamentos tão simples quanto suas ambições de crescimento. Nosso trabalho com a Thunes ajuda as empresas a movimentar dinheiro globalmente com maior rapidez, transparência e previsibilidade, apoiando operações globais mais eficientes e escaláveis."

Chloé Mayenobe, vice-CEO da Thunes, acrescentou: "Estamos muito felizes em viabilizar a infraestrutura de pagamentos internacionais para a Fiserv, à medida que eles expandem os limites do que seus clientes podem alcançar. Essa colaboração valida ainda mais a capacidade da Thunes de apoiar as maiores fintechs do mundo com uma robusta rede global projetada para oferecer suporte a pagamentos internacionais eficientes e em conformidade com as normas. Juntamente com a Fiserv, estamos impulsionando o futuro do comércio global, tornando os pagamentos internacionais transparentes, confiáveis e realizados em tempo real nos mercados compatíveis."

Kyle Rosen, chefe da Thunes para as Américas, acrescentou: "Esta colaboração com a Fiserv captura o forte impulso que estamos construindo nos EUA. Historicamente, as plataformas e mercados dos EUA têm enfrentado dificuldades significativas ao realizar pagamentos globais em grande escala. Juntas, as capacidades de pagamento licenciadas da Thunes nos EUA e o ecossistema de comerciantes da Fiserv podem proporcionar maior velocidade e eficiência para empresas que buscam aproveitar oportunidades de crescimento global. Estamos orgulhosos de ser o motor de infraestrutura que impulsiona este próximo capítulo do comércio em tempo real para empresas americanas."

Essa mais recente colaboração representa outro marco no crescimento da Thunes nas Américas, após a empresa obter licenças de transmissão de dinheiro em todos os estados dos EUA onde são exigidas. A Thunes continua ampliando seu suporte às principais fintechs nos EUA e em todo o mundo, oferecendo movimentação global de dinheiro rápida, segura e confiável por meio de sua Direct Global Network.

Sobre a Thunes:

Para mais informações, acesse: https://www.thunes.com/

FONTE Thunes