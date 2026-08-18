Thunes Akan Menyokong Pembayaran Global Masa Nyata Fiserv untuk Platform

Keupayaan ini membolehkan pelanggan pedagang Fiserv menawarkan pembayaran antarabangsa masa nyata melalui satu penyepaduan.

SAN FRANCISCO, 18 Ogos 2026 /PRNewswire/ -- Thunes, Smart Superhighway untuk memindahkan wang ke seluruh dunia, dan Fiserv, penyedia global terkemuka bagi teknologi pembayaran dan perkhidmatan kewangan, hari ini mengumumkan kerjasama strategik untuk mentransformasikan cara platform dan pasaran global mengendalikan pembayaran antarabangsa.

Melalui kerjasama ini, Thunes akan menyokong pembayaran bagi ekosistem pedagang Fiserv, membolehkan platform e-dagang, pasaran dan pelanggan Fiserv yang lain menghantar wang serta-merta ke seluruh dunia untuk membayar pekerja, bil dan pembekal.

Dengan memanfaatkan Direct Global Network Thunes, pelanggan Fiserv akan memperoleh keupayaan untuk menjangkau 12 bilion akaun bank dan dompet mudah alih di lebih 140 negara serta dalam 90 mata wang.

Sanjay Saraf, Ketua Pegawai Produk, Fiserv Merchant Services, berkata: "Apabila pedagang berkembang merentasi sempadan, mereka memerlukan pembayaran yang sama lancar dengan aspirasi pertumbuhan mereka. Kerjasama kami dengan Thunes membantu perniagaan memindahkan wang di seluruh dunia dengan kelajuan, ketelusan dan kebolehramalan yang lebih tinggi, sekali gus menyokong operasi global yang lebih cekap dan berskala."

Chloé Mayenobe, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Thunes, berkata: "Kami amat teruja dapat menyediakan infrastruktur pembayaran rentas sempadan untuk Fiserv ketika mereka terus memperluas kemungkinan yang boleh dicapai oleh pelanggan mereka. Kerjasama ini mengesahkan lagi keupayaan Thunes untuk menyokong syarikat fintech terbesar di dunia melalui rangkaian global yang kukuh, yang direka untuk menyokong pembayaran rentas sempadan yang mematuhi peraturan dan cekap. Bersama Fiserv, kami memacu masa depan perdagangan global dengan menjadikan pembayaran rentas sempadan telus, boleh dipercayai dan masa nyata di pasaran yang disokong."

Kyle Rosen, Ketua Amerika di Thunes, berkata: "Kerjasama dengan Fiserv ini mencerminkan momentum kukuh yang sedang kami bina di AS. Platform dan pasaran di AS secara tradisinya berdepan cabaran besar apabila melaksanakan pembayaran global pada skala besar. Bersama-sama, keupayaan pembayaran Thunes yang berlesen di AS dan ekosistem pedagang Fiserv dapat meningkatkan kelajuan serta kecekapan bagi perniagaan yang mahu memanfaatkan pertumbuhan global. Kami berbangga menjadi enjin infrastruktur yang memacu fasa seterusnya perdagangan masa nyata untuk perusahaan AS."

Kerjasama terbaharu ini merupakan satu lagi pencapaian penting dalam pertumbuhan Thunes di Benua Amerika selepas memperoleh lesen penghantaran wang di semua negeri AS yang mewajibkannya. Thunes terus memperluas sokongannya kepada syarikat fintech utama di AS dan di seluruh dunia, dengan menawarkan pemindahan wang global yang pantas, selamat dan boleh dipercayai melalui Direct Global Network.

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